CNE evaluará las “modalidades” para dar asistencia técnica en elección del candidato presidencial opositor

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Nacional de Primaria (CNP) instalaron formalmente la comisión que definirá el alcance de la asistencia técnica en la elección del candidato presidencial opositor prevista para el próximo 22 de octubre.

En una breve declaración a la prensa, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, adelantó que la primaria de la oposición “es una actividad de una sociedad democrática que esta institución está empeñada en preservar y fortalecer”.

El rector calificó como “un paso importante” la instalación de la comisión, este miércoles 8 de marzo, y adelantó que escucharán los planteamientos y evaluarán los términos de las solicitudes y “las modalidades” en las que puede avanzar.

La CNP ha solicitado, como parte de esa asistencia técnica, la autorización para disponer de centros de votación el día de la elección primaria y la realización de jornadas especiales para la inscripción y actualización del Registro Electoral (RE) dentro y fuera del país. También ha dicho que no tomará decisiones que pongan en riesgo la identidad de los electores.

Se estima que hay más de 4 millones de venezolanos en el exterior que no pueden ejercer su derecho al voto porque no están inscritos en el RE o no tienen sus datos actualizados.

¿Se usarán las máquinas de votación en la elección del candidato presidencial opositor?

El presidente de la CNP, Jesús María Casal, no respondió si a esta solicitud de asistencia se incorporó el uso de máquinas de votación sin las captahuellas. Es preciso recordar que la disposición de la plataforma automatizada para elegir al candidato opositor sigue estando en discusión, pues algunos factores políticos se oponen.

No obstante, indicó ante la posibilidad de que sean designados nuevos rectores: «Nos estamos entendiendo con el CNE como un órgano previsto en la Constitución, indistintamente de cualquier decisión que en algún nivel se pueda tomar seguimos adelante con nuestra ruta».

A la sesión de instalación asistieron por la Comisión Nacional de Primaria el presidente de esta instancia Jesús María Casal; los integrantes de la CNP Ismael Pérez Vigil y Roberto Abdul, y los técnicos electorales designados por la comisión Miguel Cañas y Francisco Castro.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, coordinó, por su parte, el grupo de representantes del ente comicial nacional que participó en la reunión y que hará parte de la Comisión

Técnica conjunta, en la que también estarán los rectores Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel Párica.

«En el día de hoy se ha producido el acto formal de instalación de esta comisión y hemos acordado sostener reuniones posteriores, en las cuales se harán planteamientos concretos de cara a la organización de la Primaria y en función de lo que decida la Comisión Nacional de Primaria, con las consultas que siempre lleva adelante”, declaró Casal.

Hasta ahora no se conoce la fecha de la próxima reunión.