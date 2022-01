El excandidato presidencial opositor, Henrique Capriles, recordó a la dirigencia antichavista, a los opositores, que los venezolanos claman por «cambios reales», por lo que les solicitó «acompañar, ayudar, proponer y luchar» junto a ellos sobre la base de «la realidad».



«El venezolano habla y no podemos quedarnos viendo ‘pa los lados’. Acompañar, ayudar, proponer y luchar con los venezolanos sobre la base de la realidad y la verdad debe ser prioridad; quizás ello permita ser nuevamente una alternativa que despierte el interés de la mayoría «, dijo Capriles en un mensaje publicado en su Twitter.



Aseguró que los políticos venezolanos «no pueden seguir hablándose a sí mismos», en un país considerado «el más desigual de América» ​​y «con 94,5 % de pobreza», según datos de la Encuesta de Vida de Vida (Encovi) 2021 de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).



«Hoy, 5 de enero, se oyeron discursos que solo quedarán en los oídos de una parte de la dirigencia. Los barrios, comunidades y urbanizaciones de una clase media golpeada claman por cambios reales. Haremos todos los esfuerzos en esa dirección «, apuntó el dirigente opositor.



Capriles reiteró que, en medio de la crisis que atraviesa Venezuela, los ciudadanos «marcaron mayor distancia y dejaron de interesarse por los asuntos políticos», pues se enfocaron en resolver lo que la agenda política obvió.



«Su enfoque (el de los venezolanos) fue en resolver lo que la agenda política no les está resolviendo: ingresos en medio de una pandemia, algo de bienestar, empleo, alimentación y salud; todo para resguardar a lo más importante, sus familias» , indico.



Los mensajes de Capriles a los opositores se dan luego de que se juramentara la nueva junta directiva del Parlamento de Venezuela, con mayoría chavista, y de que el opositor Juan Guaidó justificara la continuidad de la «presidencia interina«.



El lunes, la denominada plataforma unitaria de la oposición venezolana acordó respaldar una prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2022, a la «presidencia interina» de Guaidó, a la que varias figuras del antichavismo se han opuesto y Estados Unidos apoya.



Guaidó se proclamó «presidente encargado» en enero de 2019, cuando también lideraba la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que contaba entonces con amplia mayoría opositora, amparado en una particular lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días, con la premisa, entre otras, de convocar unas elecciones que nunca llegaron.



A ese cargo entró desde el puesto de presidente de la AN, una condición que perdió tras las elecciones legislativas de 2020, a las que no se presentó, como tampoco hizo la mayoría del bloque opositor.



Debido a ello, la AN estrenó el 5 de enero de 2021 una nueva composición en la que 92 % de los asientos están ocupados por oficialistas, y el resto, por opositores disidentes del bloque de Guaidó.