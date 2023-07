Más sanciones y mayor aislamiento si Maduro cierra vía electoral, estiman internacionalistas

«Disolución», cinco años antes, del Consejo Nacional Electoral (CNE) designado en 2021, pese a que fue producto de un acuerdo y la aplicación de inhabilitaciones políticas contra aspirantes a la Presidencia de la República de cara a unas primarias opositoras y las presidenciales de 2024, no son señales, afirman analistas políticos, de que el poder político en Miraflores piense en permitir garantías mínimas para unos comicios libres y competitivos. La razón: está en juego la permanencia del chavismo en el poder.

Parte importante de la comunidad internacional ha rechazado con contundencia la última inhabilitación contra la candidata a las primarias María Corina Machado y persiste en su petición de que la solución de la crisis venezolana pase por elecciones democráticas, pero ¿cómo puede incidir para que el gobierno de Nicolás Maduro ceda?.

Internacionalistas consultados por Efecto Cocuyo estiman con preocupación un escenario de más sanciones y mayor aislamiento internacional cuyas consecuencias las «pagará» la población, si Miraflores insiste en cerrar la vía electoral, primero en caso de impedir primarias y segundo con elecciones presidenciales «a la medida» que no sean reconocidas como «legítimos» por los distintos países y organismos internacionales, tal como ocurrió en 2018.

Sobre las primarias también está latente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que podría implosionar el proceso, a partir de un recurso de amparo interpuesto por el politólogo, Luis Ratti.

Maduro «va en vía contraria»

«Los estándares mínimos para unas elecciones aceptables, democráticas y legítimas fueron recomendados por la Misión de la Unión Europea (UE) en su informe pero hasta ahora el gobierno va en vía contraria, ello puede traducirse en un incremento de las sanciones para el país y lo alejará más del sistema internacional, para solo conservar alianzas con países autoritarios que no creen en la democracia como Irán, China y Rusia, que tienen en común que atentan contra los principios básicos del mundo libre», expresó el internacionalista Juan Francisco Contreras.

Para Contreras, la gestión de Maduro avanza peligrosamente a un escenario como el de Nicaragua, en el que previo a las presidenciales de 2021, se encarceló a candidatos y se «aplastó» a la disidencia para garantizarse Daniel Ortega un quinto mandato.

«El gobierno tiene la posibilidad de abrir la llave para un proceso democrático pero las señales son parecidas a lo que ocurrió en Nicaragua, tratando de apartar a candidatos con opción de triunfo, parece que quiere asumir el costo político nacional e internacional porque como lo ha dicho Diosdado Cabello: ni por las buenas ni por las malas, no parecen dispuestos a permitir un proceso legítimo porque saben que pueden perder», añadió.

Entre las recomendaciones plasmadas por la Misión de Observación Electoral de la UE, luego de las elecciones regionales de 2021, están la separación de los Poderes Públicos para evitar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por orden política, interfiera con las decisiones del CNE, además del cese de las inhabilitaciones contra candidatos opositores o del chavismo disidente y la derogación de la Ley Contra el Odio, aplicada también contra quienes piensan distinto.

México sin señales

A las inhabilitaciones de Henrique Capriles y Freddy Superlano, este 30 de junio se sumó la medida sobrevenida contra María Corina Machado por 15 años. Una de las voces internacionales en contra fue la del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien advirtió que ese tipo de «decisiones socavan la democracia y el estado de derecho y solo profundizarán la crisis política y social de larga data en Venezuela».

Otro pronunciamiento llamativo contra la inhabilitación de Machado, fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario advirtió que ninguna autoridad administrativa puede quitar derechos políticos.

El presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, Gerson Revanales, señaló que ante el peligro que corren las primarias y el riesgo de elecciones no democráticas en 2024, la comunidad internacional no puede presionar más allá del rechazo y las sanciones que no han logrado el cometido de elecciones libres, porque Maduro no tiene mayores incentivos para negociar. Indicó que la paralización de las conversaciones en México lo demuestran.

«Al gobierno no le interesa ponerse a tono con la democracia porque no está entre sus valores, no cree en la alternabilidad en el poder, de allí la frase ni por las buenas ni por las malas. El gobierno de Estados Unidos ha dado muestras de credibilidad de estar dispuesto a levantar sanciones si Maduro avanza hacia elecciones libres, aligerando algunas sanciones en el área petrolera, pero ni así, Miraflores ni siquiera ha liberado más presos políticos, no hay una disposición real», advirtió.

El también profesor universitario añadió que ante la falta de coordinación interna de la oposición venezolana, también es poco lo que puede hacer la comunidad internacional más allá de las sanciones, con las que de hecho algunos sectores del antichavismo están de acuerdo y otros no. El gobierno de Maduro responsabiliza a las medidas restrictivas que calcula en más de 900, de la crisis del país y exige que se levanten pero sin dar nada a cambio.

¿Qué pasará con relaciones con EEUU?

Este 10 de julio se conoció que EEUU autorizó venta de gas licuado de petróleo a Venezuela hasta por un año (10 de julio de 2024), en un nuevo relajamiento de sanciones contra el gobierno de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Este de 11, la administración de Joe Biden también renovó, por un año más, la licencia que le permitía a la empresa colombo-venezolana Monómeros, recuperada por la administración de Maduro, operar desde Colombia sin las sanciones decretadas anteriormente por la Oficina para el Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC).

«El cierre de la vía electoral podría deteriorar mucho más las relaciones con Estados Unidos que pide un proceso democrático porque es del interés que un país mediano como Venezuela con elevado potencial energético no se salga de la democracia. Los valores no se negocian, Estados Unidos ha actuado para destrabar el juego pero a Miraflores en su terquedad, al parecer no le interesa y es la peor actitud que puede tomar», agregó Contreras.