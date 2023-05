Diputada del Psuv pide investigar distribución de recursos de Gobernación de Cojedes

La diputada Nosliw Rodríguez (Psuv) pidió a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) que autorice una investigación de la distribución de recursos que hace el gobierno de Alberto Galíndez (Primero Justicia-MUD), en el estado Cojedes.

De acuerdo con la legisladora de dicha entidad, el Consejo de Planificación Estadal, integrado por el gobernador, alcaldes, directores estadales de ministerios, diputados del Consejo Legislativo, entre otros, no se reúne, por lo que se desconoce en que se invierten los recursos enviados por el Ejecutivo Nacional con «gran sacrificio».

También señaló a los alcaldes de oposición de incumplir con la Ley de Consejos Locales de Planificación y de echarle la culpa de su mala gestión al gobierno de Nicolás Maduro.

«Los alcaldes de derecha se pagan y se dan el vuelto; convocan a los Consejos Locales de Planificación a su conveniencia y pretenden excluir a los miembros del poder popular, a los miembros de los Consejos Comunales. Los miembros de estas organizaciones territoriales han venido denunciando lo que ocurre en el estado Cojedes y desde la distribución de los recursos que no sabemos cómo se hace», fustigó.

Alerta sobre reforma de Constitución estadal

Rodríguez indicó además que las reuniones del Consejo Legislativo del estado Cojedes, con mayoría opositora, se realizan de manera «secreta» y no se convocan a los diputados regionales del Gran Polo Patriótico.

«Solicito a esta Asamblea Nacional que no solo se realice una investigación, sino que se verifique una reforma de la Constitución de Cojedes con la que pretenden derogar no solo la participación del poder popular, la transferencia de competencias del gobierno regional al poder popular, sino que pretenden abortar toda la participación del pueblo y que pueda saber dónde están los recursos», alertó.

En respuesta, el primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante, quien presidió la sesión ordinaria de este 23 de mayo, ordenó a la Comisión de Contraloría abordar la denuncia de la diputada, quien este miércoles 24 de mayo, tendrá un derecho de palabra en la instancia parlamentaria. A su vez, la Comisión deberá presentar un informe ante la plenaria el jueves 25 de mayo, de convocarse a sesión.

Durante la presentación de su Memoria y Cuenta 2022, Galíndez indicó que el Presupuesto asignado para Cojedes en el año 2022 quedó reducido «a nada» por cuanto inicialmente rondaba 193.000.000 bolívares, pero del cual la administración estadal solo obtuvo poco más de 2.000.000 mensuales por concepto de Situado Constitucional.

Asimismo, el gobernador opositor señaló que Cojedes recibió a través del Consejo Federal de Gobierno 10.000.000 durante 2022, que indicó, fueron invertidos en el servicio de agua potable, aguas servidas, vialidad, educación y seguridad ciudadana, entre otras áreas.

Piden investigar bombas de gasolina subsidiadas

Otra investigación, pero relacionada con las bombas de gasolina subsidiadas, también solicitó el diputado de la Alianza Democrática, Carlos Melo. El parlamentario denunció supuestos actos de corrupción en las estaciones de servicio, para beneficiar a personas con el combustible subsidiado a cambio de pagos.

«Hay que ir contra todos los corruptos de cualquier tamaño, en este caso los que convierten el subsidio de gasolina en un desastre. Según un estudio que hicimos, por cada persona que le corresponde pasar según el cupo de 120 litros, entran cuatro coleados. No es poca cosa lo que sucede día a día en esas bombas con tickets que entregan, que no se sabe dónde salieron, con sumatorias irregularidades de litros, cuando una persona pide 40 litros y le ponen 38, no crean que esos dos litros se quedan sueltos, al final del día hay una negociación», expresó.

Infante igualmente instó a Melo a presentar una propuesta concreta a la Comisión de Energía y Petróleo a fin de que se evalúe un enlace con el Ministerio de Petróleo y Pdvsa.