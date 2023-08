El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello rechazó declaraciones del exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma sobre recurrir a la «desobediencia civil» para lograr la inscripción de María Corina Machado como candidata presidencial y supuestas conversaciones con militares, pero descartó que España acceda a extraditarlo por los delitos señalados por el fiscal Tarek William Saab.

«Ledezma tiene antecedentes, es un delincuente que sin ninguna vergüenza allanó la UCV y asesinó a una compañera, ordenó un plan para asesinar a su compinche Leopoldo López (…) muy valiente para decir esas cosas desde España, debería venir a Venezuela a encabezar esa jornada de insurrección, no lo hará porque es un cobarde, no se va a exponer. No creo que España haga nada, él tiene cuentas con la justicia española que debe aclarar», dijo en rueda de prensa este 21 de agosto.

Este lunes, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab anunció que solicitó una orden de aprehensión contra Ledezma por traición a la patria, conspiración, instigación y asociación para delinquir.

«Traidores a la patria»

Cabello reiteró a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, que de darse una invasión militar extranjera, quienes la hayan solicitado serán tratados como «traidores a la patria».

«Tenemos que responder de manera eficiente a esas amenazas, si yo digo que vamos a responder, el violento soy yo y el partido, pero a estas alturas no nos importa, el que se coma la luz, el que se pase de la raya, vamos a actuar, que asuman su responsabilidad», advirtió.

El también diputado de la Asamblea Nacional de 2020 retó al exalcalde metropolitano, exiliado en España desde 2017 y a dirigentes como María Corina Machado a demostrar que pueden llevar adelante sus planes.

«Hay gente que está brava con Ledezma pero no por lo que dijo sino por decirlo, por bocón, dejó en evidencia a gente incluida la sayona (en alusión a Machado), la dejó en evidencia. Ahora, ¿tienen liderazgo para eso? que lo demuestren, después que no chillen, no le como chantaje a nadie, vamos a defender la soberanía e integridad de este país (…) ¿Mensaje a los militares? Ledezma insultaba a los militares, ahora quiere que den un golpe de Estado, hablan desde el estómago y no de la realidad», fustigó.

Inhabilitados «no van»

Cabello insistió además que quien esté inhabilitado por la Contraloría General de la República en alusión a candidatos a las primarias como Henrique Capriles y Machado, no podrá competir en las elecciones presidenciales de 2024.

«El que está inhabilitado no va, puede Ledezma decir lo que quiera, (Josep) Borrell decir lo que quiera, pero el que está inhabilitado no va, son las leyes y la Constitución, lo demás, signos de arrogancia, engreídos, engreídas», dijo.

Consultado por un adelanto de elecciones presidenciales, Cabello indicó que si bien este año habría tiempo «no de hacer una, sino varias elecciones», el que gane las elecciones presidenciales asume en enero de 2025 y no antes. Aclaró que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que determinará la fecha de los venideros comicios y convocará.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...