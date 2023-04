CIJ rechaza objeción preliminar de Venezuela en controversia por el Esequibo, ¿qué significa?

Controversia sobre el Esequibo. Con 14 votos a favor y uno en contra, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó la excepción preliminar interpuesta por Venezuela en relación con el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 sobre la Guayana Esequiba.

La jueza y presidenta de la Corte, Joan E. Donoghue, leyó la decisión este jueves 6 de abril desde La Haya.

Pero, ¿esto qué significa?

Venezuela basó la excepción preliminar en el argumento de que el Reino Unido es un tercero indispensable sin cuya comparecencia la Corte no puede pronunciarse sobre la controversia. Básicamente, buscó demostrar que el proceso es irregular porque una de las partes fundamentales está ausente.

El Estado venezolano instó al Reino Unido “a dar la cara” por el “despojo” de la región de Esequibo y afirmó que el laudo arbitral de 1899, al que Guyana busca que se le dé validez, se adoptó cuando este país “ni siquiera existía como República”, ya que era una colonia británica en esas fechas.

Sin embargo, la CIJ falló en contra de esta excepción planteada por Venezuela y justificó su decisión en el hecho de que los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra no le dan ningún papel al Reino Unido en la controversia territorial.

“El esquema de solución de controversias establecido por los artículos II y IV del Acuerdo de Ginebra reflejan un entendimiento común de todas las partes de que Guyana y Venezuela resolverían la controversia sin la participación del Reino Unido”, señalaron los magistrados.

¿Qué sigue en la CIJ?

Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y asesor senior de Crisis Group, explicó a Efecto Cocuyo que ahora el caso continúa a la “fase de fondo” donde se va a discutir fundamentalmente si el Laudo Arbitral de 1899 es válido o no.

“Obviamente para Guyana este Laudo es válido porque le fue favorable y Venezuela ha argumentado por más de 100 años que no es válido por la sencilla razón de que algunos de los árbitros de este tribunal arbitral eran corruptos en el sentido de que estaban controlados por el Reino Unido”, afirma.

El abogado comenta que este fallo de la CIJ era esperable: “Siempre se supo que era poco probable que la Corte aceptara la excepción”. Sin embargo, considera que fue una “buena estrategia procesal” porque con esto el equipo de expertos de Venezuela ganó tiempo para prepararse mejor para la fase de fondo.

“Venezuela termina en una posición donde nunca quiso estar porque, desde el Acuerdo de Ginebra, siempre trató de evitar que fuese la Corte la que decidiera si el Laudo es válido o no con todas las consecuencias que esto tiene”, señala.

La Corte tiene que emitir una orden para fijar los plazos que vienen, agrega De Alba. “Primero habrá una fase de escritos que hay que presentar, luego una de audiencias orales, va a tomar varios años que la Corte emita una decisión final”, expone.

¿Qué riesgos enfrenta Venezuela?

La CIJ declinó la solicitud de Guyana de resolver la controversia sobre la delimitación de las aguas marinas y submarinas, solo decidirá sobre el territorio en disputa; sin embargo, De Alba opina que en el caso hipotético de que se declare válido el Laudo, Guyana tendría en sus manos una sentencia “de la que va a tratar de agarrarse para basarse en que tiene derechos marítimos que es el trasfondo de toda esta disputa, en esta zona hay importantes pozos petroleros”.

Los intereses económicos detrás de todo este caso han sido expuesto por Venezuela que advierte que “la controversia con Guyana no es un juicio contra esa nación, es un debate con las transnacionales como la ExxonMobil, que tomó el territorio y los recursos en la Guayana Esequiba que pertenecen a Venezuela”.

Sobre esto De Alba responde: “Se conoce públicamente que empresas petroleras han ayudado a Guyana a financiar el gasto de abogados, etc. Si las petroleras están involucradas directamente en el caso ante la corte para que Venezuela pierda no me consta, pero sí sé que hay apoyo económico a Guyana”.

Aunque Venezuela tiene en su poder pruebas históricas que confirman el despojo que sufrió, a juicio del abogado va a necesitar un gran esfuerzo y “casi un milagro” para convencer a la Corte de que el Laudo no es válido.

Pruebas a favor de Venezuela en la controversia sobre el Esequibo

El presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), Kenneth Ramírez, emitió un comunicado en 2020 donde menciona algunas de las pruebas que Venezuela tiene a su favor. Estas son:

El Memorándum de Severo Mallet-Prevost (publicado en 1949) que confirma que el presidente del Tribunal Arbitral de 1899 extorsionó a los árbitros estadounidenses que representaban a Venezuela para que acordaran una decisión favorable a los intereses británicos.

Severo Mallet-Prevost fue uno de los abogados estadounidenses que representó a Venezuela y, según Ramírez, también existen cartas de su autoría en donde narra los vicios del proceso. Estas misivas son incluso previas al memorándum de 1949.

El internacionalista también argumenta que a Venezuela se le impidió su derecho de asignar abogados venezolanos para defender sus legítimos títulos; el laudo no tiene motivación lo cual es una causal de nulidad; y hay evidencia concreta de que se adulteraron los mapas que se presentaron ante el Tribunal Arbitral para despojar a Venezuela de una parte de su territorio. “Venezuela tiene cartas en las que la oficina de la colonia británica señala cómo los mapas fueron adulterados”, expone el especialista.

Por si fuera poco, el país también cuenta con documentación que prueba que Inglaterra en una Memoria Oficial, al momento de reconocer la independencia de Venezuela, proclamó lo siguiente: “Este bello y rico país se extiende por la mar del norte, desde el río Esequibo o confines de la Provincia de Guyana”.