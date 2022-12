Delegación opositora en México debe aclarar expectativas de negociación para generar confianza, dicen analistas

Se cumple una semana del reinicio de negociaciones entre la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en México, con la firma de un segundo acuerdo social parcial.

Noruega vuelve a fungir como mediador y destaca el acompañamiento de países como Colombia y Francia. Aún así persiste el escepticismo por parte de actores políticos y de la sociedad civil acerca de lo que pueda resultar de la reanudación de las conversaciones y que sea distinto a los diálogos fallidos de 2021, Oslo y República Dominicana.

Maduro «echa leña al fuego» al condicionar elecciones presidenciales con garantías democráticas al levantamiento total de las sanciones internacionales.

Politólogos consultados por Efecto Cocuyo señalaron que una forma de ganar confianza en el desempeño de la delegación opositora y lo que pueda lograr en México pasa por ser claros con el país en relación con las expectativas, a partir de una campaña comunicacional y la inclusión de más actores de la sociedad civil en la mesa.

«En esa mesa se ha planteado una dinámica de chantaje, de amenazas y de intereses muy oscuros que han configurado lo que yo llamo una mesa de extorsión, porque allí el régimen que está instalado en el poder está ejerciendo todo tipo de presiones para favorecer intereses de muchos sectores, menos lo de los venezolanos que nos preguntamos quién nos representa en esa mesa donde se juega en buena medida el futuro de Venezuela», sostiene la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado.

La liberación de 3.000 millones de dólares provenientes de fondos congelados en el exterior producto de sanciones internacionales también es percibido como una concesión para el gobierno de Maduro, ávido de recursos financieros.

Si hay logros serán progresivos

«Creo que la máxima dirigencia de los partidos que integran la Plataforma Unitaria está clara en los objetivos, que la negociación es por elecciones libres en 2024 y que es lo más inmediato y que otros logros se darán por parte, de manera progresiva, pero esas líneas deben bajarla a las estructuras partidistas y su trabajo en las comunidades con una narrativa de unidad», sostuvo el politólogo Christian Rivas.

Para Rivas es fundamental hacerle entender a la opinión pública, en aras de ganar confianza entre quienes cuestionan el diálogo, que el acuerdo social suscrito para atender áreas prioritarias como salud, educación y el sistema eléctrico, es importante para aliviar la crisis pero que sus efectos no se van a mantener en el tiempo si no hay un cambio político y no se recuperan las instituciones.

«En una negociación no se puede obtener todo lo que se quiere de una sola vez, más cuando tratas con este tipo de regímenes que tienen mucho que perder. Se va pulsando, las partes deben ceder y varios obstáculos se pueden presentar en el camino, Por ejemplo la oposición con el apoyo de los países no debe ceder a la entrega de activos en el exterior y mantenerse firme con las sanciones como mecanismo de presión porque eso es lo que interesa al Gobierno», dijo.

Presionar por DD. HH .

El dirigente de Primero Justicia e integrante de la Delegación que negocia en México Tomás Guanipa anunció que el partido conformará comités para hacer contraloría ciudadana de la ejecución de los recursos (3.000 mil millones de dólares) destinados al acuerdo social y que serán administrados por Naciones Unidas.

Recalcó que el gobierno de Maduro «no tocará ni un bolívar» pero que igual es necesario verificar que en realidad sean invertidos en escuelas, hospitales, atención a pacientes con cáncer y la generación de energía eléctrica tal como está previsto.

El jefe de la delegación opositora en México, Gerardo Blyde, también aseguró, a modo de explicación, que el acuerdo social no es la solución ni el acuerdo final sino un paso previo a la discusión de otros temas como el electoral y derechos humanos.

«Es necesario que la población entienda qué está en juego con la negociación. Hay estudios que indican que la gente considera necesaria la negociación pero lo que se espera de ella es otro tema. Hay que explicar qué se busca en concreto y tener las expectativas muy claras, que hay elecciones en 2024 pero también las habrá en 2025, presionar por mejores políticas públicas, porque cesen las violaciones de DD. HH.», señaló Stefanía Vitale.

Subrayó que el gobierno de EE. UU. desempeña un papel fundamental en las negociaciones dentro y fuera de México con la capacidad de hacer ceder a Maduro en beneficio mutuo, de allí que es importante para la oposición seguir contando con el apoyo del país del norte en las conversaciones. Aseguró que Maduro no tiene con qué lograr el levantamiento de sanciones de una sola vez como lo pretende, de lo contrario no habría aceptado sentarse de nuevo.

Aparte de escuchar propuestas de actores de la sociedad civil, la politóloga igualmente considera que sería «saludable» incorporar a más representantes de ese sector. Aparte de Blyde y Guanipa, la delegación opositora en México está conformada por Roberto Enríquez (Copei), Mariela Magallanes (Causa R), Freddy Guevara (VP), Luis Emilio Rondón (UNT), Luis Aquiles Moreno (AD) y Claudia Nikken por la sociedad civil.

¿Se debe ampliar la delegación opositora?

Factores como la Alianza Democrática con representación en la Asamblea Nacional de 2020 y Fuerza Vecinal han reclamado que la Plataforma Unitaria no representa a toda la oposición por lo que se debería ampliar la participación en la mesa de México. También ha sido una petición del gobierno de Maduro.

«No se sabe cuáles son los intereses de la Alianza Democrática, lo que sí es cierto es que los partidos que integran la Plataforma siguen representando a la oposición mayoritaria, en 2021 ganaron en conjunto la mayoría de las alcaldías y gobernaciones que obtuvo la oposición, además de ser la que ha asumido los mayores riesgos de ser oposición con presos políticos, perseguidos, inhabilitados», acotó Vitale al respecto.

Rivas recordó que ampliar la delegación opositora en México ha sido parte de una estrategia de Miraflores que busca dispersar esfuerzos y dificultar los acuerdos en las negociaciones

«Todos los aportes son valiosos. También hay que entender que es una negociación política que requiere negociadores políticos con experiencia como Blyde, que jueguen trancado, porque el problema de Venezuela es político, si no hay un cambio de gobierno la crisis económica, social, humanitaria, continuará», advirtió.