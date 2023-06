Cabello advierte que nuevo CNE no tiene nada que ver con diálogo en México

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, negó que la escogencia de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) sea una nueva oportunidad de diálogo o negociación con la oposición, dentro ni fuera del proceso de México que aún sigue paralizado.

«El CNE no tiene que ver con México, eso quisieran algunos sectores de la oposición (…) Los rectores renunciaron, tanto que después renunció Roberto Picón y Enrique Márquez, Picón cuando su jefe (Henrique) Capriles le dio permiso», sostuvo.

En rueda de prensa este lunes 26 de junio, el también diputado de 2020 recordó que las negociaciones de México se paralizaron por el incumplimiento en el desembolso de 3.200 millones de dólares provenientes de fondos congelados por las sanciones internacionales. Reprochó que no solo no se haya conseguido el dinero para proyectos sociales acordados en México y firmados en un acuerdo social, sino que continúan las medidas de gobiernos como el de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela.

Este domingo culminó el proceso de postulaciones de representantes de la sociedad civil que completarán el Comité de Postulaciones Electorales, cuya tarea es proponer a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 nombres de cinco rectores principales del CNE y diez suplentes.

Sobre el proceso, Cabello destacó que 170 personas presentaron sus credenciales a la Comisión Preliminar integrada por 11 diputados, quienes deberán seleccionar a 10 miembros de la sociedad civil. Se estima que para el mes de septiembre sea designado el nuevo Poder Electoral.

«Ellos quieren que venga la OEA a regir los procesos electorales en Venezuela pero nosotros somos soberanos. El CNE no tiene que ver con diálogo ni con México, aquí hay diálogo todos los días con todos los sectores, nos sentamos a hablar con cualquiera pero no vamos a capitular», reiteró.

Lo que dijo Cabello de las primarias

Cabello aseguró que los resultados de las primarias del 22 de octubre no serán reconocidos ni por los mismos actores políticos que participan porque el proceso es manual y van a sacar nombres de «unas cajitas». Advirtió que el Psuv estará presente para «grabar» las peleas durante el escrutinio.

«¿Quién va a reconocer resultados si me vas a sacar de una cajita? Le he pedido a la Dirección Nacional. a los dirigentes que vayan a esos sitios cuando estén escrutando para que graben todas la peleas de los testigos, si sus jefes pregonan odio qué crees que van a hacer los de abajo, será puro odio, es mentira que van a contar cada papeleta, cuando termine el proceso quemarán las papeletas», dijo.

Se refirió a las manifestaciones de apoyo que acompañaron a los candidatos a las primarias el día de su inscripción ante la Comisión Nacional para tildarlas de «escuálidas» y «deficientes». Resaltó además los discursos de unos contra otros en los que Henrique Capriles dice que María Corina Machado representa a las «élites» o clases altas y Andrés Velásquez llamó «ridículo» a Manuel Rosales por no inscribirse sino mandar a otro candidato para que le guardaran el puesto.

«Es crónica de un desastre anunciado, no van a salir ilesos, saldrán peor de lo que llegaron a esas primarias, es imposible que alguien que apoye a (Carlos) Prosperi vaya a apoyar a Machado cuando ella dijo que no apoyaría a los corruptos adecos o cómo apoyan a María Corina si ella representa a la clase alta, bombardean los puentes por donde pasan o deben pasar. Son expertos en fracasar, eso será un desastre», dijo.

¿Qué dijo de Er Conde?

El también diputado de 2020 opinó sobre el retiro del empresario y comediante Benjamin Rausseo conocido como «Er Conde», de las primarias, para lanzarse en solitario a las presidenciales de 2024. Sostuvo que la razón de su retiro es que le pidieron recursos para financiar la contienda interna y se negó.

«Había un empresario al que le habían pedido plata para participar en las primarias, ese era Benjamin Rausseo. Él dijo ‘por qué voy a financiar a otros, si en unas presidenciales no pago nada, cuéntense ustedes; yo me voy para las presidenciales’. No sé si él vaya a llegar, porque si revisas el historial él se lanza, luego mete retroceso y desaparece. Él no ha hablado sino sus voceros; eso es consecuencia de tener asesores como Juan Barreto», ironizó.