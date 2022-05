David Sosa: Presidente de la comisión electoral estudiantil viola derechos de los ucevistas

El presidente saliente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), David Sosa, alertó que los derechos de los ucevistas están siendo violados.

El dirigente señaló al presidente de la comisión electoral estudiantil, Roangel Ojeda, de “coartar el derecho de todos los estudiantes a ejercer los recursos de apelación de los que disponen”.

Esto debido a la negativa de Ojeda de publicar el boletín con los resultados de las elecciones estudiantiles que se realizaron el pasado 25 de mayo.

El presidente de la comisión electoral estudiantil argumenta que se encontraron irregularidades en algunas de las actas al cierre de las mesas electorales y convocó una rueda de prensa para este lunes 30 de mayo.

Sosa afirma que el Reglamento de Elecciones Universitarias establece distintos mecanismos para resolver presuntas incidencias e irregularidades, pero deben realizarse en los lapsos establecidos, y advierte que se corre el riesgo de perder estos plazos debido al conflicto.

El reglamento señala, en el artículo 133, que “cuando alguna de las elecciones realizadas adolezca de irregularidades que puedan viciarla de nulidad total o parcial, cualquier miembro de la comunidad universitaria con derecho de voto en el respectivo proceso electoral, puede solicitar la nulidad ante el Consejo Universitario».

Este proceso debe hacer «dentro de un lapso de diez (10) días continuos contados a partir de la fecha de votación, acompañando la solicitud de los respectivos recaudos”.

La norma también indica que “el Consejo Universitario, previo estudio del caso y oída la opinión de la Comisión Electoral, deberá decidir en un lapso no mayor de treinta (30) días continuos, contado a partir de la recepción de la solicitud y dispondrá, si fuere el caso, la realización de un nuevo acto electoral o del proceso electoral en su totalidad, asimismo, también fijará la oportunidad para el mismo”.

“Es bochornoso el clima de polarización que has generado por la no publicación del boletín de resultados parciales”, publicó Sosa haciendo referencia al estudiante Roangel Ojeda.

🧵(1/6) Es bochornoso el clima de polarización que has generado por la no publicación del boletín de resultados parciales.



Si hay presuntas irregularidades se deben seguir los canales regulares, que no es otra cosa que hacer solicitudes de impugnación ante la comisión electoral. https://t.co/pdXRSod65g