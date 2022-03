Cojedeños a 100 días de gobierno de Galíndez: Hay mucho por hacer pero sí hay mejoras

Inscrito por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Alberto Galíndez gana la gobernación de Cojedes en las elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre de 2021, con 71.058 votos (48,33%), frente a la candidata del chavismo, Nosliw Rodríguez, quien obtuvo 37,39%. También lo apoyaron organizaciones como Fuerza Vecinal, Movimiento al Socialismo (MAS) y Lápiz.

Los resultados en la entidad llanera se dieron en el primer lote de «irreversibles» ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cerca de la medianoche del 21Nov.

Tras juramentarse el 2 de diciembre de 2021, aseguró que recibía «un estado quebrado» de manos de la exgobernadora del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Margaud Godoy. También advirtió que se reuniría con quien fuera necesario para obtener recursos que permitan resolver los principales problemas de la región.

Cumplidos los primeros 100 días de la gestión de gobierno de Galíndez, quien ya había gobernado el estado entre 1996 y el año 2000 de la mano de Acción Democrática (AD) – hoy es militante de Primero Justicia (PJ) – presentamos un resumen de lo que ha sido su administración a la fecha.

Cojedeños consultados por Efecto Cocuyo también expresaron sus opiniones y reconocen mejoras como en la distribución del gas y el agua potable en la región, arreglo de calles, recuperación de instalaciones deportivas y de vías agrícolas, desde que el nuevo mandatario regional asumió el cargo.

Despojo de competencias

El chavismo, Nicolás Maduro incluido, reconoció la derrota, pero tres días después de los comicios fue publicada en la Gaceta Oficial No. 42.262 del 24/11/2021, la resolución según la cual se ordena la transferencia inmediata al Ejecutivo Nacional del Aeropuerto Nacional “G/J Ezequiel Zamora”, de Cojedes. Es decir, se centralizó la administración del aeródromo, en lo que respecta a la infraestructura, conservación, dirección y aprovechamiento del conjunto de sus instalaciones, bienes y servicios.

«El arrebato de las infraestructuras que han sufrido los estados Zulia y Cojedes supone un nuevo desconocimiento de la voluntad de la mayoría de los electores, quienes decidieron escoger como sus mandatarios regionales a dirigentes opositores. Esta especie de castigo impuesto por el poder central no solo es inconstitucional, sino que refuerza la idea que en la Venezuela actual impera una autocracia que solo acepta una oposición a la medida», alertó para entonces Acceso a la Justicia.

La ONG indicó que despojar de competencias no solo a Galíndez, sino a Manuel Rosales del Zulia, violaba los artículos 16 y 158 de la Constitución, referidos a la descentralización.

Vale acotar que en 2008, el expresidente Hugo Chávez eliminó el cobro en 71 peajes del país, uno de los principales ingresos de las gobernaciones. La medida fue revertida en 2014, cuando el nuevo presidente Maduro reactivó el pago en las vías, pero quien administra los peajes ha dependido de si el gobernador es del Psuv o de la oposición.

Galíndez reclama que el gobierno central le devuelva la competencia sobre los peajes del estado para rescatar las vías e invertir en otras mejoras para la entidad llanera.

«Espero que me entreguen todos los peajes para convertir carreteras en las mejores de Venezuela (…) con esos recursos podemos rescatar carreteras rurales, troncales y locales», ratificó el 14 de enero, pues la recuperación de la vialidad agrícola, especialmente, fue una de las principales promesas de su campaña electoral.

Habitantes de Cojedes también denuncian que unidades de transporte que antes dependían de la Gobernación en manos del Psuv, pasaron al Sitssa, adscrito al Ministerio del Transporte, lo que impide a la jefatura regional disponer de ellas.

Reuniones

Apenas ganó la jefatura regional, Galíndez se reunió con Maduro, aunque ello no impidió que saliera la resolución en el caso del aeropuerto. El nuevo gobernador indicó en declaraciones posteriores, que trataron el tema de la distribución de gasolina y le planteó la necesidad de una estación de servicio en San Carlos para que los transportistas pudieran abastecerse. También aprovechó para pedirle la devolución de los peajes a la región.

