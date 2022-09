Carlos Canache Mata: unas elecciones sin un árbitro fraudulento significarían una derrota segura para el régimen #ConLaLuz

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Este 13 de septiembre, el partido Acción Democrática cumple 81 años y uno de sus más emblemáticos dirigentes, Carlos Canache Mata, asevera que los últimos años esta tolda ha tenido que mantenerse firme para seguir en su lucha por la democracia en Venezuela, aun cuando sobre ellos la división pesa.

Canache Mata, exparlamentario y quien presentó este año su libro “Rómulo Betancourt, líder y estadista”, a los 94 años de edad, 77 de ellos dedicado a la política, describe el sistema de gobierno actual en Venezuela como «antidemocrático».

«Es un régimen que tiene desprecio por la comunidad democrática mundial, que no reconoce a Maduro como presidente y lo define como dictador. No obstante, los esfuerzos no deben cesar y continuar hasta rescatar las libertades públicas del país», dijo Canache durante su entrevista con Luz Mely Reyes en el espacio #ConLaLuz, transmitido por las redes sociales de Efecto Cocuyo.

Este médico y abogado, quien fue presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, sostiene que el gobierno chavista no le perdona a AD su bagaje democrático y por eso no le queda duda que este partido se pondrá al frente en los venideros procesos electorales.

«Cualquier intento del régimen de exterminar la democracia tiene y debe ser derrotado por el pueblo. Y Acción Democrática estará allí presente», dijo.

No obstante, el veterano político afirma que hay suficientes motivos y muchas las razones para conservar la esperanza y de que se puede salir de la crisis política nacional por las vías pacificas y en el marco del Estado de derecho.

«Las presiones internacionales se van a mantener. Eso es seguro, que no van a desaparecer y el régimen se verá obligado a modificar su conducta. Unas elecciones que no sean intervenidas por un árbitro fraudulento significaría que una derrota segura para el régimen», expresó.

Durante la entrevista, el exparlamentario hizo un repaso de lo que significó la llegada del chavismo al poder, calificando este hecho como una pérdida de la democracia para el país.

«El error fue aceptar la candidatura de un político que no tenía tanto arraigo popular, como lo fue Henrique Salas Romer», indicó.

Agregó que Acción Democrática incurrió en ese entonces en «errores tácticos y estratégicos» y admitió que Hugo Chávez llegó al poder valiéndose de esos errores.

Vea la entrevista completa: