Diosdado Cabello demandará al Chigüire Bipolar

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció que demandará al editor de la página satírica Chigüire Bipolar, después de que publicaran un post donde lo señalan de felicitar a la Policía Nacional de Perú por las agresiones contra la Vinotinto.

Durante la transmisión de su programa semanal de los miércoles, por Venezolana de Televisión, el también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 aseguró que irá a los tribunales para iniciar un proceso judicial.

“Yo no he felicitado a la policía peruana por hacerle daño a nuestros jugadores, por tratar de humillar. Al contrario, condeno absolutamente la actuación de la Policía Nacional Peruana en ese evento. Eso no lo hacen (Chigüire Bipolar) por chiste, porque si así fuera colocarían el nombre de otra persona. Lo hacen a propósito buscando crear malestar y hacer daño”, expresó el dirigente político del chavismo.

Demanda a El Nacional, un antecedente

Cabello, que en 2015 demandó a El Nacional y Tal Cual y a la junta directiva de estos medios, agregó que la publicación busca generar “odio”. El post se hizo a propósito de las agresiones que sufrió la Vinotinto al finalizar el partido en el estadio nacional de Lima, donde la selección venezolana de fútbol empató 1-1 con Perú y mantuvo su cuarto puesto en la tabla de la clasificación de las eliminatorias mundialistas 2026.

La policía peruana impidió que los jugadores se acercaran a la tribuna norte para regalarle sus camisetas a los fanáticos venezolanos presentes en el partido. Además, uno de los funcionarios golpeó con su porra al futbolista Nahuel Ferraresi, quien presentó una lesión en dos dedos de su mano derecha.

“Estoy en el derecho de hacerlo. ¿Por qué no pusieron mi papá? Lo hacen para generar odio y si a uno le jurungan el amor a la Patria voy a responder a la hora que sea y a quién sea. Así que cada quien que responda a su nivel”, señaló el político.

La demanda contra El Nacional, que un tribunal decidió en miles de millones de bolívares, se zanjó con el embargo y entrega de la sede de este periódico, que el chavismo convirtió en una universidad a la que bautizó como “Miguel Otero Silva”.

Reacciones al anuncio contra el Chigüire Bipolar

Tras su anuncio, el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela) hizo la alerta sobre esta acción en sus redes sociales.

1/2 #AvanceIPYSve | Diosdado Cabello anunció a través del programa Con el Mazo Dando el inicio de acciones legales contra el portal de periodismo satírico El Chigüire Bipolar, tras publicar una nota donde se menciona al diputado. #22Nov — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) November 23, 2023

También lo hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) que en su cuenta de X, antes Twitter, recordó cuáles son los estándares internacionales de la libertad de expresión.

“Los estándares reconocen la legitimidad de diversas formas de expresión, incluyendo el humor, como parte del debate y la diversidad de opiniones. La CIDH valora el humor como una forma legítima de expresión y defiende su importancia en el contexto de la libertad de expresión”.

El Chigüire Bipolar lo crearon en el año 2008 los venezolanos Elio Casale, Oswaldo Graziani y Juan Andrés Ravell. En 2017 recibieron el Premio Václav Havel a la Disidencia Política. Este galardón lo otorga la Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés) que tiene su sede en Nueva York.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...