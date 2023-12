Dinorah Figuera señala que factores políticos aún no deciden continuidad de AN de 2015 para 2024

La Comisión Delegada Legislativa con la que se declara la continuidad de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, basada en el Estatuto de Transición de 2019, hasta tanto no se realicen elecciones libres en Venezuela, llega al final de su tercer período consecutivo en enero de 2024.

El último año, 2023, estuvo marcado por la ausencia del gobierno interino que hasta diciembre de 2022, dirigió Juan Guaidó.

A partir de enero, las riendas de lo que queda del Parlamento de mayoría opositora fueron tomadas por una junta directiva, encabezada por la diputada de 2015 Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ) como presidenta, Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo (UNT), como primera vicepresidenta y Auristela Vásquez de Acción Democrática (AD) como segunda vicepresidenta.

La Reforma de Ley de Estatuto que rige la Transición aprobada el 31 de diciembre de 2022, extendió el mandato de la AN de 2015 a través de la Comisión Delegada por 12 meses, hasta enero de 2024, «asumiendo además de sus atribuciones constitucionales, la función de la protección de los activos de la República que se encuentran en el exterior con fundamento en el Artículo 333 de la Constitución vigente».

La discusión que viene

Consultada sobre este debate que está por darse en la Comisión Delegada, su presidenta Dinorah Figuera, dijo a Efecto Cocuyo que la decisión sobre la continuidad aún no ha sido tomada por los factores políticos de oposición y que hasta ahora se han dado discusiones aisladas pero no formales.

Indicó que dicha decisión debe ser tomada en consenso entre los diputados, los partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria Democrática e incluso escucharse la posición de la ganadora de las primarias opositoras, María Corina Machado, como la candidata presidencia electa por los ciudadanos y líder político.

«Está en discusión (la continuidad). Si no se justifica, estamos dispuestos a ponernos a un lado y acompañar la nueva ruta que se trace, si se justifica por los intereses del Estado y la defensa de los activos, la Comisión Delegada seguirá», señaló.

La continuidad de la AN fue respaldada principalmente por Estados Unidos por considerarse que es la única institución legitimada por decisión popular que le queda al pueblo venezolano. Ese país mantiene sanciones internacionales de tipo individual y económico en áreas como la petrolera, contra la gestión de Nicolás Maduro, lo que le da protagonismo en las negociaciones con Miraflores.

Al respecto, Figuera aclaró que también se escucharán recomendaciones del gobierno estadounidense pero recalcó que la decisión sobre la permanencia o no de la AN de 2015, la tomará la oposición venezolana.

«Lo que más le sirva al país»

«La candidata que elegimos, María Corina Machado, tiene una opinión en ese sentido, el Parlamento debe dar esa discusión llegado el momento y la Plataforma Unitaria Democrática. En cuanto a Estados Unidos, sugiere pero nunca impone, no dirá si vamos o no, la decisión será de la unidad», subrayó Figuera.

Tendría que decidirse igualmente, de declararse la continuidad de la AN de 2015, si la directiva encabezada por Figuera es ratificada o sustituida, puesto que debe instalarse el 5 de enero. La diputada indicó que se acatará la decisión que tomen los factores políticos sin afirmar o descartar si estaría dispuesta a continuar o no en el cargo. Efecto Cocuyo también quiso pulsar las posiciones de diputados de 2015 de partidos como AD y UNT pero declinaron con la excusa de no estar autorizados para hablar del tema de la continuidad.

«Este es un tema que está en discusión, tanto en la instancia partidista como en la plataforma, ya que debe prevalecer lo que más le sirva al país. Estamos al servicio de Venezuela y si esta legítima AN es instrumento útil para recobrar la libertad y la democracias pues estaremos allí como bastión de lucha», acotó la diputada de 2015, también de PJ, Karin Vera.

Algunos analistas políticos interpretaron que la oposición venezolana, con mayoría de votos en la AN de 2015, representada por AD, UNT, PJ, más el apoyo de organizaciones minoritarias como el Movimiento Por Venezuela (MPV), le «bajaron el volumen» al Parlamento opositor para privilegiar las negociaciones con Miraflores, reiniciadas en México en 2021 y el objetivo de conquistar garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024.

