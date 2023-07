El candidato a las primarias del 22 de octubre por Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles, aclaró que continúa participando en el proceso, durante una transmisión que realizó por sus redes sociales este lunes 10 de junio.

El exgobernador de Miranda despejó rumores de un supuesto retiro de su nombre de las primarias. También confirmó que no participará en el debate de los candidatos previsto para este miércoles 12 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) por estar en desacuerdo con esa jornada.

«Yo no me salgo de las primarias, reafirmó el camino por el cual entré, que es el voto más allá de la candidatura, estamos jugando contra la dictadura con las reglas que pone la dictadura, no podemos asumir que hay democracia para unas cosas y dictadura para otra», sostuvo.

Pidió además a la Plataforma Unitaria llamar a reunión a los aspirantes a Miraflores para evaluar «escenarios» de acciones del gobierno de Nicolás Maduro para impedir la contienda interna y definir rutas como respuesta, en «unidad».

Alertó que ante el recurso de amparo que introdujo Luis Ratti (al que tildó de rata) ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las primarias y las inhabilitaciones, la situación es «difícil» y «comprometida».

¿Por qué Capriles no va al debate?

Este 12 de julio habrá un debate entre ocho candidatos de los 14 candidatos a las primarias en la Ucab, con el fin de que los aspirantes a suceder a Maduro presenten sus propuestas al país. No asistirán candidatos como Roberto Enríquez de Copei, tampoco Capriles, quien este 10 de julio, expresó su postura frente a dicha iniciativa.

Para el excandidato presidencial (2012-2013), los candidatos deberían estar trazando una ruta unitaria para responder las acciones de Miraflores, vía TSJ y Contraloría General de la República, contra la contienda opositora y no «profundizar» diferencias con ese tipo de actividades. Aseguró que no es lo quiere la gente, sino opciones de lucha.

«Esto va más allá de un nombre, de la candidatura, es dar la posibilidad de lucha a la gente y su expectativa. ¿Estamos a la altura de eso? ¿Es ponernos a debatir entre nosotros, es marcar contraste que es normal que lo haya? ¿Esa es la respuesta ? ¿Cuántos medios (de señal abierta) van a transmitir eso?», se preguntó Capriles.

El abanderado de PJ señaló a sectores opositores de actuar como si no pasara nada, mientras el TSJ tiene «lista» la sentencia contra las primarias y mientras se inhabilitan candidatos como María Corina Machado, a quien le reconoció que lidera las encuestas para alzarse con el triunfo en la contienda interna.

Recalcó que la medida contra Machado no es solo contra ella, es contra toda la oposición y la posibilidad de medirse en unas elecciones libres para 2024.

«¿Qué tendríamos que llamar a hacer? Unirnos para enfrentar la dictadura, no el caos. La oposición no puede ser la orquesta del Titanic, hundiéndose y la orquesta seguía tocando como si no pasara nada, gritando más duro, con lugares comunes, hay que unirse para recuperar la democracia, para evitar que los escombros que dejan de democracia desaparezcan, la situación es muy difícil, muy comprometida» alertó.

¿Qué hará con inhabilitación?

Capriles reiteró que seguirá en la carrera de las primarias por una nueva candidatura presidencial pese a la inhabilitación política que pesa contra él por 15 años, desde 2017 y que hará todo lo posible por recuperar los derechos políticos de todos los candidatos inhabilitados. También dijo que está dispuesto a apoyar a una candidatura distinta a la propia.

«Esa inhabilitación (contra María Corina Machado) tiene un mensaje que no se puede ignorar, eso también es conmigo, es contra las primarias, contra el liderazgo democrático, la golpean a ella pero me golpean a mí; cualquier candidato que tenga opción se inhabilita, no se le va a permitir incluirse, hay que seguir en la lucha por la restitución de los derechos», insistió.

Igualmente rechazó una posible sentencia del TSJ con la que se espera declare la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) para despojarlo de sus siglas y tarjeta electoral e imponerle una nueva directiva.

«No podemos ignorar todo lo que hace el régimen, aquí hay una arremetida para dejarnos sin opción, la primaria es para construir una opción democrática, viable, llegar hasta donde los venezolanos quieren llegar que es el voto. Nuestra participación en la primaria es para reafirmar una opción viable, electoral, posible, no es para meternos a un callejón sin salida a donde no están empujando el régimen, somos muy predecibles, saben que si nos meten por allí entonces no vamos a elecciones», advirtió.

¿Qué pide a Plataforma Unitaria?

Capriles cesó su transmisión con la petición a la Plataforma Unitaria para que convoque a los precandidatos a las primarias para definir, en unidad, acciones de respuesta a la «arremetida» de Miraflores contra la consulta. Instó a que el encuentro sea algo más que una «foto» en conjunto.

«Todo lo que hagamos es para reafirmar esa ruta que es la única forma de quitarnos de encima el peor gobierno de la historia (…) Que la Plataforma convoque para discutir escenarios y nunca dejar sin opción al pueblo», agregó.