Igualmente sostuvo un encuentro con el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, para hablar del impulso a la producción agrícola y ganadera; y con el ministro del Agua, Rodolfo Marco Torres, autoridades de Hidroven y de Hidrocentro para abordar la problemática del suministro de agua potable en el estado. Asimismo dijo haberse visto con el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, para hablar de seguridad.

El 24 de enero asistió junto a los gobernadores de oposición del Zulia, Nueva Esparta y Barinas al Consejo Federal de Gobierno. Maduro llamó a trabajar por el pueblo sin tintes políticos, destacó que se trató de un acto de reconocimiento mutuo, hacia él como Jefe de Estado y de él hacia los mandatarios regionales electos.

A los embajadores de Japón, Reino Unido, China y Francia, Galíndez les planteó personalmente ayuda en las áreas de salud y educación, al principio de su mandato. El 2 de marzo también se reunió con el embajador de EEUU para Venezuela, James Story, junto a Sergio Garrido y Rosales, para exponerle la necesidad reabrir las inversiones de las transnacionales en áreas específicas como las de hidrocarburos, construcción, agricultura, ganadería, sector automotriz, salud y metalurgia, así como los aportes de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para activar obras en el sector eléctrico y agua.

Promesas

Tras juramentar al tren ejecutivo regional el 4 de diciembre, prometió igualmente impulsar la producción ganadera como la de carne para la exportación y leche de búfala, así como la producción de maíz. Asimismo, recuperar instalaciones deportivas, como el estadio Ciudad Deportiva de San Carlos con la llegada de franquicias e incorporación de entrenadores y expertos deportivos, además de promover el turismo en la región.

«Les advierto que no son cuotas de partido, son cuotas del pueblo al que debemos rendir cuentas y esas cuentas tienen que ser claras y muy claras, fueron designados para servir y no para servirse, que les quede claro y el que esté pensando que va a ser designado para servirse prefiero que no acepte porque mejor es no aceptar que irse temprano del gobierno», advirtió a los miembros de su nuevo Gabinete.

Otros espacios que aseguró serían recuperados son las instalaciones de la Fundación del Niño regional y devolver el programa de alimentación escolar. Igualmente la planta de asfalto en el municipio Rómulo Gallegos que actualmente está paralizada debido al deterioro y falta de maquinaria.

Me duele mucho el estado de abandono en el que dejo el gobierno saliente las instalaciones de la fundación del niño. Tengan la seguridad que trabajaremos duro para ofrecerlo de nuevo a las niñas y niñas de mi estado. #VamosVamosCojedes @ConCiliaFlores pic.twitter.com/q9XTmJ8sUQ — Alberto Galindez (@albertogalindez) March 17, 2022

Mayor seguridad con más funcionarios para la policía regional y que reciban en materia de presupuesto lo que corresponde, también ofreció el gobernador. Admitió que no sería fácil pero aseguró que no es imposible.

¿Qué dicen los cojedeños?

Habitantes de San Carlos, capital de Cojedes, tanto los ubicados en zonas urbanizadas como en la rural coinciden al afirmar que los pasados gobiernos del chavismo «fueron tan malos» que los trabajos que ha comenzado Galíndez y los alcaldes «se notan».

«Después de 18 años de gobiernos chavistas el deterioro avanzó tanto que cuando Galíndez agarra y pinta una cancha, arregla una calle, la gente lo nota y lo aprecia», expresa el locutor deportivo Luis Américo Quiroz desde la urbanización Las Tejitas.

Quiroz indica que una de las cosas que más valora como ciudadano y que percibe como parte de un cambio es que los nuevos funcionarios de gobierno tanto municipal como regional, de oposición, están en la calle y escuchan las peticiones de la gente. Comenta que en gestiones pasadas era casi imposible contactar a alguna autoridad.

