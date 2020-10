Constituyentes salvan su voto porque contenido de Ley Antibloqueo no les fue consultado - Efecto Cocuyo

En la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en la que se aprobó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos este jueves 8 de octubre, no hubo unanimidad.

Al menos cuatro miembros salvaron su voto en la aprobación del instrumento jurídico, propuesto por Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones internacionales contra su gobierno.

La primera en dejar sentada su posición fue la constituyente, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, María Alejandra Díaz Marín. Denunció, luego de la aprobación de la propuesta de ley que los miembros de la ANC no tuvieron acceso al proyecto presentado por el gobernante el 29 de septiembre. “Ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, rechaza, en un escrito publicado en sus redes sociales.

Advierte que pese a las solicitudes hasta última hora, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, ni el constituyente Hernann Escarrá, accedieron a entregar el texto completo del documento, a fin de que fuera revisado antes de la votación. Indicó que una vez conozca el fondo y contenido de la nueva norma emitirá opinión nuevamente.

“Salvar el voto es una posición ética, de tranquilidad de conciencia de la persona, es resolver un dilema ético, es no dejarse arrastrar por la mayoría abrumadora o por la minoría aplastada, eliminada, subvalorada, es oponerse no a lo votado o decidido, si no a lo que subyace en las razones del voto mayoritario”, responde luego, ante ataques de otros miembros de la ANC, como Francisco Torrealba y Gladys Requena.

La también presentadora de televisión, aclara que los votos salvados no se cuentan, porque no deciden, a diferencia de los votos a favor, en contra y las abstenciones. “En el caso del voto salvado es una reflexión, una postura con riesgos aceptados”, justifica.

Desconocen contenido

Al reclamo de Díaz se unió la noche de este jueves el también constituyente, Juan Carlos Flores, quien a través de su cuenta en Twitter manifestó la imposibilidad de votar por un documento cuyo contenido desconocía. En un mensaje dirigido a Cabello recriminó que durante el debate, él y otros miembros cuyo nombres no dijo, fueron retenidos en las puertas de hemiciclo, por lo que no presenciaron la discusión televisada.

“Sin conocimiento del mismo no es posible votar con ética y conciencia. Es por ello que procedo a salvar mi voto porque no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas dilatorias y además porque no se nos informó debidamente de lo contenido en la ley”, dice.

Piden rectificación

Previo a la sesión de la ANC, el constituyente Telémaco Figueroa, anunció que no estaría presente en el debate porque no se le garantizó el transporte desde el estado Sucre, al igual que Régulo Reyna, quien se quedó varado en Monagas. Acusó que no había interés en que el proyecto de ley se discutiera, ante las opiniones contrarias expresadas, dado que los miembros de la ANC tienen transporte asignado y en esta oportunidad no hubo. Advertía a Cabello que cometía un error al aprobarse sin ser sometido a una consulta amplia.

“Se habló de una revisión a raíz de las observaciones hechas públicamente al contenido y que se haría una segunda versión que nadie conoce, ningún constituyente lo tiene, solo la primera que presentó el presidente. Eso debió someterse a un profundo debate porque son materias sumamente delicadas sobre la base del cumplimiento de la Constitución, fuera de ella, nada”, expresa durante una entrevista con Unión Radio.

Asegura que en el seno de la ANC electa en 2017 es costumbre aprobar leyes y tomar decisiones sin consultar a los más de 300 miembros, bajo el argumento de la disciplina y la lealtad que debería, subraya, ser solo hacia el pueblo y en función de ello actuar. Hace un llamado a corregir “actitudes totalitarias“.

“Se habla de una confidencialidad, cómo vamos a dejar en manos de gente que no sabemos quiénes serán, cómo van a actuar, en qué tiempo, porque actuarán hasta que cese el bloqueo, cuando se trata de negociaciones con trasnacionales y se coloca en manos de tribunales extranjeros las decisiones que se vayan a tomar”, subraya.

Figueroa dice que es verdad que las sanciones, en su mayoría de Estados Unidos están afectando al país, con la complicidad de la oposición que lidera Juan Guaidó, pero también reconoce errores de la administración de Maduro, quien a su juicio, no ha tomado medidas para salvaguardar el salario de los trabajadores.

“No es culpa de (Donald) Trump la ineficiencia en el gabinete del gobierno para atacar la corrupción, del manejo de la política económica y social”, advierte.

El diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Yul Jabour, celebraba que Díaz, Flores, Figueroa y Régulo Reyna, quien es miembro de ese partido, mostraran su desacuerdo con la aprobación de la ley sin previa consulta. La tolda del gallo rojo también rechaza que la normativa abra las puertas a una próxima ola de privatizaciones de empresas del Estado.

“@MariaesPueblo, Juan C. Flores, Régulo Reyna, Telémaco Figueroa han anunciado por redes sociales su voto salvado en el debate de la ley antibloqueo. Quién dijo miedo”, expresó.

No es la primera vez que miembros de la ANC expresan su descontento por decisiones que se toman en su seno. En agosto el constituyente Néstor Francia, dijo que si la instancia tenía como intención aprobar una nueva Carta Magna, el texto era un “secreto muy bien guardado” porque nadie lo conocía.