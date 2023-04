Diosdado Cabello sobre el diálogo: No vamos a capitular

El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró que el chavismo no va a “capitular” en la mesa de diálogo con la oposición.

El dirigente manifestó, en su habitual rueda de prensa de los lunes, que algunos intentos de negociación han fracasado porque “los que convocan creen que nosotros estamos desesperados por irnos”.

Diálogo en Bogotá

“Uno los escucha hablar sobre una solución pacífica para la transición en Venezuela, la única transición que hay en Venezuela es la transición al socialismo. Nosotros no nos sentamos a dialogar porque queremos capitular y queremos que alguien nos ayude a entregar, eso no existe”, manifestó.

Las declaraciones del diputado se producen a vísperas de una conferencia internacional que el presidente colombiano Gustavo Petro convocó para tratar la crisis política venezolana.

El mandatario del vecino país no ha fijado una fecha específica aún para este encuentro en el que participarán cancilleres y diplomáticos, pero trascendió que tendrá lugar luego de semana santa. Petro declaró que busca “construir una hoja de ruta que permita un diálogo político efectivo”.

¿Investigación contra El Aissami?

Al dirigente le consultaron si el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, será investigado en el marco de la denominada “lucha contra la corrupción”.

Sin embargo, el político prefirió no adelantar opinión al respecto: “La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, le corresponde al Ministerio Público”.

El fiscal de la República tampoco ha aclarado si El Aissami será investigado e imputado. Personas cercanas al entorno del exministro como el exsuperintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, y el exdiputado Hugbel Roa están privadas de libertad por su presunta participación en hechos de corrupción.

Sobre las investigaciones, Cabello dejó entrever nuevamente que algunos opositores están implicados: “Dejarán de hablar de corrupción cuando comiencen los sectores de oposición, que están comprometidos, a aparecer, ahí cambiarán el discurso y dirán que son presos políticos”, advirtió.

Sentencia en la CIJ contra Venezuela

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la excepción preliminar interpuesta por Venezuela en relación con el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 sobre la Guayana Esequiba.

El político se pronunció sobre esto y manifestó que la decisión “abre las puertas para cualquier defensa porque reconoce que la injerencia del Reino Unido fue grosera, manipuladora y mentirosa”.

Agregó que están adelantando un “documento de acción directa” que será sometido a debate nacional.

Cabello también se refirió a la conmemoración del 13 de abril, día que Hugo Chávez retomó el poder tras un intento fallido de golpe de Estado. Sobre este tema indicó que convocarán una gran movilización aunque no dio más detalles.

Alex Saab

El empresario colombiano Álex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos por presuntos delitos de lavado de dinero, salió a relucir en la rueda de prensa del primer vicepresidente del Psuv, quien dijo que “es como un trofeo que tienen allá” y reiteró la solicitud de libertad para esta persona a la que el gobierno le otorgó el estatus de diplomático.