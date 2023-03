Capriles apuesta a la negociación política para mejorar condiciones electorales

Tras su proclamación como el candidato de Primero Justicia (PJ) a la primaria presidencial del 22 de octubre, Henrique Capriles se dispone a ir «a las entrañas» del país nuevamente, para tratar de llevar «esperanza» por un cambio en 2024 y promover el encuentro entre los venezolanos.

En rueda de prensa este lunes 13 de marzo, el exgobernador de Miranda subrayó que apuesta por la negociación política dentro y fuera de México, con apoyo internacional, incluso de gobiernos aliados al de Nicolás Maduro, para que se logren mejores condiciones electorales para las presidenciales del año que viene, una de ellas: que se levanten las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República (CGR)

«Las negociaciones no son una puesta en escena, que si no hay México no hay nada más. El discurso de que si no sueltan un dólar no hay acuerdo, es para las gradas», aseguró el dos veces candidato presidencial (2012-2013), al ser consultado sobre el estancamiento de dichas conversaciones y cómo podrían facilitar el levantamiento de las inhabilitaciones si no presenta avances.

Capriles, quien está inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos desde 2017, evitó referirse a la posibilidad de conversaciones más directas con Miraflores para resolver el tema de esa sanción política, tal como ocurrió con las elecciones parlamentarias de 2020, cuando, incluso, participó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pero insistió en que la negociación y no la confrontación, es el camino.

«Cabello es enemigo de la negociación»

Al aspirante a Miraflores se le preguntó de manera reiterada si cree que la sanción de la CGR en su contra será levantada y qué ocurrirá si gana la primaria y la medida se mantiene.

«No sé si la negociación tendrá resultados, pero en este momento no se puede dejar de salir y levantar la bandera del cambio. Voy a luchar por una elección democrática, libre y competitiva pero hay cosas que están fuera de mi alcance, cuando lleguemos a ese puente (si se mantiene inhabilitación) le diremos a la gente qué hacer», aseguró.

Al conocer el anuncio de PJ sobre Capriles, el alto vocero del chavismo Diosdado Cabello recordó que el exmandatario regional «está inhabilitado» y no puede ser candidato. Al respecto Capriles respondió que no se «autoinhabilitará» desde ahora y que no pedirá permiso ni a Cabello ni al gobierno para recorrer el país y dar a conocer su propuesta.

Recalcó que tiene derecho, al igual que otros candidatos, a participar en la primaria y que nadie garantiza que quien no esté inhabilitado actualmente pueda recibir la sanción de la CGR en cualquier momento, antes o después de la elección interna.

«Diosdado Cabello es enemigo de la negociación, él quiere que se mantenga el statu quo para que todo lo que diga pueda tener resonancia. El no quiere una negociación, no le interesa que se recupere la democracia, pero no nos vamos a dejar arrastrar por lo que diga, no le vamos a pedir a nadie permiso», reiteró.

Reconoció que Maduro siempre podrá darle una «patada a la mesa» pero ante la difícil situación del país deberá decidir si elige el camino de Daniel Ortega en Nicaragua o el de Luiz Inácio «Lula» Da Silva en Brasil y permitir comicios democráticos.

«No entregué elecciones de 2013»

A las críticas que ha recibido desde las mismas filas opositoras por su candidatura, entre ellas que no es una de las mismas «caras de siempre» y que «entregó» las elecciones de 2013, cuando se enfrentó a Maduro tras la muerte de Hugo Chávez, Capriles destacó que tomó la decisión de ser el abanderado aurinegro tras escuchar a su partido y a las bases.

Sostuvo que su causa, la de recuperar el país y que la gente viva mejor, no envejece ni es una moda.

«No entregamos elecciones en 2013, es el flanco por donde nos quieren atacar y buscan confundir», advirtió.

Recordó que en dichas presidenciales se exigió una auditoría al Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder demostrar las irregularidades del proceso y que de acuerdo con la ley se repitiera la votación en las mesas detectadas, lo cual el Poder Electoral incumplió. Ante la negativa, dijo, quedaba la opción de llamar al caos y ningún factor político lo deseaba.

«Asumo mi responsabilidad, pero en este negocio siempre hay gente que se quiere lavar las manos. Evitamos una guerra civil en Venezuela, era más fácil llamar al caos y yo nunca he sido irresponsable, todavía estuviéramos contando las muertes de ese año», expresó.

Señaló que parte de la tesis del caos era la campaña de «la salida», promovida principalmente por el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López y María Corina Machado (hoy aspirante a la presidencia) y que si el país se hubiera ido por ese camino, la oposición, aseguró, no ganaba las elecciones parlamentarias de 2015.

Con ese CNE

Capriles pidió a la Comisión Nacional de la Primaria, presidida por Jesús María Casal, garantizar que los venezolanos de los lugares más apartados del país puedan participar en la primaria y que para ello, admitió, se necesitan los centros electorales del CNE. Sobre el voto en el exterior recalcó que lo realmente importante es garantizar que todos los venezolanos afuera puedan votar en las presidenciales.

Advirtió que con dicho Poder Electoral se harán las elecciones de 2024, por lo que es un «engaño» decirle a la gente que no debe prestar asistencia a la contienda interna.

«El CNE no es el mismo de hace diez años, el rector Enrique Márquez y Roberto Picón están comprometidos con la democracia, lo que pasó en Barinas no fue el CNE sino el Tribunal Supremo de Justicia que todavía está totalmente controlado por el gobierno», agregó.

Admitió que la primaria no resolverá todas las diferencias en la oposición pero subrayó que lo importante es mantener la «causa» que es la lucha por el cambio político para 2024, en lugar de desgastarse en luchas internas.