Vamos al Censo Laboral. Quienes somos y qué hacemos por Cojedes?#VamosVamosCojedes pic.twitter.com/tI6GXFLvXN — Alberto Galindez (@albertogalindez) January 18, 2022

«Han abierto vías agrícolas hacia las zonas rurales, hatos y fincas, mejoró mucho la limpieza de calles, alumbrado público, la distribución del gas que ahora es cada 20 días, el abastecimiento de agua potable porque nos llega a diario, hay más patrullaje, aunque se saben las limitaciones por falta de vehículos y recursos», añade Quiroz.

« Llega más seguido el gas »

Yelysbeth Pedroza, de 21 años, estudiante de la Universidad Deportiva del Sur, confirma que de cocinar con leña y tener que comprar cocinas eléctricas pasaron a contar con el gas regularmente. «Pasábamos mucho trabajo», recuerda. En redes sociales, Galíndez ha hecho alusión a una coordinación con Pdvsa Gas.

En nombre del pueblo de El Pao y de Cojedes, le doy las gracias a la Presidenta de PDVSA Gas, @CarylBertho y su equipo por el buen desempeño en recientes operativos coordinados con nuestro gobierno representado por @CarlosBorjas. Vendrán cosas mejores. #VamosVamosCojedes pic.twitter.com/wc3ZECcc6j — Alberto Galindez (@albertogalindez) February 8, 2022

«Hace falta mejorar mucho todavía el alumbrado público, las calles, pero vemos que sí se está trabajando más. Lo que sí volvió a agravarse es el tema del Clap desde que Galíndez llegó a la gobernación, como para trancarle el paso, no estoy a favor ni del gobierno ni de oposición pero si la bolsa es un programa de alimentación debe llegar a la gente, hasta dos meses se tarda», cuestionó.

Pedroza cursa la licenciatura en Entrenamiento Deportivo Mención Judo y es subcampeona nacional de Sambo (disciplina de combate). Su pasión por el deporte la lleva a aplaudir que entre el gobernador y el alcalde de Ezequiel Zamora, Alexander Mireles, hayan recuperado el parque San Carlos, con cancha pintada, piscina habilitada después de años y con personal que se encarga del mantenimiento.

«El deporte lo agarró la oposición y todo de verdad está fino, a los equipos para los juegos nacionales les dieron uniformes, viáticos, esperamos que se mantengan así», pide.

En Cojedes hay mucho talento para que en los próximos años tengamos una gran cosecha deportiva



Todos estamos convocados a luchar para poner al servicio del deporte las instalaciones de Cojedes 2003 #VamosVamosCojedes pic.twitter.com/2oNntNxBaZ — Alberto Galindez (@albertogalindez) January 6, 2022

La otra cara

Hacia la zona rural de la capital cojedeña, en el barrio Renacer de la zona sur, la realidad cambia. Edith Tovar de 39 años, cuenta a Efecto Cocuyo que no cuentan con agua potable por tuberías. Se abastecen de cisternas que llegan cada 20 días – piden a las autoridades que se haga semanal – y con algunos vecinos de zonas cercanas que han abierto pozos.

Tampoco cuentan con servicio telefónico Cantv y parte del alumbrado público es improvisado por los mismos vecinos con tendidos eléctricos informales.

«No hay preescolar en la zona ni ambulatorios. Lo que sí hemos notado es mayor presencia de la policía regional y municipal, se instala una alcabala a partir de las siete de la noche todos los días y eso antes no pasaba, aunque lo ideal es que también se instalara un módulo policial permanente», dice la también dirigente social.

Sobre el gas también apunta que el abastecimiento con bombonas mejoró, a razón de una venta mensual.

«Soy activista social desde 2003 y desde la muerte del comandante (Hugo) Chávez todo se fue a pique. Admito que desde que llegó el gobernador Galíndez se ha trabajado en la limpieza, se han saneado canales, quebradas, abierto vías de penetración que no había hacia las zonas rurales. Al gobernador no lo dejaban entrar al Hospital Central de San Carlos pero logró meterse y con el alcalde sacó basura y puso un autobús para el transporte del personal que hasta fue amenazado para que no lo usaran. No son grandes obras pero sí hay un cambio», opina.

