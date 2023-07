Comisión de Primaria tras debate: Tenemos el compromiso de producir espacios de diálogo público entre candidatos

La Comisión Nacional de Primaria que organiza la consulta interna de la oposición para el 22 de octubre saludó la iniciativa del debate «Hablan los candidatos«, en el que participaron ocho de los 14 aspirantes a convertirse en el abanderado presidencial de la plataforma unitaria democrática.

En esta actividad, Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, María Corina Machado, Freddy Superlano y Tamara Adrián dieron a conocer parte de sus propuestas en temas como la crisis social, política y económica que afronta el país, así como ratificar qué medidas tomarán si llegan a Miraflores.

«La Comisión Nacional de Primaria saluda la iniciativa de la sociedad civil de organizar el debate entre algunos candidatos a la Elección Primaria, que tiene lugar en Caracas este miércoles, pues permite visibilizar las propuestas e ideas de estos participantes«, dijeron los organizadores en su cuenta de la red social Twitter.

El encuentro se realizó hasta casi las 2:00 de la tarde en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bellos, en Montalbán, por iniciativa de grupos de estudiantes, asociaciones de la sociedad civil y que contó con el apoyo de varios medios de comunicación independientes.

Espacios de diálogo público

Sobre el evento, la Comisión aseguró que están comprometidos en generar espacios de debate público entre los diversos aspirantes, que por primera vez se reúnen en un mismo lugar para ofrecer sus ideas.

«En la Comisión Nacional de Primaria tenemos el compromiso de producir espacios de diálogo público entre los candidatos, que se llevarán a cabo durante la campaña», reiteraron.

Durante el desarrollo de la jornada, la mayoría coincidió en llamar «dictadura» al gobierno de Nicolás Maduro y algunos la tildaron de «tiranía criminal» como Andrés Velásquez.

Comedidos, con ideas claras y sin ataques personales, cada uno de los aspirantes coincidió que las primarias enfrentan riesgos porque Miraflores no quiere se celebre el proceso, como lo han demostrado con inhabilitaciones políticas, la renuncia forzada del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) y las amenazas de que los ataquen en sus recorridos por los diversos sectores del país.

«Tenemos la obligación de decirle a los jóvenes que no conocen de otra cosa, que no saben lo que es o democracia, tenemos que decirle a cada abuelo, a cada productor del campo que es posible enfrentar a una dictadura asumiendo el reto de l vi democrática pero ese ejercicio no basta si no estamos unidos», dijo Solórzano como mensaje final.

A la cita no acudieron ni Roberto Enríquez, por un compromiso de agenda, ni Henrique Capriles, quien declinó participar al opinar que iba a causar división dentro de la plataforma unitaria.