¿El voto debe ser automatizado o manual para las primarias? Responden expertos

El Reglamento sobre Actos Electorales en la Elección Primaria de 2023, publicado por la Comisión Nacional de la Primaria este 7 de mayo, considera tanto la votación automatizada como la manual para elegir al candidato presidencial unitario de la oposición para 2024, en vista de que no se ha tomado una decisión definitiva al respecto y se esperan respuestas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras se anuncia una modalidad definitiva del voto, persiste el debate sobre los pro y contra de usar la asistencia técnica del CNE para la consulta interna prevista para el 22 de octubre entre candidatos y académicos, centrado principalmente en el resguardo de la identidad de los electores.

Expertos consultados por Efecto Cocuyo señalan los pro y los contra de ambos sistemas y advierten que los tiempos corren, por lo que la instancia presidida por Jesús María Casal debería anunciar este mismo mes una decisión sobre el tema para concentrarse en otros puntos importantes como la logística.

Sistema automatizado tiene más ventajas

El directivo del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Avalos y el periodista especializado en el tema electoral, Eugenio Martínez coinciden con la postura que predomina entre asesores y técnicos de la Comisión de Primaria: la asistencia técnica del CNE tiene más ventajas que desventajas en comparación con la autogestión que llevaría al voto manual.

Te contamos: Así se votará en la primaria opositora: qué dice el reglamento electoral

«El debate está centrado única y exclusivamente en el secreto de la identidad de los votantes y los argumentos se han centrado en que la identificación biométrica (captahuellas) pone en riesgo la identidad de las personas que acuden a las primarias, eso no es cierto, siempre y cuando esa información sobre la configuración de las captahuellas se maneje con una clave compartida que el CNE no puede usar sin autorización de la oposición», explicó Martínez.

Aseguró que no necesariamente la identidad de los votantes estaría resguardada con una votación manual puesto que el gobierno podría pedir los cuadernos de votación tal como ocurrió en 2012. Si bien en ese año, la oposición destruyó el material, alertó que en esta oportunidad el chavismo estaría prevenido para que no ocurra lo mismo, haciendo la solicitud desde el mismo día de la votación del 22 de octubre.

«Se ha dicho también que con el CNE se van a manipular los resultados, ellos quedaría descartado con los protocolos de la plataforma automatizada que permiten demostrar en muy poco tiempo si los resultados son diferentes a los que se anuncian. La Comisión puede hacer un conteo paralelo de las actas que se emita en cada centro de votación. Es más sencillo manipular el resultado de la votación de la primaria o que el conteo de votos tenga errores con el sistema manual», sostuvo.

El CNE advirtió a la Comisión de la Primaria que si solicita el uso de las máquinas de votación no puede prescindir de las captahuellas porque es un sistema integrado. Por otro lado, el Poder Electoral instó a la Comisión a recurrir al Ministerio de Educación para el uso de los planteles educativos el día de las primarias, lo cual fue refutado por la instancia.

Más centros de votación

Otra ventaja de recurrir a la asistencia del CNE de acuerdo con Avalos es que la primaria dispondría del mayor número de centros de votación y mesas electorales en todo el país para que los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral puedan participar.

«Si el sistema es manual porque no se contaría con la asistencia del CNE, ¿dónde van a votar las personas? se restringiría el número de centros de votación y aumentarían los riesgos para la seguridad porque la primaria no se puede hacer en cualquier plaza. En el exterior es distinto porque se trata de voto manual combinado con el uso de dispositivos tecnológicos pero aquí tiene que ser con sistema automatizado, es lo más razonable», recalcó.

El sociólogo alertó que promover la tesis de que con el CNE puede haber un fraude en la primaria y por eso se recurre al sistema manual, perjudicará a la oposición de cara a 2024 porque le costará convencer a la gente de ir a votar con ese mismo Poder Electoral y sus máquinas. Dicha desconfianza, subrayó, será aprovechada por el chavismo para promover la abstención entre los electores opositores.

«Se debe imponer la narrativa política para que la gente vaya a votar en las primarias y luego en las presidenciales, hace falta más estímulo. En lugar de poner condiciones, los candidatos deben ponerse de acuerdo y promover la participación y decir por ejemplo que la observación nacional e internacional en la primaria blindará el proceso y que no hay manera de hacer un fraude porque para eso existen las auditorías», recomendó.

¿Cuándo se debe tomar una decisión?

Dentro y fuera de la Comisión de Primaria se comparte que de confirmarse la asistencia técnica del CNE, hay tiempo para organizar adecuadamente la consulta. Se recuerda que el ente comicial ha organizado comicios en tiempos ajustados, tales como las cuestionadas presidenciales de 2018 que fueron convocadas en enero y celebradas el 20 de mayo. Pero si se recurre a la votación manual el trabajo debe comenzar desde ya.

«Se suponía que para el 24 de abril tenía que haber una decisión tomada sobre la modalidad de votación, automatizada o manual, mientras más tiempo pase pues se hace más complicada la organización de las primarias. Si se va a terminar usando el CNE, pues todavía hay margen para esperar ese anuncio, pero si no es así y se opta por el voto manual, ya debería en este mes empezar a trabajar en la logística del voto manual», apuntó Martínez.

También llevamos: Preguntas y respuestas sobre voto en el exterior, según reglamento de Comisión de Primaria

El comunicador recordó que el sistema manual de votación requiere más trabajo porque implica mayor logística y más recursos económicos, por lo que a su juicio el anuncio, de ser el caso, no debería pasar de mayo.

Avalos sostuvo que incluso hacer una elección en un ámbito más pequeño como es la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde se eligen autoridades este 26 de mayo será una «proeza» por lo ajustado de los tiempos, con más razón hay que «correr», afirmó, con las primarias que son nacionales.

«Si se hace o no con el CNE hay que decirlo ya. Aun si es con el CNE estamos perdiendo tiempo» opinó.

Candidatos a favor y en contra

«Creo que la Comisión ha querido quedar bien con todos y por eso ha tenido tantos problemas en su petición con el CNE. La Comisión ha tratado de generar un escenario en el que todos los precandidatos y partidos queden conformes y eso realmente no es posible, en todo caso la mayoría de la Plataforma Unitaria está favor de recibir la asistencia técnica del CNE, el problema es lidiar con los precandidatos que han generado como punto de honor que no se use al CNE», acotó Martínez.

Las abanderadas de Vente Venezuela, María Corina Machado y de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano han rechazado desde el primer momento cualquier intervención del CNE en las primarias, especialmente para resguardar la identidad de los electores frente al riesgo de persecución política por parte del chavismo en el poder.

Machado defiende incluso la idea del voto manual para las presidenciales de 2024. Andrés Velásquez de la Causa R también rechaza el apoyo técnico del ente comicial.

Otros aspirantes a Miraflores como Henrique Capriles de Primero Justicia, César Pérez Vivas de Concertación Ciudadana y Manuel Rosales, quien continúa sin lanzar oficialmente su candidatura a la primaria, se inclinan por usar máquinas y centros de votación del CNE por la rapidez y disminución de los costos de organización. Capriles sostiene que la gente ya no le teme a «listas Tascón» porque su deseo de cambio en el país es mayor y asi lo han demostrado quienes salen a protestar a las calles por mejores salarios.