La firma de los acuerdos en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria produjo, horas después, el levantamiento temporal de las sanciones estadounidenses y la liberación de presos políticos.

La profesora de filosofía política y ciencias sociales, Colette Capriles, revisa estos acontecimientos a la luz de los pactos suscritos en Barbados que opina “construyen una ruta hacia la recuperación de la Constitución que, en el fondo, no es sino la ruta hacia la democratización”.

La experta además subraya que el texto convenido por las partes sobre los derechos políticos y las garantías electorales favorece a candidatos inhabilitados como María Corina Machado.

A continuación la transcripción de la entrevista concedida este jueves 19 de octubre.

.-La licencia general que suspende temporalmente las sanciones a Venezuela y la liberación de algunos presos políticos parece confirmar que el acuerdo más importante no está en los acuerdos suscritos. ¿Qué opinión le merecen estas concesiones?

La premisa fundamental del proceso es que el alivio de las sanciones y la reinserción de Venezuela en el ámbito internacional va a depender del apego que pueda tener el gobierno de Nicolás Maduro a los principios constitucionales. Esa ha sido la negociación siempre.

Algunos de los detractores de la negociación cuestionan que el acuerdo sea para que el gobierno se comprometa a respetar la Constitución, lo más interesante es que son ellos mismos los que dicen que es un gobierno autoritario. Entonces, ¿Qué mejor desenlace para una negociación que puedas construir una ruta hacia la recuperación de la Constitución?, esto es lo más valioso de este último acuerdo que claramente dice que se está en un camino de reconstrucción institucional y constitucional que en el fondo no es sino la ruta hacia la democratización.

La firma de este acuerdo y el lenguaje con el que está hecho lo que muestra es que hay una ruta hacia la recuperación constitucional del país que pasa por condiciones electorales para que haya competitividad en las próximas elecciones, pero no se limita a eso. Hay un párrafo muy claro que señala que van a seguir construyendo un modelo de convivencia y de respeto a los derechos humanos.

El gobierno concedió mucho en el sentido de que hay un compromiso electoral importante con observación internacional y hay un compromiso hacia revisar la legalidad de las inhabilitaciones, eso es insólito. Es un gran logro.

Negociación con grandes concesiones

.-El gobierno recibe por primera vez el levantamiento de sanciones que era su principal interés. ¿Por qué ocurren estas grandes concesiones ahora?

Francamente no puedo sino especular sobre las razones por las cuales la política estadounidense tiene este nivel de claridad hoy y por qué no antes. Sabemos que había toda clase de obstáculos en la política doméstica de EE.UU. y no podemos desestimar tampoco las posturas de oposición que estaba dominada por una visión más radical, según la cual la negociación era posible solo si obteníamos todo. Había una idea de una negociación que era un todo o nada lo cual no es una negociación.

Lo que ha ocurrido es que dentro de la oposición han variado las posiciones fundamentales y han coincidido en que hay una oportunidad de construir una ruta electoral que funcione para Venezuela.

.-¿Qué podemos esperar de esta negociación?, ¿se despejará la ruta electoral?

Todas las preguntas sobre el cumplimiento del acuerdo son válidas, pero debo remitirme de nuevo al texto que dice que hay un mecanismo de seguimiento y verificación, en los otros acuerdos no estaba de esa manera. Aquí hay evidencia de que hay ya un mecanismo de verificación y seguimiento que está diseñado y que ahora hay que darle fuerza.

Además esto coincide con las declaraciones del Departamento de Estado de EE.UU. que ha dicho que están vigilantes y si no se cumple el acuerdo pueden revertir la política de licencias sobre las sanciones. Esa comisión de verificación y seguimiento va ser importante, es una garantía.

.-¿Sobre la articulación diplomática y la coordinación de la comunidad internacional para la construcción de los acuerdos de Barbados qué puede comentar?

Esto se pudo activar en la medida en que se activaron los contactos bilaterales entre Maduro y el gobierno de (Joe) Biden. Había un riesgo de que todo esto terminara siendo una movida de EE.UU. sin un apoyo internacional notable y eso se desmintió con la firma de este acuerdo porque lo que vimos fue un trabajo diplomático impresionante en el que sí hubo la consulta con la Unión Europea, Canadá y con países latinoamericanos, eso es un gran apoyo para el proceso.

Desde el punto de vista más prospectivo creo que es hora de que la región se active y apoye este acuerdo, que se involucren un poco más los gobiernos de América Latina para facilitar esto. Viene un camino espinoso porque el seguimiento del acuerdo es muy serio y necesita mucha cooperación internacional para eso.

.-Aunque Jorge Rodríguez afirma que los inhabilitados no pueden ser candidatos, el punto 11 del acuerdo político, que se refiere a la autorización de los candidatos, parece haber dejado la puerta abierta en esta materia, ¿es así?

Lo que firmó el gobierno es que los inhabilitados van a tener un proceso, van a tener algún tipo de ruta institucional para tratar sus casos. Es decir, no hay sentencia definitiva, lo cual es verdad. Por supuesto que no va a aparecer en el acuerdo una lista de personas que van a habilitar porque sería reconocer que la inhabilitación la organizó el propio gobierno, lo cual no pueden hacer.

Lo importante es que implícitamente se está diciendo que los procesos a través de los cuales estas personas han sido inhabilitadas son revisables y no son firmes. Frente a eso es evidente que Jorge Rodríguez, como siempre hace, da una versión para su público, lo que no dice es que en el acuerdo está reconociendo que los que aparecen como inhabilitados pueden dejar de estarlo.

