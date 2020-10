Comité organizador de la consulta popular evalúa usar tecnología de “votación digital”

La veeduría y certificación de los resultados es un tema álgido en todo plebiscito. El comité organizador de la consulta popular, que convocó la Asamblea Nacional, se enfrenta al reto de garantizar un proceso limpio y creíble en tiempo récord.

Para lograr este objetivo, el periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez reveló que es probable que utilicen el sistema de votación digital de Voatz, una empresa que trabaja con diseños de voto móvil con identificación biométrica para el partido republicano en Utah, Arizona, Dakota del Sur y Virginia.

No obstante, Martínez señala que se han detectado vulnerabilidades en la aplicación de votación de Voatz que pueden permitir que se modifiquen los resultados o se acceda a los datos de los votantes.

El coordinador del comité organizador Enrique Colmenares Finol no negó ni confirmó que Voatz esté entre las opciones estudiadas, pero indicó a Efecto Cocuyo que sí evalúan “tecnología moderna” de votación digital.

¿Cómo se procesarán los resultados y cuáles son los mecanismos de veeduría que implementarán para garantizar que son confiables?

Estamos preparándonos en toda Venezuela y en todo el mundo para llevar adelante un proceso con principios y valores, no aceptamos ningún acto irregular, no podemos admitir si no un voto por cada venezolano. Tenemos tecnología muy avanzada para garantizar eso y estamos buscando organizaciones internacionales para que nos ayuden en esta verificación y, si es posible, nos envíen acompañamiento electoral para la veeduría.

¿Puede adelantar algo sobre esta tecnología?, el periodista Eugenio Martínez habló del sistema de Voatz…

Van a haber tres opciones de votación, queremos que la mayoría vote de forma presencial, pero también se admitirá el voto virtual para lo cual buscamos todas estas nuevas tecnologías que nos garanticen la pulcritud y seriedad de los resultados. También tendremos el voto itinerante para sectores como los hospitales, centros de personas de la tercera edad y en sectores lejanos.

Estamos muy vinculados a que ese voto virtual tenga tecnología moderna que nos garantice la legitimidad en cada uno de esos votos.

Pero ¿es cierto que Voatz es uno de los sistemas que están contemplando usar?

Esta pregunta te la puede contestar el comité técnico que es el que tiene esos detalles. Yo no estoy indicado para darte esa información.

¿Va a haber observación internacional?

Se está en la búsqueda de estas posibilidades, acuérdate que este proceso empezó oficialmente la semana pasada y estamos en ese desarrollo con todas estas instituciones internacionales para que logremos ese acompañamiento y veeduría.

¿Pudiera precisar los protocolos que están contemplando para garantizar que sea una manifestación de voluntad por cada venezolano y sea secreta?

Te repito, estamos tratando de que muchas instituciones en el mundo sean parte de la veeduría, pero también estamos formando a las personas que van a participar para que estén atentos a cualquier irregularidad.

Estamos buscando todas las tecnologías modernas que estén a nuestro alcancen para que estos sean votos genuinos y auditables.

¿Además de los aportes del voluntariado internacional, cuáles son las otras fuentes de financiamiento que contemplan?

Estamos pidiendo ayuda de muchas instituciones en el mundo. Aún no puedo darte información de cuáles son esas instituciones y cómo será eso. Lo que si te puedo decir es que esto va a estar sometido a la más grande auditoría.

¿Ya tienen una fecha para la consulta?

La semana que viene vamos a anunciar después de varios análisis las fechas exactas. Siempre hemos dicho que va a ser una fecha alrededor del 6 de diciembre porque nuestra responsabilidad es decirle al mundo que consideramos ilegítima y no válida esa votación.

¿Se van a modificar las preguntas que se someterán a consulta y que han recibido algunos cuestionamientos porque se dice que buscan legitimar la continuidad indefinida del gobierno interino?

Esas preguntas que salieron son decisión de la Asamblea Nacional, pero no están escritas en piedra. La política es una ciencia cambiante. La misma decisión de la OEA (Organización de Estados Americanos) es determinante, ratifica lo que nosotros estamos planteando.

Las preguntas pueden tener modificaciones, pero en el contexto del que estamos hablando que es la ilegitimidad del proceso del 6 de diciembre y la usurpación de (Nicolás) Maduro. La pregunta no es la ratificación o no de la Asamblea Nacional o del presidente (Juan) Guaidó; ahora, por supuesto que queda legitimada en el sentido de que es la Asamblea Nacional legítima, pero la consulta no es para eso, es para que el gobierno usurpador salga del poder.

