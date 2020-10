Consulta popular se financiará con “contribuciones del voluntariado internacional”

El comité organizador de la consulta popular que aprobó la Asamblea Nacional tiene apenas dos días instalado, pero ya avanza en la articulación de los “comités de apoyo” que se encargarán de la logística dentro y fuera de Venezuela.

El ingeniero Horacio Medina, miembro de la junta ad hoc de Pdvsa e integrante del comité organizador, adelantó a Efecto Cocuyo que el plebiscito se financiará con “contribuciones del voluntariado internacional” y se garantizará un mecanismo de control y veeduría de los resultados.

Aún no definen la fecha de la consulta, esta “puede ser días antes o días después” del 6 de diciembre, cuando se realizarán las elecciones parlamentarias, según Medina.

¿Cuáles son las principales tareas del comité?, ¿quién funge como coordinador de esta instancia?

El coordinador del comité es Enrique Colmenares Finol (exministro del presidente Carlos Andrés Pérez). Las funciones y objetivos primordiales son organizar toda la consulta popular que ha sido anunciada por la Asamblea Nacional y delegada en nosotros para lo cual estamos estructurando comités de apoyo en el interior y exterior del país.

El comité organizador está integrado eminentemente y únicamente por miembros de la sociedad civil y del movimiento estudiantil, ninguno milita en partidos políticos. Claro que la dirigencia política va a apoyar, obviamente nos apoyaremos en estructuras ya organizadas, pero este evento se ejerce en función de que los ciudadanos se expresen.

¿Cuál es la diferencia entre esta consulta y la del 16 de julio?

El momento es otro. Yo sé que mucha gente lo niega y se empeña en decir que no se ha avanzado nada, pero en 2017, cuando se hizo la consulta del 16 de julio, no había el apoyo ni la claridad de la comunidad internacional que hay hoy. Los venezolanos hemos agotado prácticamente todas las instancias democráticas y necesitamos el apoyo internacional para poder tener elecciones transparentes, lo demás es una farsa.

La gente podrá responder sí o no, aquí no se está induciendo ninguna respuesta. Nuestra vocación es el sí porque las elecciones parlamentarias son fraudulentas.

Un sector opina que la consulta busca extender indefinidamente el gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué opina sobre esto?

Se trata de darle continuidad constitucional a la Asamblea Nacional que es la única institución realmente democrática que existe en el país.

Las elecciones de 2018 están fuera de la Constitución, esto quiere decir que hay un vacío de poder que ocupa la Asamblea Nacional. Es verdad que la Asamblea Nacional ha ratificado a Juan Guaidó, pero aquí se trata de darle continuidad constitucional a la Asamblea Nacional y en el momento en el que pueda ocurrir un proceso electoral apegado a todas las normas democráticas y sea auditable obviamente en ese momento se acudirá a las elecciones.

Las críticas son por la segunda pregunta de la consulta que plantea rechazar la convocatoria de todas las elecciones a futuro mientras no existan condiciones electorales…

Esas dos preguntas fueron producto de un consenso en la Asamblea Nacional, lo que yo planteo es que pueden ser mejoradas en cuanto a su formulación y esa es una conversación que tenemos pendiente. Se puede cambiar el orden, cambiar algunas palabras, ser más enfáticos en algunos puntos, estas son cuestiones semánticas que vamos a consultar con personas avezadas en el tema.

Los detractores de la consulta argumentan que el comité no tiene ningún mecanismo que certifique los resultados, ¿qué responde a esto?

Es un argumento irresponsable, no puedes decir que no hay ningún mecanismo de control ni verificación porque no se ha presentado ese mecanismo todavía. Lo que puedo responder es que tengan paciencia, en pocos días vamos a decir cuáles son las plataformas que se van a usar y los mecanismos que tenemos. Lo que puedo adelantar es que obviamente en esta consulta se va a garantizar el secreto de la opinión y que cada persona emita una sola opinión. Va ser un proceso auditable y eso está contemplado, lo estamos afinando.

¿Va a haber acompañamiento internacional?

Esto es competencia del comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores (diputado Julio Borges), sería extraordinario que haya acompañamiento internacional, hay que extender las invitaciones. Sin embargo, el tiempo atenta contra esto. En todo caso abogaremos por el éxito de esa gestión, pero todavía no hay un pronunciamiento sobre eso.

¿Se instalarán puntos presenciales para aquellos que no tengan acceso a mecanismos digitales?

Sí, va a hacer un proceso mixto.

¿Con qué recursos el comité va a organizar la consulta?

Con contribuciones del voluntariado internacional y a nivel nacional la Asamblea Nacional está identificando posibles fuentes de financiamiento. Pero se está organizando con la idea de que sea lo más austero posible.