¿Puede la Comisión Nacional de Primaria proteger la identidad de los electores?

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) evalúa si es conveniente usar la plataforma automatizada del Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir al candidato presidencial opositor.

De solicitar esta asistencia técnica, debe proteger –por todas las vías posibles– la identidad de los electores considerando las experiencias traumáticas del pasado, como la lista Tascón, que dejaron expuesta a la oposición a distintas formas de retaliación y discriminación.

Pero, ¿puede la CNP proteger la identidad de los electores?

Para el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, la respuesta es sí. No obstante, destaca que es fundamental que la automatización del proceso no incluya el uso de las captahuellas.

“Técnicamente por supuesto que es posible, pero los electores tendrían que tener un mecanismo distinto de identificación. En las primarias de 2012 la manera como eso se hizo fue con cuadernos de votación impresos donde estaba la lista de los potenciales electores y los que votaban firmaban ahí. Luego, la comisión organizadora de ese proceso fue la responsable de resguardar esas actas”, afirma.

El uso de las máquinas de votación –sin la captahuella– en la primaria también implica la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que está obligada a cuidarlas como bienes del Estado. Lo que resulta un desafío, apunta Lander, pues recuerda que en las elecciones regionales de 2017 y 2021 se documentaron irregularidades asociadas a funcionarios militares.

Destaca el caso del presunto fraude electoral denunciado por el dirigente de La Causa Radical, Andrés Velásquez, en 2017. El político aseveró que las actas con los resultados que le daban la victoria como gobernador de Bolívar, y que estaban bajo resguardo del Plan República, fueron alteradas.

En 2021, los electores de Barinas no conocieron los resultados de la elección hasta una semana después debido a que miembros del Plan República tenían las actas en su poder. En esta oportunidad, los rectores del CNE tuvieron que hacer un llamado para exigir la entrega de dichas actas.

El debate en la oposición se divide entre los que defienden la asistencia técnica del CNE para la primaria porque consideran que esto garantizará una participación más amplia y evitará que el candidato sea elegido por unas élites. Mientras que los detractores insisten en que los datos de los electores pueden estar en riesgo.

Voto en el exterior

Otro tema álgido que deberá zanjar la CNP son las condiciones que ofrecerán para el voto de los venezolanos que están en el exterior.

Se estima que más de 4 millones de venezolanos en el extranjero, en edad para votar, no pueden ejercer su derecho porque no están inscritos o sus datos no están actualizados en el Registro Electoral (RE). Apenas 107 mil nacionales, que están fuera del país, están incorporados al RE.

“La comisión de primaria tiene que terminar de decidir sobre qué Registro Electoral va a hacer la primaria, lo que pareciera lógico es que se haga sobre la base del RE oficial (la que maneja el CNE) por la enorme dificultad para construir un RE paralelo que sea transparente”, explica Lander.

Construir un RE independiente al del CNE no solo puede acarrear problemas de transparencia sino que además requiere recursos económicos que no dispone la CNP, agrega el especialista.

La vía que resulta más factible es demandar al CNE que incorpore a más electores al RE. Sin embargo, para que esto ocurra se requiere la voluntad política de los rectores y la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores para que las jornadas de inscripción y actualización del registro se hagan en las oficinas consulares de los distintos países en los que está la diáspora.

Observación nacional e internacional

El representante del OEV también se pronunció sobre la observación nacional e internacional que gestiona la comisión de primarias.

“Hay que diferenciar estas elecciones de unas nacionales, el propósito no es que se designe algún funcionario público sino que un sector de la población se ponga de acuerdo para elegir a un candidato. Nosotros en el OEV no creemos conveniente hacer una observación a este proceso, como si se tratara de una elección nacional, porque hacemos esfuerzos por preservar nuestra autonomía e independencia”, argumenta.

Así mismo ve poco probable que algún organismo internacional haga veeduría de la primaria por la misma razón que explica por qué el OEV no tiene previsto hacer un acompañamiento.

Sobre el cronograma anunciado por el presidente de la CNP, Jesús María Casal, Lander opina: “Tiene una estructura similar a la que hace el CNE para las elecciones. Está bien y está lógicamente bien estructurado”.