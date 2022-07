Las condiciones del CNE para apoyar primarias, según Enrique Márquez

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, explicó cuáles son las condiciones del organismo rector de comicios en Venezuela para apoyar primarias.

Este martes 26 de julio ofreció una entrevista al periodista Román Lozinski para el circuito Éxitos, donde dijo que el CNE, si algún partido político o una coalición le pide apoyo, puede prestar asistencia técnica a procesos internos.

Aclaró que «los partidos políticos no están obligados a usar el CNE para hacer sus primarias. Ellos son organizaciones autónomas que pueden hacer sus elecciones como les parezca. El CNE está disponible y dispuesto para recibir cualquier solicitud», explicó.

Cuáles son las condiciones

Estas son las condiciones del CNE, según Márquez para apoyar este tipo de consultas:

1️⃣ La solicitud debe hacerse al menos con cuatro meses de anticipación al proceso. Márquez puso como ejemplo las primarias de candidatos y candidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para las regionales y municipales de 2021.

«Una fecha lógica para una organización de un proceso de este tipo sería de cuatro meses antes. El Psuv organizó elecciones internas para sus candidaturas de gobernadores y alcaldes, que hizo cuatro meses antes de la elección y se hizo por criterios técnicos», sostuvo.

2️⃣ Apoyo técnico y tecnológico. Dijo que el CNE sólo presta un apoyo técnico y tecnológico a este tipo de procesos.

Se trata de programar las máquinas con las opciones que tendrá la persona que elegirá al candidato o candidata, la totalización de esos votos y después se le entregan a la comisión de primarias del partido o la coalición que organiza el proceso para que informe los resultados.

3️⃣ Agregó que corresponde a la comisión de primarias organizar el proceso, decidir cuántas mesas y centros de votación habrá, además de seleccionar a quienes serán esos miembros de mesa. También debe hacer el registro electoral y publicarlo. Eso no corresponde al CNE.

4️⃣ Márquez cuestionó que los partidos políticos que se miden en elecciones que organiza el CNE, pero estén en contra de que el Poder Electoral sirva de apoyo a eventos de este tipo.

«En este caso el CNE no se involucra como lo hace en una elección del Poder Público. Es un apoyo para garantizar la transparencia en el proceso de votación- No vería por qué no un partido político que ha decidido participar en las elecciones organizadas para el Poder Público no lo va a utilizar también para la elección interna o primaria de sus candidatos.

Sin consenso opositor

En este momento, la oposición venezolana que se agrupa en la plataforma unitaria anunció que harán unas primarias para escoger al candidato o candidata para las presidenciales de 2024. Sin embargo, voceras como Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, y María Corina Machado, por Vente Venezuela, expresaron su rechazo a que el CNE participe en estas primarias.

Otras organizaciones opositoras como la Alianza Lápiz y el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) son proclives a que el Poder Electoral participe con su apoyo técnico a un evento de este tipo.

Residencial legal en el exterior

Una de las razones sería que el CNE no reconoce a las y los venezolanos en el exterior, por lo que la participación sería limitada para la población migrante, que según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela, de la ONU, supera los 6 millones de personas.

Durante la entrevista, Márquez dijo que la población venezolana en el exterior debe gozar de residencia legal en el país donde vive para poder votar. Pero además tiene que pedir en el consulado más cercano el cambio de residencia para sufragar.

Esto impide que los países que no tienen relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro puedan votar. El rector recordó que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) de 2006 así lo dispone, aunque dijo que se debe reglamentar la elección en el exterior.

«Tienes que tener una condición legal en ese país. Eso lo establece la ley, no el CNE, sino la ley electoral que fue aprobada en 2006, que dice que se debe tener residencial legal. Estamos convencidos que se debe reglamentar un poco más para facilitar al elector», aseguró.

Puso como ejemplos los casos de Colombia y Estados Unidos, donde vive una importante cantidad de venezolanas y venezolanos, pero que no tienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Colombia, que tiene un 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones diplomáticas entre los dos países, esa gente no puede votar. Lo mismo pasa con Estados Unidos o en otros muchos países”.

Apoyo a gremios y consejos comunales

Márquez también aseguró que el CNE se encuentra en este momento prestando apoyo a las elecciones de consejos comunales en el país, que dijo eran «cientos de miles», además de las sindicatos y gremios.

De estas últimas instancias explicó que lo hacen con colegios de abogados, economistas y un esfuerzo por la renovación de los colegios de médicos en todo el territorio nacional.

A través del CNE y su Oficina de Participación Ciudadana estamos dando apoyo a las elecciones de los Consejos Comunales en todo el país. Son decenas de miles de organizaciones vecinales que este año estarán renovando sus autoridades democráticamente. (1) https://t.co/TUmcHDy6iP — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) July 21, 2022

«En materia de gremios apenas estamos iniciando… esperamos solicitudes de acompañamiento de colegios de abogados, economistas, ingenieros. Estamos trabajando intensamente para lograr la renovación de los Colegios de Médicos. Tenemos una activad bastante interesante».

Escuche en este link la entrevista a Enrique Márquez