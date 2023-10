Comisión Nacional declara que primaria solo continúa en centros con electores en cola

La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Mildred Camero, declaró cerrado el proceso electoral donde no haya electores en cola.

“De acuerdo con el reglamento en las mesas electorales sin colas se considera cerrado el proceso a las 4:00 de la tarde. Sí hay electores en cola se mantiene hasta que vote el último elector” , expresó en el segundo balance que dan los organizadores del proceso.

El politólogo, Guillermo Tell Aveledo, también integrante de la Comisión, aseguró que los incidentes en la jornada no llegaban a 10 en todo el país y que no lograrán enturbiar todo el proceso.

Señaló que donde fue necesario reponer material electoral se logró.

“Ha habido ataques al proceso en la región capital y central que no llegan a 10” aseguró.

Proceso cerrado en Europa

Carmen de Grijalva indicó que el proceso de primaria está cerrado en Australia y Europa y que en los centros de votación de Madrid , Barcelona y Tenerife, España, se encuentra en fase de escrutinio.

Acotó que 64 centros de votación en América, tienen entre 3 y 4 horas de jornada electoral.

La elección que comenzó a las 8:00 de la mañana en 3.010 centros de votación en el país y con más de 5.000 meses, se realizó pese a las amenazas de voceros del gobierno y de las denuncias que uno de los candidatos hizo en las últimas semanas.

A las primarias se inscribieron 13 candidatos, de los que tres renunciaron dos semanas antes de la jornada: Henrique Capriles, Freddy Superlano y Roberto Enríquez.

Capriles, de Primero Justicia, alegó que la inhabilitación en su contra era el motivo para abandonar la carrera por la candidatura presidencial opositora, mientras que Superlano anunció el apoyo de su partido, Voluntad Popular, a María Corina Machado.

Enríquez llamó a votar y agradeció el respaldo que recibió del ala de Copei que participa en la plataforma unitaria democrática.