Hoy 30 de diciembre, Jirijuare, cacerío del municipio Lima Blanco tiene carretera buena. Así cumplimos el alcalde Pedro Luis Sánchez y yo este gran compromiso con nuestros campesinos que producen excelentes caraotas.#VamosVamosCojedes pic.twitter.com/40iVr3tJUt — Alberto Galindez (@albertogalindez) December 31, 2021

Piden coordinación entre alcaldía y gobernación

Ana Castillo de 32 años, habitante del municipio Anzoátegui no opina lo mismo. Reclama que ni las gestiones pasadas (alcaldía y gobernación) ni las actuales han resuelto el grave problema del bote de aguas negras en las calles que afecta a sectores como Copei y Menca de Leoni. Lo atribuye a la falta de coordinación entre el alcalde del Psuv, Uliber Quintero y el gobernador Galíndez.

«Todo sigue igual, aquí en Anzoátegui no se siente el cambio, sigue el abandono y todo está como paralizado. El nuevo alcalde no ha mostrado gestión por lo que la petición es que haya un enlace con la gobernación que permita darle solución a los problemas, que se acuerden de nosotros», señala.

La oposición en Cojedes arrasó con las alcaldías el pasado 21 de noviembre, al ganar siete de nueve jefaturas locales, a saber los municipios Girardot, Lima Blanco, Pao de San Juan Bautista, Rómulo Gallegos, Tinaco y Tinaquillo, además de la capital del estado, Ezequiel Zamora (San Carlos), lo que facilita al mandatario regional la coordinación con la mayoría de los gobiernos locales, aunque prometió trabajar con todos. El Psuv apenas retuvo Anzoátegui y Libertad .

Volvieron los apagones

Casi al unísono los cojedeños consultados afirman que los apagones constantes volvieron desde principios de año en la región, luego de experimentar mejoría a finales de 2021. Sí nos falta la electricidad hasta por seis horas, indican, las continuas fluctuaciones hacen estragos entre los electrodomésticos.

«Los bajones eléctricos son fuertes y a veces ocurren durante todo el día, nadie responde por neveras dañadas, hay que correr a desenchufar los aparatos», se queja Castillo.

Apagón en el estado Cojedes por más de dos horas y se esta haciendo cotidiano — FRANCISCO RIVEROL V (@FRANRIVEROLV) March 18, 2022

En cuanto a la distribución de gasolina señalan que las colas de horas y días persisten en San Carlos, aunque en Anzoátegui mejoró el abastecimiento, dice Castillo, al punto de que otras poblaciones cercanas acuden a dicho municipio de Cojedes para llenar el tanque.

Apoya restablecer relaciones con EEUU y primarias

Muy activo en sus redes sociales, Galíndez usa cuentas como la de Twitter para divulgar el trabajo bajo el eslogan «Vamos, vamos, Cojedes». Uno de ellos es la recuperación del botadero de basura que sirve a a cinco municipios, ubicado en la vía San Carlos -Tinaco. El mandatario regional prometió rescatarlo a principios de año tras calificarlo como «una vergüenza para Cojedes» por el estado de abandono. Dijo haber sido apoyado por la organización que presta servicios integrales Fundaimagen.

El 26 de Enero arrancamos Los trabajos en el vertedero de San Carlos, 50 días después podemos desayunar en un lugar limpio, que poco a poco convertiremos en el jardín de la esperanza #VamosVamosCojedes @Pr1meroJusticia @NicolasMaduro pic.twitter.com/pl7A2aKSy7 — Alberto Galindez (@albertogalindez) March 20, 2022

En algunos tuits etiqueta a Maduro y en otros a Cilia Flores, esposa del gobernante.

El gobernador participó en el encuentro nacional de PJ realizado en Maracaibo los días 18 y 19 de marzo. Durante un discurso apoyó las «iniciativas» que conduzcan al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, país al que considera el mejor socio natural de Venezuela. También, en línea con su partido, mostró su respaldo a la realización de elecciones primarias en la oposición para escoger al candidato presidencial para 2024.