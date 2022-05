Diosdado Cabello asegura que vida de Petro se encuentra en peligro

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este lunes a las palabras del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien no descarta retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela en caso de ser ganador. El líder chavista sugirió que Petro se encuentra en peligro de muerte por ello.

«Sólo digo que ojalá no vayan a asesinarlo. Que el narcogobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo. Si en un año asesinaron a tres candidatos presidenciales, eso muestra que no tienen escrúpulos (…) La posición del candidato presidencial Gustavo Petro es lógica cuando dice que retomaría las relaciones de cooperación con Venezuela, pero el narco gobierno colombiano ve a Venezuela como enemigo. Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere», indicó Cabello.

En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, Cabello lamentó que Colombia vea al gobierno de Nicolás Maduro como un enemigo.

«Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere. Se venden como maravilla cuando la verdad son lo más parecido a una pesadilla (…) algún día habrán cambios ahí», agregó el diputado psuvista.

Cabello insistió en que Colombia debería más bien buscar restablecer relaciones con todos los países de América. Refiriéndose al presidente Duque, el líder chavista dijo que el mandatario prefiere «afiliarse a una cosa que llaman Otán en vez de fortalecer la Unasur».



Para el vicepresidente del Psuv, el nuevo mandatario deberá «reacomodar» la vida de los colombianos.



También aseguró que en Colombia han asesinado a 1.279 venezolanos desde el 2016 hasta el 2021. «Se venden al mundo como que están ayudando a Venezuela».

Afirmó que desde el Gobierno de Colombia «siempre tienen una excusa para las malas decisiones que toman y siempre le echan la culpa a los demás , siempre están tratando desviar la atención sobre lo que verdaderamente ocurre en su país».