Centros de votación, seguridad y financiamiento: los retos de las primarias sin el CNE

Definido que las elecciones primarias de la oposición serán autogestionadas y por lo tanto de votación manual, ante el cambio de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por decisión política, la organización de la consulta interna para elegir al próximo candidato presidencial va contra reloj y enfrenta desafíos importantes.

Expertos consultados por Efecto Cocuyo señalan que la preocupación principal gira en torno al número de centros de votación que se puedan habilitar para que la gente vote en las primarias y su ubicación. Asimismo, la seguridad en torno a dichos lugares y el financiamiento.

«El principal reto logístico es encontrar los lugares que puedan ser centros de votación, porque si son lugares públicos en municipios y estados donde no gobierna la oposición, se van a necesitar permisos y probablemente no van a aparecer. Es un tema muy complejo encontrar los lugares donde se puede hacer el proceso que no sea que esté limitada la primaria a donde hay un gobernante pro oposición», señaló el periodista especializado en el tema electora, Eugenio Martínez.

Durante una entrevista radial, este lunes 19 de junio, el presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal habló de un plazo de 6 semanas para hacer la búsqueda de los centros de votación. Se sabe que las juntas regionales están trabajando en ello y varias han enviado un listado de lugares identificados que pueden servir a la votación pero aún falta.

¿Dónde ubicar los centros de votación?

Casal habló de iglesias, escuelas donde entraría la posibilidad de que fueran privadas, estadales o municipales, plazas, sedes de gremios (colegios de abogados y de ingenieros, por ejemplo) y otros espacios públicos tales como instalaciones deportivas. No se descarta que la Comisión haga la solicitud al Ministerio de Educación como le «sugirió» el CNE para el uso de centros de votación nacionales, aunque con pocas esperanzas de que sea concedido.

«Cuando se hablaba de la asistencia técnica del CNE se proyectaban unos 5.000 centros y 7.000 puntos de votación. Capriles ha hecho una petición que incluye una logística similar a la que se había proyectado con el CNE, parece muy complejo que la Comisión pueda cumplir con la expectativa de Capriles de 6.000 mesas, distribuidas nacionalmente, especialmente por el costo y por los problemas logísticos», advirtió Martínez.

El candidatos a las primarias por Primero Justicia, Henrique Capriles planteó a la Comisión este 19 de junio el uso de 4.000 centros de votación con 6.000 mesas, para que pueda ser una elección «inclusiva» con presencia en sectores populares y que no esté limitada a por ejemplo plazas de urbanizaciones. Pero a lo interno de la Comisión se maneja la mitad o menos de los 5.000 centros de votación del Poder Electoral.

«Durante las conversaciones entre la Comisión y el CNE este fue evadiendo las peticiones para obligar a unas primarias manuales, se perdió mucho tiempo, pero son dificultades que se pueden superar. Los centros de votación deben estar en los sitios de menor perturbación para evitar interrupciones violentas de grupos del chavismo y que sean accesibles. Se debe hacer una campaña agresiva para informar a la gente dónde están ubicados esos centros», señaló el exconsultor jurídico del CNE, Celiz Mendoza.

Una vez definidos los centros y la cantidad de mesas se sabrá cuántos miembros de mesa se requieren, así como los testigos electorales por cada mesa.

Garantizar seguridad

Mendoza, integrante de la organización VOTE hizo énfasis en la importancia de garantizar la seguridad de las personas que acudan a votar en las primarias previstas para el 22 de octubre para incentivar la mayor participación posible. Subrayó que por ser un acto ciudadano, el Estado está en la obligación de velar por el orden público.

Al ser un proceso manual, el material electoral debe llegar con suficiente antelación a los centros de votación (al menos dos días antes), por lo que a lo interno de la Comisión preocupa el resguardo de dicho material, tanto al llegar como al culminar la jornada. Para solicitar seguridad la Comisión debe dirigirse, según lo señaló el CNE en su momento, al Ministerio de la Defensa.

«Las primarias autogestionadas tienen varios retos logísticos, uno de ellos es encontrar los proveedores de servicios, de materiales, para llevar a cabo el proceso de votación porque tienen que estar dispuestos a asumir el costo político, económico, incluso de represalias fiscales que conlleve trabajar para la oposición venezolana», apuntó Martínez.

En cuanto al financiamiento de la consulta opositora aún no hay un costo definido y se trabaja en mecanismos para la obtención de recursos, más allá del aporte al que se comprometen los candidatos al momento de su inscripción en las primarias, que no será suficiente para sufragar gastos de materiales electorales, impresión de boletas, mesas, toldos y su movilización, así como la logística para el personal de las mesas de votación que previamente debe someterse a un proceso de capacitación junto a los testigos electorales.

Mendoza apuntó que será necesario el aporte ciudadano dentro y fuera del país, así como de empresarios que deseen colaborar.

Este 19 de junio, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello aseguró que el costo de las primarias opositoras ascendía a 30 millones de dólares y vaticinó que era muy difícil que la Comisión consiguiera los fondos. No faltó el recordatorio a las ONG sobre que no pueden costear actividades políticas ni partidos.

¿Habrá primarias?

Mendoza apuesta a que puedan celebrarse las primarias pese a los escollos por considerar que un consenso como método para escoger al candidato presidencial de la oposición solo beneficia a Miraflores.

«Creo que todos los candidatos cercanos a la Plataforma Unitaria, (Carlos) Prosperi, (Freddy) Superlano, (Manuel) Rosales si se inscribe, Capriles, necesitan una primaria que sea lo más inclusiva posible para poder equilibrar un poco las tendencias de votación con María Corina Machado, sin embargo la primaria autogestionada es todo lo contrario a un evento inclusivo. Por razones logísticas es un evento que estará limitado a áreas muy específicas de la geografía nacional», añadió Martínez.

A las limitaciones logísticas, el periodista le suma «las amenazas legales» por acciones como las ejercidas por el aspirante a la Presidencia, Luis Ratti, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), contra la Comisión de Primaria. Ratti también amenazó con solicitar la inhabilitación política de Machado por pedir sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Con respecto a la decisión de la CNPrimaria de continuar con una Elección Primaria autogestionada, @muzcategui afirmó: “El que era nuestro Plan B, ahora es nuestro Plan A. ‘A’ de autogestionado, ‘A’ de avanzar, ‘A’ de abrazar el deseo de cambio”. — Comisión Nacional de Primaria VE (@cnprimariave) June 20, 2023

«El tema es entender para qué es la primaria, si es para escoger un nuevo liderazgo, que se haga limitada a las zonas donde históricamente se concentra la oposición venezolana, no será mucho problema. Si es para escoger a un candidato que tenga opción de triunfo en 2024, necesitas una primaria mucho más inclusiva. Al gobierno venezolano no le interesa ni le conviene una primaria exitosa ni precandidatos dando la vuelta a Venezuela hablando de cambio político», añadió.

Que no se cuente con la asistencia técnica del CNE impacta la primaria en territorio nacional, puesto que en el exterior se estableció que el proceso sería manual desde un principio, previo registro de electores para ser ubicados en los centros de votación que serán distribuidos en 80 ciudades de 31 países del mundo.