Expertos recomiendan a la oposición no descartar asistencia del CNE en primarias  

Mientras en la oposición el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las primarias presidenciales divide opiniones entre los dirigentes políticos, desde el ente comicial el rector Enrique Márquez recuerda que, si algún partido o coalición lo solicita, el Poder Electoral está facultado para prestar la asistencia técnica en el desarrollo de procesos internos.

Expertos en el tema electoral consultados por Efecto Cocuyo recomiendan a la Plataforma Unitaria Democrática, frente opositor mayoritario que promueve las primarias, no descartar desde ya el apoyo técnico que el CNE tiene la capacidad de prestar a las internas.

Esto en aras del ahorro de recursos de infraestructura, logística, la ventaja que supone la automatización del proceso y la «formalidad» de los comicios y sus resultados.

«No hay que descartar esa posibilidad por las ventajas que tiene, se ha usado en procesos anteriores, pero está en manos de la oposición decidir. Es sensato acudir al CNE que actualmente está prestando apoyo en elecciones sindicales, gremios y de los Consejos Comunales, hacer una elección no es fácil, requiere equipos, destreza», señaló el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Avalos.

Obstáculos mayores

Frente al elemento de desconfianza hacia el Poder Electoral, el sociólogo y especialista en políticas públicas en el área de ciencia, tecnología e innovación aseguró que hay métodos de control como las auditorías, de las cuales puede hacer uso la comisión electoral de primarias que sea designada por la Plataforma. Subrayó que es importante promover entre los ciudadanos que es la oposición la que tendrá el control de la organización de las internas y que será garante de sus resultados.

A juicio de Avalos, la oposición tiene otros problemas que superar de cara a la escogencia del candidato unitario para las presidenciales de 2024, incluso más graves que una participación o no del CNE en las primarias.

«En estos momentos superar los obstáculos políticos es lo más importante, ponerse de acuerdo para concurrir a las presidenciales con un candidato unitario. Se necesita consenso entre los actores y eso al interior de la oposición no existe hoy, menos entre la oposición y el Gobierno. María Corina Machado dice que si participa el CNE ella se lanza por su lado, mientras la apatía ciudadana hacia la política crece», advirtió.

Deber constitucional

El exconsultor jurídico del ente comicial, Celiz Mendoza, coincide con Avalos y recuerda que el CNE es competente para organizar elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones civiles y con fines políticos, de acuerdo con el artículo 293, numeral 6 de la Constitución de Venezuela.

Resaltó además el artículo 67 constitucional, el cual establece que los candidatos a cargos de elección popular serán seleccionados en comicios internos con la participación de los integrantes de las organizaciones políticas.

«No se trata de un simple apoyo técnico es un deber constitucional del CNE prestar asistencia a los procesos internos de las organizaciones que requieren de una formalidad que está establecida en la Constitución y la normativa electoral. Aquí se han hecho consultas sin relevancia porque les ha faltado esa formalidad», sostuvo.

Advirtió también que si se promueve la participación electoral de cara a las presidenciales de 2024 no es conveniente explotar el elemento de la desconfianza hacia el CNE desde ahora.

«¿No haces primarias con ese CNE pero sí vas a elecciones? No puedes manejar la desconfianza para una cosa y la confianza para otra. Las máquinas de votación y en general la automatización del proceso, el material electoral, los centros electorales que puede aportar el CNE son muy útiles, es una obligación del Estado ofrecer las condiciones necesarias para procesos de este tipo. Hay razones económicas y sociales para acudir al CNE, es lo más conveniente», apuntó el abogado.

Poder Electoral « dispuesto »

En entrevista para el circuito Exitos, este 26 de julio, el rector principal del CNE, Enrique Márquez aclaró que los partidos políticos no están obligados a usar el CNE para hacer sus primarias, pero que el organismo electoral está disponible y dispuesto para recibir cualquier solicitud, la cual, señaló, debe hacerse al menos con cuatro meses de anticipación a la fecha definida para la escogencia interna.

Asimismo explicó que corresponde a la comisión electoral de primarias, nombrada por la oposición, decidir cuántas mesas y centros de votación habrá, la selección de los miembros de mesa y el registro electoral que empleará, así como su publicación.

«En este caso el CNE no se involucra como lo hace en una elección del Poder Público. Es un apoyo para garantizar la transparencia en el proceso de votación. No vería por qué no un partido político que ha decidido participar en las elecciones organizadas para el Poder Público no lo va a utilizar también para la elección interna o primaria de sus candidatos», dijo el exdirigente de Un Nuevo Tiempo.

Inhabilitaciones políticas y voto en el exterior

Los expertos consultados también expresaron que la oposición debe ser «realista» con relación a ciertos aspectos de las primarias presidenciales para no generar falsas expectativas en los electores. Por un lado, señalaron, está el tema de las inhabilitaciones políticas y por el otro, el voto en el exterior.

Mendoza indicó que si bien las inhabilitaciones políticas no atienden al debido proceso y se aplican a discresión, violando derechos políticos, son una lamentable realidad y persisten como riesgo. De allí que recomendó a las organizaciones partidistas evaluar bien la inclusión de candidatos actualmente inhabilitados en las primarias.

«Podría representar una oferta engañosa al postularse como candidato en las primarias, alguien que de ganar no va a poder inscribirse para las elecciones presidenciales», advirtió.

Sobre el voto en el extranjero, Avalos considera que hasta los electores que sí están registrados, alrededor de 200 mil en países como Colombia, Chile, Perú y Ecuador, tendrán dificultades para votar en las primarias, mucho más, recordó, los que están fuera del Registro Electoral (RE), calculados en 4,9 millones, aproximadamente.

«El voto en el exterior es complicado, hay barreras prácticas que superar. Para que puedan votar los venezolanos habilitados supone que los consulados abran y luego cómo se emite el voto. Creo que para las primarias eso no va a funcionar pero se hacen esfuerzos para que este derecho esté garantizado para las elecciones presidenciales», dijo.

CNE está en «mora»

Mendoza enfatizó que el CNE está en mora con la actualización del RE. El abogado pertenece al grupo Voluntariado Técnico Electoral (Vote), el cual recientemente presentó ante el CNE un «Reglamento para regular la inscripción y la actualización de los venezolanos que se encuentran en el exterior del país, así como para ejercer el derecho al sufragio», basado en la automatización del proceso.

«La ley no hace distinción ni establece desigualdad entre venezolanos en el país y los que están fuera. Así como los que están en el país tienen derecho al sufragio y a hacerlo de manera automatizada, quienes viven en otros países también», expresó.

A la posición en contra de la participación del CNE en las primarias opositoras que exhibe María Corina Machado de Vente Venezuela, se ha sumado la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano y dirigentes de Voluntad Popular como el diputado de 2015, Rafael Veloz. Otros factores de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo consideran factible acudir al ente comicial, mientras que dirigentes de Primero Justicia aún evalúan los pro y los contra de la decisión.