Diosdado Cabello dice que Venezuela no depende de quien gane en Colombia  

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia ganadas por Gustavo Petro, para advertir que «hay que tener cuidado con las expectativas e ilusiones».

«Tiene que ver con la perversión de la segunda vuelta; es una imposición de EE. UU. hacia los países para que gane quien más les conviene. El que ganó en primera puede perder en la segunda, porque las fuerzas contrarias se unen y atacan. En cuanto al restablecimiento de relaciones depende de ellos no de nosotros, pudiera inferirse que sí según algunas declaraciones, pero una cosa dicen y otra hacen» expresó en rueda de prensa.

Recalcó que «gane quien gane» la presidencia en el vecino país no repercutirá en territorio nacional, porque «Venezuela no depende de quien gane en Colombia, dependemos de los venezolanos». Instó al nuevo gobierno de Colombia a entender que lo que más conviene a los pueblos de ambas naciones es que haya normalidad en las relaciones bilaterales.

Críticas al sistema electoral

Cabello dijo alegrarse porque el pueblo colombiano pudo salir a expresar su voluntad de manera pacífica y que prefiere no inmiscuirse en asuntos de otros países. Aun así, criticó el sistema electoral de Colombia y abogó porque «algún día» pueda ser confiable y respetar el derecho a elegir. También hizo votos por que el vecino país pueda tener «poderes independientes».

«El pueblo más temprano que tarde desplazará a la burguesía colombiana. No son suficientes unas elecciones en Colombia para garantizar el cambio, gane quien gane. Si el país no se refunda desde abajo es imposible que cambie; hay que refundar ese país desde abajo», sostuvo.

Reiteró que son las autoridades neogranadinas quienes no reconocen la presidencia de Nicolás Maduro y no las venezolanas las que impiden que los colombianos en Venezuela ejerzan su derecho al voto.

«Aquí no se ha levantado ninguna sanción»

Cabello también se refirió a las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Alertó que el «imperialismo» no ha cesado y que las intenciones de desestabilizar e invadir Venezuela persisten. Esto a partir de la autobiografía del exsecretario de Defensa del gobierno de Donald Trump, Mark Esper, titulada El Sagrado Juramento, en la que habla de supuestos planes conspirativos contra la gestión de Maduro, tramados por Trump y el presidente interino, Juan Guaidó.

«No somos un pueblo ni un gobierno sumiso, somos rebeldes, a ellos les interesa continuar con la ofensiva contra nuestro país, aquí no se ha levantado ninguna sanción, no se ha levantado el bloqueo (…) Aquí no se ha pasado la página para nada, debemos estar atentos para no cometer errores», advirtió en alusión a la flexibilización de las medidas restrictivas, dadas a conocer el pasado 17 de mayo.

También cuestionó la exclusión de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas y aseguró que el «grupo de amigos» de EE. UU. tenderá a desaparecer tal como sucedió con el Grupo de Lima.

«EEUU no puede seguir imponiendo sus caprichos a otros países y menos en cuestiones de unión. No se puede llamar Cumbre de las Américas» fustigó.

Despliegue del 1×10

Por último Cabello anunció un despliegue nacional de la dirigencia del Psuv para acompañar la estrategia del 1×10 en las regiones. Aseguró que el plan servirá para «conectar más al pueblo» con la gestión de gobierno y obligará a los funcionarios (gobernadores y alcaldes) a estar en el terreno, resolviendo los problemas.

Dijo que a través del sistema Patria los ciudadanos no solo podrán hacer denuncias sino hacerle seguimiento a las acciones y soluciones.

«Corregiremos errores en el camino, hay quienes dicen que nos vamos a desbordar pero hay prioridades establecidas, si entran más recursos, las prioridades se amplían», aseguró.

De acuerdo con las líneas impartidas por Maduro, el 1×10 «del Buen Gobierno» dará prioridad a las necesidades de las comunidades en torno a tres áreas: servicio público del agua, educación y salud pública.