Ahora, ese punto 11 tampoco es que garantiza todo. Los candidatos inhabilitados o aquellos que tengan inhabilitación tendrán que actuar en función de eso con las instituciones que hay. Las inhabilitaciones no se van a levantar simplemente porque le da la gana al gobierno, se van a tener que seguir unos procedimientos, la pregunta es cómo y cuáles van a ser los mecanismos institucionales para eso.

.-Pero ¿Cree que es posible el levantamiento de las inhabilitaciones aun cuando esto pondría en riesgo la permanencia del chavismo en el poder?

Es que no hay tal levantamiento. Se va a seguir un proceso institucional y cada candidato verá si adelanta el proceso o no. Por supuesto que hay una apuesta política en el sentido de que es posible que algunos candidatos resulten rehabilitados y haya unas elecciones con esos candidatos.

Ahora, el gobierno también está haciendo un cálculo electoral y sabe que la situación dentro de la oposición es de tal grado de división que las habilitaciones no ayudan a la unidad, hay que ver si la oposición desmiente eso y logra un movimiento unitario y sólido.

Además, el gobierno también piensa que este levantamiento de las sanciones le va a traer beneficios muy rápidos porque no solo estamos hablando de las sanciones sino también del acuerdo social.

La ONU no quería asumir el riesgo de implementar un fideicomiso tan complejo sin tener un marco político institucional que le favoreciera, ahora que hay este acuerdo la ONU puede probablemente poner en práctica el fondo y toda la arquitectura financiera que se necesita.

.-¿Qué responde a aquellos que ven con escepticismo lo acordado considerando que es evidente que el gobierno va a recibir beneficios muy rápidos y en el pasado ha incumplido acuerdos?

El problema es que la opinión pública en Venezuela está muy deteriorada y están viendo las cosas como que una negociación es para que Maduro salga, eso no existe políticamente, no es posible y no va pasar. La negociación es para que tanto la oposición como el gobierno puedan reconstruir sus lugares políticos, que la oposición tenga un lugar en la escena política y ejerza su papel parte de lo cual es aspirar al poder y participar en las elecciones.

El hecho de que Venezuela pueda volver a recuperar ingresos que le corresponden como nación, tras la licencia por sanciones, beneficia primariamente a la gente, no al gobierno. Hay esta idea primitiva de que esto favorece a Maduro y realmente no, probablemente mejore la gestión pública, mejore la calidad de vida, pero eso no se traduce automáticamente en votos para Maduro.

Esa idea de que cuando mejora la calidad de vida de la gente mejoran las probabilidades de éxito de Maduro en un elección no se justifica de ninguna manera, esa fue la hipótesis equivocada cuando se pensé que con las sanciones la mala calidad de vida de la gente iba a ser que se sublevara lo que no pasó; por lo tanto, lo contrario tampoco va a pasar, no es que porque la gente mejore su calidad de vida va a votar por Maduro, eso va depender de otros factores.

Acuerdos de Barbados favorecen a María Corina Machado

.-De cumplirse los proyecciones y ganar MCM en la primaria, ¿cómo impactará en la unidad y la coordinación este reacomodo de las fuerzas y el proceso mismo de negociación?

Su última declaración (de María Corina Machado) es un poco distinta, está más orientada al tema de las garantías de cumplimiento porque claro, es un acuerdo que favorece a María Corina Machado porque le está abriendo la puerta hacia unas elecciones más institucionales y ella tiene mucho chance de convertirse en candidata por lo menos a través del proceso de primaria.

No sé qué va a pasar, pero lo que pienso que debería pasar es que hay dos posibilidades: la primera es que haya una coalición diversa, múltiple, plural, entorno a la figura de Machado como candidata, pero esto implica una serie de negociaciones dentro de la oposición y la apertura de la candidata y de su entorno. Se requiere un pacto y no veo que eso esté muy adelantado en este momento, aunque no pienso adelantarme porque no es imposible.

El otro escenario es que, a pesar de que Machado pueda mostrar números sobre su capital político tras la primaria, no sean suficientes y empiece una situación más bien de crisis en la que otros candidatos piensen que pueden crecer a efectos de una campaña electoral.

En el fondo es el mismo dilema de siempre: ¿podrá ser capaz la oposición capaz de construir una coalición seria, con principios, con visión estratégica, etc.?, esa es la gran pregunta.

.-¿Por qué dice que el acuerdo favorece a María Corina, esto puede resultar contradictorio para algunos?

Porque hay un mecanismo para tratar el tema de las inhabilitaciones, eso ya es una puerta que se abre. El hecho de que haya garantías electorales también cubre a la candidatura de María Corina y ella es la que tiene más chance de ser abanderada en este momento, entonces por supuesto que le conviene, por eso su declaración. Ojalá siga en ese camino y proponga efectivamente una coalición con una negociación clara con el resto de las fuerzas políticas de la oposición y con una disposición abierta.

El mecanismo de sucesión también debe formar parte del inevitable acuerdo político que deberá tener la oposición si quiere aprovechar un momento que la favorece.

La profesora Capriles hace referencia, durante su análisis, a la más reciente declaración de María Corina Machado en la que afirma que Barbados fue uno de los factores que permitió reducir los riesgos y contribuyó a que la primaria pueda realizarse este domingo 22 de octubre.

La coordinadora de Vente Venezuela también reconoció el papel de Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en la negociación, con quien dijo se reunirá para evaluar los próximos pasos asociados al seguimiento y cumplimiento de esta primera etapa y de las próximas etapas que “necesariamente tendrán que tener lugar en la negociación”.

“El 22 de octubre va a ayudar a que la negociación pueda avanzar en términos que sean satisfactorios para los venezolanos”, agrega la candidata favorita de la primaria.

Adicionalmente, Machado dijo que tiene claro su responsabilidad para construir un movimiento de unidad nacional.

