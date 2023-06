Escogerán a 10 miembros de sociedad civil de 184 aspirantes al Comité de Postulaciones Electorales

El presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales designada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Giuseppe Alessandrello (Psuv), informó que 184 ciudadanos, representantes de la sociedad civil consignaron sus credenciales para formar parte de la instancia que evaluará una lista de elegibles para ser rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al inicio de la sesión ordinaria de este martes 27 de junio, el diputado del chavismo aseguró que la convocatoria de postulaciones de miembros de la sociedad civil que transcurrió desde el lunes 19 de junio hasta el lunes 26 de junio fue «satisfactoria».

De las 184 personas que acudieron al llamado en el Palacio Legislativo, la Comisión Preliminar integrada por 11 diputados debe seleccionar a 10 representantes de la sociedad civil que completarán la integración del Comité de Postulaciones Electorales de 21 miembros en total.

Alessandrello indicó que entre este 27 y 28 de junio se evaluarán las credenciales de los postulados para proceder a elegir a los 10 miembros de la sociedad civil en la sesión ordinaria de este jueves 29 de junio.

«Esto tiene muchas lecturas, una de ellas, es la confianza hacia esta institución, la Asamblea Nacional» aseguró el militar, previo a la sesión.

¿Cómo se inició ruta hacia nuevo CNE?

La Comisión Preliminar está conformada por los diputados del Psuv, Desiré Santos Amaral, Cilia Flores, José Villarroel, Nosliw Rodríguez y Gloria Castillo, además de Alessandrello. Asimismo, por el parlamentario de Podemos, Didalco Bolívar, Ricardo Sánchez de Alianza Cambio y José Gregorio Correa, Miguel Salazar y Luis Romero de la Alianza Democrática.

En la AN de 2020 se estima que para el mes de septiembre puedan ser nombrados cinco rectores principales y 10 suplentes del CNE. Vale recordar que el pasado 15 de junio, la AN de 2020 declaró la «falta absoluta» de los rectores principales y suplentes del CNE pese a que los miembros principales, Enrique Márquez y Roberto Picón no habían renunciado y designó la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales.

Posteriormente se produjo la dimisión de los dos rectores principales vinculados a la oposición.

Consultado sobre si la designación de un nuevo CNE será una nueva oportunidad para un diálogo entre el gobierno y la oposición, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello advirtió que el proceso no tiene nada que ver con las negociaciones de México ni con otro tipo de conversaciones con el antichavismo.