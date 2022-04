Cabello sobre alcalde de Guatire: No fue electo para cometer desmanes

El diputado y primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, se refirió nuevamente al alcalde del municipio Zamora (Guatire), Raziel Rodríguez, a quien señala de cometer «delitos ambientales y desalojos arbitrarios» en una localidad llamada Villa Zamora 2022.

“Ya hay fiscales designados, están detenidos unos funcionarios y vamos a llegar hasta el último responsable, si el último es el señor alcalde lo será (…) Sí, tú fuiste electo, pero no para cometer este tipo de desmanes”, declaró en una rueda de prensa ofrecida este lunes 25 de abril.

Según Cabello, la autoridad municipal ordenó derribar árboles y desalojar y derrumbar los ranchos que estaban en esta zona y que pertenecían a agricultores locales con el fin de construir un circuito de karting.

“Les destruyeron sus cosechas, sus casas echas a mano. Se llevaron por delante 18 árboles de samán de más de 100 años, una ceiba de más de 300 años y los tumbaron solo porque estaban en una zona que no le gustaba al señor alcalde, ellos iban a construir una pista de karting. Son delitos ambientales muy graves”, afirmó.

El alcalde opositor fue citado por el Ministerio Público para rendir declaración sobre el caso y fueron imputados la directora de la Policía de Zamora, comisionada Naileth Pérez; el jefe de operaciones, José Parica; y las funcionarias Belkis Yadira Ramírez y Beile Martínez Marín. La policía municipal también fue intervenida.

El partido Fuerza Vecinal, en el que milita Rodríguez, defiende la gestión del dirigente: “Se le está imputando y puede ser víctima de una medida que podría contravenir la voluntad expresada por el pueblo de Guatire y Araira el pasado 21 de noviembre”, señalan.

Una “amenaza” en Colombia

En su intervención, Cabello también se refirió al gobierno de Iván Duque al que tildó de “narcogobierno” y “amenaza para el mundo”.

De acuerdo con el diputado, el gobierno de Duque usaba el estado venezolano Apure “como una ruta para sacar su droga”. “Les ha dolido lo que ha ocurrido en Apure que era una ruta que tenía el narcogobierno colombiano para sacar su droga. Se les cerró esa ruta y andan desesperados”, aseveró.

También aseguró que a Duque “le quedan 105 días” en el gobierno al referirse a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el vecino país.

Cabello se refirió además al gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, y celebró su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La OEA desapareció, es un mamotreto que mantiene a un miserable como (Luis) Almagro al frente para que se cumplan las órdenes de Estados Unidos. Muy bien por nicaragua, aplaudimos la decisión del presidente Daniel Ortega”, dijo.

Empresarios “preocupados”

En la rueda de prensa mencionó al sector empresarial, afirmó que el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, “es un parásito” que ya no recibe dólares del Estado para importar.

“Lo que está ocurriendo en Venezuela (“crecimiento económico”) no tiene nada que ver con el petróleo, es gracias al esfuerzo de un colectivo que está produciendo cosas que antes no se producían. Los que están preocupados son los empresarios de puertos que preferían importar. Este crecimiento real tenemos que transformarlo para que no exista desigualdad”, declaró.