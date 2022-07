Participación del CNE en primarias opositoras divide a dirigentes políticos

Voces como la María Corina Machado. de Vente Venezuela, y de Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, ya se pronunciaron en contra de cualquier intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en las primarias de la oposición, para escoger su candidato presidencial. Los argumentos principales: la desconfianza y la garantía del voto en el exterior.

La participación o no del CNE en el proceso opositor es apenas un tema de varios, como el de las inhabilitaciones políticas, sobre los que la Plataforma Unitaria Democrática deberá tomar decisiones importantes en aras de lograr la mayor participación ciudadana posible en la escogencia de su abanderado.

Diputados de 2015 y dirigentes de partidos políticos del G4 (Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ)) consultados por Efecto Cocuyo sobre el tema, señalan que todavía queda mucho por discutir para alcanzar acuerdos dentro y fuera de la Plataforma y que sobre la solicitud de apoyo al CNE aún no hay una decisión tomada.

«Es un reto, pero es posible»

El parlamentario de 2015 Rafael Veloz (VP) concuerda con las posiciones contra la participación del CNE en las primarias. Recuerda que el CNE no está dispuesto a garantizar el voto de los venezolanos en el exterior porque no permite actualizar el Registro Electoral.

«Esa es una razón de fondo para hacer primarias en el primer semestre de 2023 sin el CNE. Otra razón es el secuestro de las organizaciones políticas (partidos intervenidos judicialmente) y las inhabilitaciones políticas», sostuvo Veloz.

Admitió que si la postura final es ir a primarias sin el CNE será todo un reto para la oposición asumir el proceso desde el punto de vista de la infraestructura y la logística necesaria (centros de votación, personal capacitado entre otros), pero no lo cree imposible por experiencias previas como la consulta popular de 2020.

«Sí tenemos elementos para trabajar en un proceso de elección, apoyo de organismos internacionales, veeduría, apoyo ciudadano, podemos construir un poder ciudadano alternativo porque es necesario elegir al candidato en primarias», aseguró el también abogado.

Positivo vs negativo

Para el dirigente de PJ Ángel Medina, que los factores políticos dentro y fuera de la Plataforma Unitaria se pongan de acuerdo para superar los obstáculos, que desde ya se avistan para las primarias presidenciales, dependerá de la voluntad política de quienes decidan participar en el proceso.

Advirtió que cualquiera sea la decisión de la Plataforma Unitaria con relación a la participación del CNE, plantea algunas barreras que la oposición deberá derribar de cara a la escogencia interna. Subrayó que las soluciones a los problemas que se vayan presentando deben surgir en unidad y ser respetados por los actores para que la línea de acción sea una sola.

«No se trata de decir ‘voy a participar en las primarias’, pero entonces destruyo el proceso desde adentro. El mejor ejemplo es Barinas (repetición de elecciones del gobernador), donde se aceptó ir de nuevo a elecciones y se provocó la voluntad política de ganar a pesar de todo», dijo.

Admitió que el CNE no ha dado muestras de querer avanzar en mayores garantías para los procesos electorales en Venezuela y de nuevo puso el ejemplo de la anulación de las elecciones en el estado Barinas, la inhabilitación del candidato a gobernador Freddy Superlano y la repetición de los comicios. De allí que, acotó, la oposición debe evaluar muy bien los escenarios de unas primarias con o sin el CNE.

«Si no vas con el CNE cómo montas la infraestructura, ¡cómo haces para que voten los habitantes de los municipios más distantes? ¿Cuánto cuesta eso?. Lo positivo de que participe el CNE es la infraestructura, lo negativo es la credibilidad, que de allí puedan sacar otra lista Tascón o la amenaza de quitar el Clap al que vote», añadió.

Contradicciones

En las primarias presidenciales organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012, en las que ganó Henrique Capriles Radonski, el CNE brindó apoyo técnico. Para ese entonces, el Poder Electoral presidido por Tibisay Lucena autorizó usar 3.707 centros de votación en todo el país y 7.691 mesas electorales. Ciudadanos en el exterior (80 ciudades de 31 países) pudieron también elegir.

«Queramos o no, las presidenciales de 2024 serán con este CNE (designado en 2021) y será más complicado participar en esas elecciones que en unas primarias; entonces es contradictorio decirle a la gente que no quieres al CNE para las primarias pero que sí hay que votar en 2024. Hay que ser coherente en el discurso y actuar con seriedad, no se pueden exhibir posiciones precipitadas si aún no se definen las condiciones de las primarias», instó José Hernández, dirigente de UNT

Tras aclarar que UNT no ha definido una posición sobre el tema CNE, el diputado de 2015 recordó que solicitar apoyo técnico y logístico al ente comicial es una posibilidad que no debe ser descartada desde ya.

«Las primaria serán controladas por la oposición, no por el CNE y eso debe tenerlo claro la gente. Hay técnicos de partidos, de universidades, evaluando. No hay que descartar ni adelantarse a nada todavía, falta mucha discusión sobre la organización de las primarias, ningún partido tomará una decisión unilateral sino la Plataforma en acuerdo con factores fuera de ella», aseguró.

En más de una oportunidad, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ha recordado que el CNE es el órgano rector en materia electoral y que la oposición no será capaz de hacer primarias sin su apoyo.

Decisión en unidad

Desde Mérida, el dirigente adeco Carlos Prosperi coincidió con Hernández al advertir que se irá a presidenciales de 2024 con el CNE actual, por lo que los discursos de la dirigencia deben ir dirigidos a promover la participación y no la abstención.

«A quienes dicen que sea sin CNE (primarias): ¿Si nosotros seguimos con este discurso le estamos generando confianza a nuestros electores? ¿O estamos diciéndole a los electores que ese CNE no funciona, roba o hace fraude electoral? (…) Lo que hay es que tener unidad, estar fortalecidos, tener testigos electorales en todos los centros de votación y que nuestra gente salga a votar masivamente para no permitir un fraude», sostuvo.

El parlamentario de AD Williams Dávila expresó igualmente que en aras de lograr una amplia participación ciudadana en las primarias, la Plataforma Unitaria debe escoger a una comisión electoral de primarias integrada por personas de reconocida trayectoria y comprobada honorabilidad.

Señaló que el otro factor de confianza es que esa comisión controle y supervise todo el proceso de primarias fuera de toda duda, aún si el CNE apoya desde el punto de vista técnico.

«Toda la oposición debe ir al proceso unida para que salga un candidato fuerte a la Presidencia y para eso se necesita que la posición con respecto a cada tema sea una sola, sea cual sea la decisión», agregó.