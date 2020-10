Candidatos por el estado Lara son en su mayoría militares y diputados

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), designado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Lara se escogerán 13 diputados el 6 de diciembre, de los cuales ocho son nominales y cinco por lista.

En la oferta electoral de los partidos que participan en la contienda, figuran por el chavismo el constituyente y militar retirado Francisco Ameliach y el expresidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt) G/D Carlos Julio Rodríguez. También aspira a repetir en la Asamblea Nacional (AN) el diputado rojo William Gil y el exparlamentario y ahora constituyente Julio Chávez.

Entre los candidatos de la oposición disidente, encabezada por el diputado Luis Parra, aparece postulado como cabeza de lista regional Alexis Lamazares, tercer diputado suplente de Edgar Zambrano (AD).

Importado de Carabobo

Francisco Ameliach ya fue diputado en la AN por el estado Carabobo en los periodos entre 2000 y 2005, estado del que incluso fue gobernador desde 2013 hasta 2017; pero para el evento electoral del próximo 6 de diciembre competirá como el primero de la lista regional por Lara por el Gran Polo Patriótico (GPP).

William Gil aspira a la reelección como diputado en el segundo puesto de la lista, seguido de Alexis León, Blanca Romero y el G/D y expresidente del INTT Carlos Rodríguez, en las cinco primeras posiciones.

El GPP está conformado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Unidad Popular Venezolana (UPV), Podemos, ORA, Alianza para el Cambio, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), así como Tupamaro y Patria Para Todos (PPT), ambos intervenidos recientemente por el TSJ.

Los candidatos nominales por la coalición chavista en la entidad larense son: circuito 1 (municipio Iribarren, parroquias Buena Vista, Juárez, Aguedo F. Alvarado, Guerrera Ana Soto, Tamaca, El Cují, Unión y la Concepción) el coordinador del Frente Francisco de Miranda en Lara, Yanys Enrique Aguero, el responsable de movilización del PSUV en el estado,Alejandro Natera, Ginkellys Gutiérrez, de la juventud del Psuv, Wuiliam Montaño (PPT) y Juan Carlos Sierra.

Por el circuito 2 ( municipios Urdaneta, Andrés Eloy Blanco, Crespo, Torres, Jiménez y Morán) van el constituyente y exdiputado, Julio Chávez y el dirigente de Alianza para el Cambio, Andrés Alvarez. Por el 3 (municipios Simón Planas, Palavecino, Iribarren y las parroquias Santa Rosa y Catedral) compiten Derby Guedez y Maira Rojas.

Solo el PCV tiene tarjeta

Con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela (PCV) fueron postulados en la lista regional larense: Jesús Superlano (dirigente del PPT en la entidad), Norkis Querales, Elam Ustorgio Pacheco, Noemi Carrasco y Josefe Chiriti Choufi, en los primeros cinco puestos. Por circuitos están inscritos: María Coromoto Castillo, Luis Carreño, Jeannett Gamboa y Henry Medina (1); Daniela Tavera y José Luis Crespo (2) y José Onabe Páez y Gloria Vargas (3).

El PCV encabeza la Alternativa Popular Revolucionaria integrada por un sector de Patria Para Todos (PPT) que controla Rafael Uzcátegui; otro de Tupamaro que lidera José Pinto; Izquierda Unida, Corriente Marxista, Lucha de Clases, Partido Revolucionario del Trabajo, MBR-200, Red Autónoma de Comuneros, Compromiso País (Compa) y Somos Lina.

Ninguno, con excepción del PCV, tiene tarjeta electoral. Las tarjetas del PPT y Tupamaro (partidos intervenidos por el TSJ) sumarán votos al Psuv y sus aliados.

La Alianza Democrática (Cambiemos, Avanzada Progresista (AP), Esperanza por el Cambio, más las tarjetas de AD y Copei), postularon al abogado y dirigente de AP, Ángel Ocanto, Humberto Berroterán, Jorge Luis Vásquez, Yvan Barrios y Ruy Medina como cabezas de lista regional.

AD, dirigido por su secretario general Henry Ramos Allup, ratificó este jueves que no acude al evento electoral con el que se pretende escoger una nueva AN, porque lo consideran un fraude. Ramos Allup aún no descarta la suspensión de los comicios debido a la presión internacional que denuncia falta de garantías.

El grupo del presidente de la AN paralela, Luis Parra, postula con las tarjetas Venezuela Unida, Primero Venezuela y Voluntad Popular (VP) a Alexis Lamazares, actual diputado nacional suplente por Lara, como primero de la lista regional. Le siguen Alberto Amaya, Andrés León, José Gregorio González y Henry Sánchez.

Pequeñas alianzas

El partido regional Lara Independiente (LAIN) va en alianza con la organización UPP89. La lista regional es encabezada por el secretario general del partido Unidad Democrática Renovadora, José Gregorio Urquiola, Marlene Mendoza, Jesús Montoya, Rosa Torres y Jesús Contreras. Urquiola repite como candidato en el circuito 3.

En la región también van aliados las organizaciones Unión y Progreso de la excopeyana, Mercedes Malavé y Nuvipa, también intervenido por el TSJ. Ambos postulan por lista regional y en cada uno de los tres circuitos electorales larenses. José Jiménez, Leonardo Torres, Karelys Vásquez, Marisabel Romero y Wilmer Narvaez, encabezan la lista estadal de aspirantes a la AN.

El Movimiento Ecológico y el Movimiento al Socialismo (MAS) van en solitario en el estado. La lista regional masista es liderada por Héctor Colmenárez, José Gregorio Montes, Gonzalo Cordero, Juan Carlos Giménez y Sixto Campos. También postula candidatos en cada una de las circunscripciones.