CEPyG -UCAB pide a AN de 2015 reconsiderar eliminación de presidencia encargada

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB) hizo un llamado a la Asamblea Nacional (AN) de 2015 para que reconsidere la propuesta de eliminación de la presidencia interina por considerarse que «atenta» contra el cambio democrático que se quiere para Venezuela.

«Desde el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello hacemos un llamado para la reconsideración de esta propuesta que, de materializarse, se traduciría en una derrota para la oposición y un triunfo automático para el régimen de Nicolás Maduro», alertó la institución académica mediante un comunicado divulgado este 27 de diciembre.

El CEPyG, dirigido por el abogado y analista político Benigno Alarcón emplaza «de forma urgente» al Parlamento con mayoría opositora a examinar efectos potenciales de la reforma del del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia que suprime la presidencia encargada y todos sus órganos, entes y disposiciones salvo aquellas relativas a la protección de activos en el exterior. Señala que el principal afectado sería el país democrático que clama por un cambio.

Rechazan gobierno parlamentario

«Si bien el Gobierno interino no logró los objetivos planteados, su desaparición resta posibilidades en las negociaciones en México y debilita el proceso de primaria, a través del cual se definiría, con la participación de la ciudadanía, el líder que competirá en las presidenciales de 2024. Si la primaria se resquebraja, se estaría promoviendo la definición de un candidato camino a 2024 por la vía del consenso, opción que tendría menos apoyo de los electores», se alerta en el comunicado.

La AN de 2015 aprobó en primera discusión la reforma del Estatuto de Transición con 72 votos a favor y 23 en contra, el pasado 22 de diciembre, a partir de una propuesta de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Voluntad Popular, partido de Juan Guaidó salvó el voto, mientras que otras organizaciones minoritarias como Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela se abstuvieron a la espera de una propuesta consensuada y constitucional.

«La propuesta impulsada por partidos políticos de oposición, el G3, no sólo pretende la derogación de la figura del Presidente Encargado de la República (art. 233 Constitución), sino que la función de gobierno recaiga completamente sobre la AN, es decir, se instaure un gobierno parlamentario, que no responde a nuestra tradición republicana y, como bien lo ha advertido el Bloque Constitucional de Venezuela, se estaría atribuyendo poderes fuera de los límites de la Constitución», señaló el CEPyG.

«Sin unidad no hay cambio posible»

El Centro coincide con el Bloque Constitucional al advertir que de aprobarse la medida de la AN de 2015 se pondrían en riesgo los activos venezolanos en el exterior, puesto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo a su sección 25 de la Ley de Reserva Federal, determinó que corresponde únicamente al Presidente Interino de la República administrar los fondos retenidos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

«No solo está en juego la eliminación del Gobierno interino sino la representación designada ante la comunidad internacional, cuyo apoyo es imprescindible para avanzar en la senda que nos conducirá a la restitución de la democracia venezolana» se agregó en el comunicado.

Por último se instó a los factores políticos con representación en la AN de 2015 a dirimir las diferencias a través de otras alternativas que no perjudiquen al país, a respetar lo que queda de institucionalidad democrática y obrar a favor de la unidad, sin la que se advirtió, «no hay cambio posible».

Este lunes 26 de diciembre las fracciones parlamentarias de Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa en la AN de 2015, se pronunciaron en conjunto para insistir en la necesidad de que se logre un acuerdo unánime sobre el destino del Gobierno interino que no contraríe la Constitución y preserve los avances internacionales contra la administración de Maduro.

El Bloque Constitucional integrado por juristas como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor y Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, también divulgó un comunicado el pasado 24 de diciembre para alertar que con la eliminación de la presidencia encargada se perderá el reconocimiento internacional tanto al Gobierno interino como a la AN de 2015.