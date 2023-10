El candidato a la primaria de Acción Democrática, Carlos Prosperi, denunció “sesgos” en los resultados y acusó a Súmate de actuar igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que ha criticado.

“No van a contar conmigo para unos resultados electorales sesgados“, afirmó tajante a pocas horas para que finalice la jornada de este domingo 22 de octubre.

El dirigente ya había condicionado el reconocimiento de los resultados en una rueda de prensa que ofreció la tarde del sábado 21 de octubre en la que aseveró que no sientesiente confianza en el presidente de la CNP, Jesús María Casal.

“Decidí participar en las primarias a pesar de todo lo que habíamos visto, pero hoy nos hemos conseguido con que todo lo que habíamos denunciado en días anteriores está pasando. Hoy nos conseguimos con miembros de mesa a los que no le llegaron sus credenciales, con una nueva nucleación de centros de votación”, dijo.

Las críticas de Carlos Prosperi

Reiteró que plantearon a la Comisión Nacional de Primaria que tenía que postergarse el proceso, pero no fue admitida la solicitud. “Yo hoy no puedo avalar cualquier tipo de acciones que atenten contra el derecho a expresarse. Hay cerca del 8% y 10% de los centros de votación que no están funcionando”, advirtió.

Además señaló que por no contar con la asistencia técnica del CNE los resultados “no van a expresar la realidad”.

“Tenemos que construir una salida real y verdaderamente unitaria con posibilidades de participación de todos los venezolanos a través de respetar cada una de las reglas y cronogramas”, concluyó.

