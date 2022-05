Samuel Moncada: Con EEUU estamos en una situación de nueva guerra fría

El embajador permanente del gobierno de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas, Samuel Moncada asistió a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, para relatar durante dos horas supuestos planes conspirativos desde los Estados Unidos contra Venezuela con «la complicidad» de la oposición liderada por Juan Guaidó, dijo.

Moncada se basó en las «confesiones» del exsecretario de Defensa de Donald Trump, Mark Esper, en su libro El Sagrado Juramento, en el que habla de conversaciones sostenidas entre el expresidente Donald Trump y Guaidó.

Durante su exposición, Moncada advirtió al Parlamento con mayoría del chavismo que no se puede confiar en la flexibilización de sanciones petroleras contra Venezuela, porque, alertó, la política estadounidense hacia la administración de Nicolás Maduro, según la cual debe salir del poder, «no ha cambiado».

«No son confiables»

«No están ofreciendo algunas condiciones para aumentar la producción (petrolera), pero mi alerta es que si ese plan no se cumple, no se logra, irán por las malas. Estamos en una situación de nueva guerra fría y Venezuela está en el ojo del huracán. Si no entendemos dónde estamos parados, no nos fortalecemos con organización, diplomacia de paz, estaremos en peligro», alertó Moncada.

La administración de Biden autorizó a la petrolera Chevron a negociar directamente con Miraflores para aumentar la producción petrolera en territorio venezolano.

En ese sentido, Moncada pidió firmar cualquier acuerdo con el gobierno de Biden «con toda la desconfianza del mundo» porque, recalcó, «no son confiables»

«En noviembre que viene, los Republicanos tienen la posibilidad de ganar elecciones, si nos ponemos de acuerdo ahorita en noviembre los acuerdos se pierden, se acaba la luna de miel, y en 2024 si llegara a ganar un gobierno tipo Trump, no tengo una bola de cristal pero sabemos qué pasará», aseguró.

Los republicanos rechazan hacer cualquier tipo concesión a la administración de Maduro y todo indica que ganarán las elecciones de medio término previstas para el mes de noviembre, cuando se renueva buena parte del Congreso norteamericano.

Rodríguez: Nadie está dispuesto a perdonar

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez intervino luego del derecho de palabra de Moncada para reiterar que lo que el chavismo considera «crímenes de la República», perpetrados, según se afirma, por factores de la oposición en alianza con Estados Unidos, «no serán» perdonados durante ningún proceso de diálogo o negociación.

«Nadie ha hablado nunca de diálogo para perdones o de negociaciones subrepticias, nadie. Y nadie de quienes hemos estado, empezando por el presidente Maduro, en este proceso de preservar la paz de la República, amenazada, nadie está dispuesto a estar negociando perdones a crímenes abominables, olvídense de eso porque jamás va a ocurrir», aclaró.

Para la AN de 2020 más que una autobiografía se trata de la develación de un supuesto plan concebido entre Trump y el líder opositor, Juan Guaidó, para «invadir Venezuela y asesinar a Maduro. En un esfuerzo por posicionar el tema, el Parlamento con mayoría del chavismo designó una comisión especial para investigar lo señalado por Esper y sesionó este jueves solo para darle un derecho de palabra a Moncada.

Insisten en denunciar conspiración

Tras el anuncio de flexibilización de sanciones petroleras por parte del Gobierno de Estados Unidos, los jefes de las delegaciones de Maduro y la Plataforma Unitaria, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde se reunieron para explorar el reinicio de las negociaciones en México, suspendidas desde octubre de 2021.

«Eso no quiere decir que la justicia no deba seguir su curso, que quienes hayan cometido crímenes abominables contra las leyes de la República quien quiera que fuere, no deban ser castigados», acotó Rodríguez.

Durante aproximadamente dos horas, Moncada habló de planes de invasión militar directa sobre Venezuela, asesinato de Maduro, ataque aéreo o marítimo a los puertos petroleros, bloqueo total naval contra Venezuela y Cuba, detención de barcos petroleros, ataques con mercenarios de EEUU desde Colombia y ataque militar directo de tropas colombianas, entre otras acciones supuestamente concebidas durante la administración de Trump.

Le sumó la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Maduro por parte de la justicia norteamericana y el supuesto ataque militar planeado en Argentina bajo la gestión del expresidente, Mauricio Macri, más la unión de las sanciones internacionales. Señaló igualmente que desde la Embajada de España en Venezuela, Leopoldo López, planificó también «el asesinato» de Maduro.

Interlocutor «no válido»

El diputado de la Alianza Democrática, Luis Eduardo Martínez, tomó la palabra por la oposición moderada para «condenar» lo relatado por el exsecretario de Defensa, lo cual calificó como «conjunto de hechos probados criminales e inaceptables».

«Se supone que lo que escribieron es cierto e indigna por lo criminal», dijo.

Previamente lo hizo el presidente de la Comisión de Política Exterior Timoteo Zambrano para advertir también que la «oposición extremista» liderada por Guaidó, que «conspiró» con Trump y pidió «atacar a Venezuela» no puede ser interlocutor válido en el proceso de negociación con el Gobierno ni en conversaciones con EEUU.