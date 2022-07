Proponen crear un sistema automatizado para el voto de venezolanos en el exterior

Técnicos electorales y funcionarios jubilados del Consejo Nacional Electoral (CNE), agrupados en el Voluntariado Técnico Electoral (Vote), presentaron al órgano comicial una propuesta de reglamento para el ejercicio del derecho al sufragio de los venezolanos que están en el exterior.

El grupo de expertos acudió al Poder Electoral este martes 19 de julio y consignó formalmente el proyecto de cinco páginas que titularon: “Reglamento para regular la inscripción y la actualización de los venezolanos que se encuentran en el exterior del país, así como para ejercer el derecho al sufragio”.

Estiman, sobre las cifras aportadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que hay 7 millones de venezolanos desplazados, lo cual representa más de 4, 9 millones de electores (esto es más de 20% de los ciudadanos con derecho al voto).

En el documento, Vote plantea al CNE desarrollar una plataforma tecnológica que facilite la inscripción y actualización en el Registro Electoral de los venezolanos que están fuera del país.

“Los datos requeridos para la inscripción y actualización se podrán suministrar a través de la plataforma tecnológica diseñada para tal fin en el sitio web oficial del Consejo Nacional Electoral”, dice el artículo 3.

Nueva plataforma tecnológica

El artículo 11 señala que el CNE también debe implementar “la plataforma tecnológica necesaria que permita su adecuación para garantizar a los electores el libre ejercicio de su derecho al sufragio. A tales efectos deberá designar una comisión electoral especial que se encargará, mediante este sistema automatizado, de facilitar el ejercicio del acto de votación, del escrutinio y de la totalización”.

El exconsultor jurídico del CNE Celiz Mendoza explicó a Efecto Cocuyo en qué consiste la propuesta y subrayó que, aunque la vacante de la rectora Tania D´Amelio no ha sido subsanada, “no existe impedimento legal” para que los rectores tomen decisiones que garanticen los derechos políticos de la diáspora.

El abogado argumenta que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece la automatización para todos los procesos que están relacionados con una elección y considera que es factible diseñar una plataforma que le permita al elector ejercer su derecho donde quiera que se encuentre sin que tenga la obligación de acudir a una embajada o consulado para hacerlo.

“En muchos casos mandaban a votar a los electores a distancias muy lejanas a su zona de residencia, lo que dificultaba el ejercicio de su derecho. El CNE ha establecido una desigualdad porque en Venezuela se aplica el sistema automatizado, pero en el exterior lo hacen de manera manual”, afirma.

Secreto del voto

Mendoza sostiene que el sistema que sea diseñado debe garantizar la protección de los datos del elector y el secreto del voto.

Aunque en la propuesta de reglamento no profundizan sobre la tecnología que puede ser utilizada, el abogado explica que puede asignarse una clave o contraseña especial que permita al elector votar solo una vez.

Evitar la usurpación de identidad también será un reto para los desarrolladores de esta plataforma.

También es crucial que el sistema permita hacer una auditoria confiable ya que el voto automatizado, que se implementa en Venezuela, incluye la impresión de un comprobante de votación que se deposita en una urna como constancia física que luego puede contrastarse con los resultados.

“No es lo mismo 120 mil electores, que supuestamente están registrados en el CNE, que más de 4 millones, ese proceso no se podría hacer nunca manual por la dimensión de personas”, expresa.

Consultado sobre la vacante de Tania D´Amelio y su posible repercusión para la aprobación de esta propuesta de reglamento, Mendoza responde: “La ley establece una mayoría de tres miembros, hay actualmente cuatro rectores. No hay impedimento legal para tomar la decisión. La cuestión está en la voluntad política”.

Se refiere al artículo 14 de la Lopre, según el cual las decisiones del CNE se tomarán con el voto favorable de por lo menos tres de sus miembros, salvo en los casos en que la Ley exija cuatro votos”.

“Cada rector tiene dos suplentes, el primer suplente es el que debe asumir la vacante, si no se presenta el CNE tiene que convocar al segundo suplente y si éste no quiere, debe participarle a la Asamblea Nacional para que designe al nuevo rector con sus dos suplentes. Si el CNE no hace esto entra en omisión, una omisión que puede ser considerada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigirle a la AN que designe a los rectores”, agrega.

El exconsultor jurídico del CNE también aclara que la ley no exige tener un régimen legal de permanencia a los venezolanos que están en el exterior para que puedan registrarse o actualizar sus datos en el RE, esta es una condición que se exige para votar.

No obstante, explica que para votar la ley contempla la residencia de permanencia o “cualquier otro régimen legal que denote su permanencia”, lo que amplía la posibilidad de participar: “esto puede ser un contrato, demostrar la condición de asilo político, etc”.

Votos en riesgo

La asociación civil Súmate alerta que 10 millones de venezolanos no podrán votar en las presidenciales de 2024 si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no actualiza el Registro Electoral (RE).

De los 10 millones que calcula Súmate, 6 millones están en el país y son venezolanos que no están inscritos en el RE o que deben actualizar sus datos (como cambio de domicilio) y 4 millones en el exterior.

Lea aquí la propuesta de reglamento completa.