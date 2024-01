Vente Venezuela en alerta. El desafío por la presidencia de Venezuela ha empezado a dejar sus primeras consecuencias, a pesar de que aún no se ha anunciado la fecha exacta de las elecciones que, según los acuerdos firmados en Barbados, deberán realizarse en el segundo semestre del año.

El partido Vente Venezuela, de María Corina Machado, candidata a la presidencia por la coalición opositora representada en la Plataforma Unitaria, ha sufrido las primeras detenciones de miembros de su equipo en este primer mes del año.

Hasta la mañana de este jueves 25 de enero, por lo menos cinco de sus dirigentes han sido detenidos, pero el estatus de sus arrestos se desconoce, porque no ha habido una información oficial sobre ello.

Víctor Venegas, Juan Freites, Luis Camacaro, Tomas Sequera y Guillermo López, todos miembros de Vente Venezuela, permanecen desaparecidos desde que se confirmó su detención por funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, señaló este jueves en entrevista con Efecto Cocuyo que el patrón de detenciones está detrás de los directores del partido a nivel regional y de los representantes y acompañantes de comandos de campañas del partido de Machado.

Estas últimas semanas, dirigentes de Vente Venezuela no solamente han sido detenidos y desaparecidos, integrantes del partido han denunciado que han sido victimas de amenazas y persecuciones.

Moreno informó que Emill Brandt, coordinador de la tolda en esa entidad y director del comando de campaña, fue víctima de amenazas. Douglas Rodríguez, coordinador y director del comando de campaña en Yaracuy, casi fue detenido, y Gustavo Ruiz, director del comando en Zulia, denunció que está siendo víctima de persecución.

“Hay presencia de carros sin placas alrededor de las casas de todos los directores”, denuncia el activista por los derechos humanos del partido.

Indefensos

A pesar de que cada uno de los dirigentes de Vente Venezuela detenidos en los últimos días cuenta con abogados privados, los mismos están de manos atadas al no conocer el lugar dónde cada uno estaría preso.

Por el momento, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre estas nuevas detenciones, excepto por el arresto de Víctor Venegas, que quedó documentado en videos subidos a redes sociales y que minutos después de su detención el 17 de enero.

El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre los motivos de su detención, sin señalar los delitos que se le imputarían.

“Todavía estas personas no aparecen, entonces al no aparecer queda la interrogante, muchos abogados están buscando la forma de saber dónde están, pero no aparecen”, reitera Moreno

El número de detenciones en menos de dos semanas ha puesto en alerta a las máximas autoridades de Vente Venezuela. María Corina Machado aseguró que a pesar de lo ocurrido “se mantendrá en la ruta electoral”.

Moreno informó que el equipo de Vente Venezuela se encuentra en contacto directo con las oficinas del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y también con los representantes de la Misión de Determinación de Hechos, de ese mismo organismo internacional y con algunos representantes diplomáticos residenciados en el país.

“Le están haciendo seguimiento a esto y generando los reportes ante los grupos de trabajo de desaparición forzada y los grupos de trabajo de detenciones arbitrarias, estamos trabajando para hacer todo lo pertinente a cada uno de esos grupos de trabajo”, expresó.

Quiénes son los detenidos

Víctor Venegas: fue detenido el pasado 17 de enero y vinculado por el Ministerio Público en una supuesta trama de conspiración. Desde su detención no ha sido presentado ante los tribunales, no ha podido tener contacto con sus abogados y familiares.

Venegas fue detenido junto a su hermano José Gregorio Venegas, en el estado Barinas, durante una asamblea de profesores. Es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) en ese estado y también es activista del partido de María Corina Machado

Juan Freites: es un economista y coordinador de campaña para el estado Vargas de Vente Venezuela. Aprehendido el 23 de enero por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según la organización política, Freites fue detenido al salir de su casa junto con un ciudadano identificado como Jhorman Gallardo, cuando ambos salían a Caracas para participar en un evento político.

Desde su detención nadie sabe de su paradero.

Luis Camacaro: es el coordinador en el estado Yaracuy y fue detenido el pasado 23 de enero. Camacaro es asesor del Consejo Legislativo de ese estado y, según declaraciones de su esposa mediante un video subido a redes sociales, tiene una condición médica por lo que no debe dejar de tomar sus medicinas.

Al igual que los otros dirigentes presos, se desconoce el centro de detención a donde fue llevado Camacaro.

Tomás Sequera: es coordinador de planificación de Vente Venezuela en San Felipe, estado Yaracuy. Su detención se realizó el 23 de enero junto a la de Luis Camacaro.

El Comité de Derechos Humanos de Vente señala que Sequera es hipertenso y debe tomar su tratamiento diario para mantener su salud estable.

“Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy deja en evidencia a un Maduro Represor que viola derechos humanos y persigue a la disidencia”, señalan en Vente Venezuela.

Guillermo López: Es un abogado y director del comando de campaña de Vente Venezuela en el estado Trujillo y fue detenido este martes 23 de enero.

Al igual que sus compañeros, la familia de López no ha podido establecer contacto con él y tampoco su equipo defensor conoce el lugar donde está recluido.

