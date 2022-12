Las fracciones parlamentarias de Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela y Nuvipa en la Asamblea Nacional (AN) de 2015 emitieron un comunicado para insistir en la necesidad de que se logre un acuerdo unánime sobre el destino del Gobierno interino, que no contraríe la Constitución y preserve los avances internacionales contra la administración de Nicolás Maduro.

Dichas organizaciones políticas se abstuvieron en la votación del pasado 22 de diciembre, en la que se aprobó con 72 votos a favor la propuesta de reforma del Estatuto que Rige la Transición Hacia la Democracia, el cual suprime la presidencia encargada y todos sus órganos, entes y disposiciones, salvo aquellas relativas a la protección de activos en el exterior.

«En nuestra propuesta se plantea la declaratoria de una sesión permanente hasta que se alcance un acuerdo unitario y unánime. Pero, como esto no fue posible en la primera discusión votada, seguimos dedicados sin descanso, a conversar con todas las fuerzas que hacen vida en la AN de cara a la segunda discusión, para lograr la unidad histórica y necesaria que nos permita llevar el país a unas elecciones libres y supervisadas por la comunidad internacional», señala el comunicado conjunto.

Mantener espacios logrados

En el texto divulgado este lunes 26 de diciembre, dichos partidos ratifican que la reforma del Estatuto de Transición propuesta por los partidos mayoritarios de Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD) es inconstitucional.

«Somos conscientes de la necesidad vital que tiene el país de tener unas fuerzas democráticas unidas y con una visión republicana, sin agendas partidistas individuales o agendas personales; la de no entregar los espacios logrados que permitan fortalecer y atornillar al régimen y la de la necesidad de proteger los activos de la nación, para evitar el desfalco que el régimen ha hecho en estos 24 años de la peste castro-chavista», prosigue el comunicado.

La propuesta de PJ, AD y UNT que debe ser sometida a segunda discusión este jueves 29 de diciembre implica mantener la vigencia del Parlamento de 2015 mas no de la presidencia encargada, la creación de Consejo de Protección de Activos y seguir con las juntas ad hoc del Banco Central de Venezuela y Pdvsa.

«Somos dirigentes políticos que bajo ninguna circunstancia aceptaríamos un retroceso en los avances internacionales logrados en todos estos años de lucha por desenmascarar al régimen, como son el haber logrado demostrar que son violadores de los derechos humanos y que tienen una red criminal nacional e internacional, pero sobre todo, el haber logrado el desconocimiento a Maduro como presidente», sostienen el trío de partidos minoritarios.

Piden deponer intereses

Las organizaciones firmantes subrayan que cualquier acuerdo que se apruebe este 29 de diciembre debe cumplir los requisitos de constitucionalidad y unidad por el bien del país y de su lucha democrática. Piden al resto de los partidos deponer individualidades políticas e intereses partidistas particulares y poner por encima los intereses de la nación.

«Reiteramos que una Venezuela en la que sus ciudadanos sufren y en donde las familias están separadas por una migración de más de 7 millones de venezolanos por el mundo, y por la existencia de centenares de prisioneros políticos, necesita en este momento una verdadera unidad, en donde no puede haber ningún interés personal o particular, por legítimo que este sea, que esté por encima de los intereses de una Venezuela libre», finaliza el comunicado.

PJ, AD y UNT justificaron la propuesta por el hecho de que el Gobierno interino no cumplió los objetivos de cambio político trazados en 2019, por lo que es tiempo de definir una nueva estrategia, preservando la defensa de los activos de la República congelados en el exterior para evitar que la administración de Maduro les ponga de nuevo las manos.

El diputado de 2015, Sergio Vergara de Voluntad Popular denunció «golpe parlamentario». Previo a la sesión del 22 de diciembre, el presidente encargado Juan Guaidó advirtió que la propuesta de AD, PJ y UNT abre las puertas para el reconocimiento nacional e internacional de Maduro como Jefe de Estado legítimo.

Bloque Constitucional también alerta

El Bloque Constitucional integrado por juristas como Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor y Alberto Arteaga Sánchez, entre otros, también divulgó un comunicado el pasado 24 de diciembre para alertar que con la eliminación de la presidencia encargada se perderá el reconocimiento internacional tanto al Gobierno interino como a la AN de 2015 y se pone en grave riesgo la defensa de los activos en el exterior.

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL

DE VENEZUELA

Los abogados constitucionalistas advirtieron además que la AN de 2015 no puede atribuirse competencias del Ejecutivo, en este caso de la presidencia encargada porque supone un gobierno parlamentario no previsto en la Carta Magna.