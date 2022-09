AD dividido: Bernabé Gutiérrez y Carlos Prósperi formalizan sus candidaturas

El aniversario 81 de Acción Democrática (AD) coincidió con el anuncio de las candidaturas de Bernabé Gutiérrez y Carlos Prósperi. Los aspirantes a la presidencia dividen simpatías -y potenciales votos- en el partido que no logró unificar a sus filas después de sufrir una intervención judicial en junio de 2020.

Aunque Prósperi debe ganar las primarias opositoras, previstas para 2023, la formalización de su postulación, este martes 13 de septiembre, profundiza las divisiones entre la AD “en resistencia” que Prósperi representa y el sector que respalda a Gutiérrez. Éste último se desempeñó como secretario de organización y fue la mano derecha de Henry Ramos Allup hasta que se apropió de los símbolos del partido, de su tarjeta electoral y de las sedes por orden judicial.

“Venezuela no nos permite un error ni una equivocación más”, declaró Prósperi en un acto concurrido, en el estadio Vidal López en El Cafetal, al este de Caracas.

Pero fue Ramos Allup, secretario general de AD «en resistencia», quien dejó entrever la promesa electoral. De ganar las presidenciales de 2024, el político dejó claro que no van a perseguir “al régimen que cese porque eso sería eternizar la guerra”.

Aseveró que la elección de Prósperi se aprobó luego de meses de consulta interna y recorridos por el país.

Primarias, el mejor método

Ramos Allup defendió las primarias como el mejor mecanismo para dirimir las diferencias en la oposición ante la crítica de un sector que promueve el consenso: “Hay dos categorías de cuestionadores: los que están haciendo exigencias para supuestamente no participar porque les da culillo hacerlo, y otros que de una vez desacreditan el sistema diciendo que por ejemplo, una reunión pequeña de consenso sería más idónea para elegir al candidato».

«Yo no creo que haya métodos buenos o malos, pero si nos reunimos en un cónclave para elegir a un candidato y lográramos ponernos de acuerdo en elegir un nombre… ¿qué van a decir otros? Que no los consultaron”, agregó el dirigente adeco.

El secretario general de AD reiteró que está a favor de que las primarias se hagan con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) y se opuso a la participación de los opositores que denomina “alacranes” en las elecciones internas opositoras.

“Aunque algunos alacranes dicen que quieren participar en primarias eso es embuste, totalmente falso, porque los candidatos que van a presentar los partidos judicializados o alacranizados tienen por encomienda presentar su candidatura a las presidenciales para ver cuánto a través de esas tarjetas le quitan a la oposición para favorecer al candidato del régimen que va a ser Maduro. Es decir, esos partidos judicializados tienen la encomienda de hacer lo mismo que hicieron en Barinas. Allá todos ellos presentaron a un candidato”, declaró.

Por su parte, Gutiérrez sostiene que es el abanderado de la tarjeta blanca y que “no habrá potencia extranjera ni grupos poderosos que me obliguen a renunciar”. No obstante, recientemente dijo que no está cerrado de participar en unas primarias.

En su acto, celebrado en la sede de AD en El Paraíso, prometió que será un candidato de “carne y hueso” y que sí estará con el pueblo “a diferencia del terrible gobierno que hoy está en Miraflores”. También aprovechó para despotricar de los cuatro grandes partidos de oposición, denominados G4, AD (ala Henry Ramos), Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.

Culpó a este sector de la permanencia del chavismo en el poder: “Han sido ellos quienes con sus equivocaciones, sus imprudencias, sus idioteces y mezquindades, sus actitudes criminales, desde el año 2005 le dijeron a los venezolanos que no salieran a votar”