Para Guaidó, la eliminación del interinato fue un «salto al vacío» que ponía en peligro la defensa de los activos de la República, bajo el control de la presidencia encargada y el legislativo opositor, en el exterior.

«Cuando se nos solicitó conformar la nueva directiva se plantearon dos temas, la protección de los activos en el exterior y acompañar la ruta democrática hacia las elecciones de 2024, sea vía Plataforma Unitaria, mesa de negociación y primarias. Pasamos de una AN con muchas diatribas a una AN con consenso sobre la base de esos objetivos», sostuvo Figuera.

Actual directiva de AN de 2015 está conformada por tres diputadas en el exilio

Protección de activos

La consecuencia inmedidata de la continuidad de la AN de 2015 a través de la Delegada declarada para 2023, fue una orden de captura contra las integrantes de la nueva junta directiva, emitida por un tribunal penal de Caracas a principios de enero, por solicitud del Ministerio Público.

A Figuera, Fernández y Vásquez, todas actualmente en el exilio, se les acusó de «usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales, en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados con el nombramiento ficticio de una Junta Directiva de una supuesta Asamblea Nacional ilegitima, para el robo de activos venezolanos en el exterior», indicó el Circuito Judicial Penal de Caracas en Twitter.

A partir del reconocimiento de EEUU, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac por sus siglas en inglés), a través de la licencia 42, autorizó a la AN 2015 y a la junta de Pdvsa ad hoc que se mantuvo, a negociar la deuda de Pdvsa que contrajo el gobierno de Maduro con los acreedores.

Figuera y Vera defienden que bajo la actual gestión de la AN de 2015 se logró el objetivo de preservar los activos de la República en el exterior en litigios internacionales, incluyendo Citgo y el oro depositado en Inglaterra ( que equivalen a 1.950 millones de dólares), al que el gobierno de Maduro no ha podido ponerle las manos, puesto que la justicia británica rechazó un recurso del Banco Central de Venezuela (BCV) para recuperarlo.

«Se preservó Citgo a través de la representación legal y acompañamiento de Estados Unidos al extenderse la protección (la última extensión hasta enero de 2024). Se generó que Citgo asumiera una agenda de honrar pagos con acreedores, eso en 2022 no se hizo. La junta directiva de la AN ha trabajado con sapiencia para proteger el patrimonio de los venezolanos en lugar de caer en confrontaciones directas y con cuidado de no entorpecer la ruta para 2024», afirmó.

Sesiones semanales

Desde su instalación en enero de 2022, cada martes o jueves, la Comisión Delegada realiza sesiones a través de la plataforma Zoom, dirigidas por la directiva en el exilio, para que los diputados de las distintas fracciones políticas fijen posición sobre los principales problemas que aquejan a los venezolanos y otros temas de interés nacional. De acuerdo con la secretaría de la Comisión a la fecha, se realizó un total de 39 sesiones.

🚨 ATENCIÓN | Comunicado ante las órdenes de aprehensión contra 14 ciudadanos venezolanos, por presunta conspiración nacional e internacional contra Venezuela y el referéndum consultivo el pasado domingo 3 de diciembre de 2023, por parte del Ministerio Público madurista pic.twitter.com/epZfxZ3gv2 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) December 7, 2023

En noviembre por ejemplo, en la Comisión Delegada se habló sobre el desabastecimiento de combustible en el país, se propuso la creación de un parque binacional en territorio Esequibo para proteger el macizo guayanés, a propóstito de la diatriba por la disputa territorial con Guayana y se condenó la detención del dirigente de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, ocurrida el 22 de noviembre.

También hubo sesiones para rechazar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular las primarias opositoras del 22 de octubre; abordar el último informe del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), que ubica Venezuela está entre los cinco países del continente con mayor prevalencia de hambre y desnutrición y conmemorar el Día del Estudiante Universitario (21 de noviembre) entre otros temas a lo largo del año.

Figuera también aseguró que los diputados de 2015 se mantienen en contacto con la gente en las regiones y también participan en actividades relacionadas con la defensa del voto para 2024, así como en el acompañamiento a la candidata María Corina Machado en sus giras por los estados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Related