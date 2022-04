El alcalde de Guatire en la mira del chavismo: las claves del caso  

Los altos dirigentes del chavismo, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez le juraron al alcalde del municipio Zamora (Guatire) del estado Miranda, Raziel Rodríguez que el desalojo forzoso de personas, derrumbe de viviendas y destrozo de cultivos en Villa Zamora 2021, ordenado por él, el martes 12 de abril, no se quedaría así.

Tras la denuncia pública de Cabello en su programa Con el Mazo Dando, un día después de los hechos, el Ministerio Público (MP) ya imputó y solicitó la aprehensión de funcionarios de la Policía de Zamora involucrados (ya detenidos) y citó al alcalde del partido Fuerza Vecinal. Todo en una semana.

Nuevamente, la amenaza de cárcel se cierne sobre un alcalde opositor en Venezuela, con los antecedentes de 2014, cuando fueron a prisión burgomaestres como Daniel Ceballos de San Cristóbal por no reprimir las protestas antigobierno. La advertencia, de acuerdo con el chavismo, también va para «todo el que se coma la luz», sea gobernador o máxima autoridad municipal. Conozca las claves del caso de Raziel Rodríguez.

El alerta

Cabello amenaza. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), anunció durante su programa semanal por VTV que solicitaría al MP iniciara la investigación contra el alcalde de Guatire.

«He dado instrucciones de ir a la Fiscalía e ir a todos los organismos que haya que ir para que se haga justicia. El alcalde de Guatire fue a un terreno donde estaban unas personas adjudicadas por el INTI (Instituto Nacional de Tierras) en terreno, con sus cosechas, sus casitas humilde y se las derrumbó», advirtió.

#CITADO para ser #imputado este lunes en despacho fiscal el Alcalde de Guatire (Miranda) Raziel Rodríguez: A QUIEN LE FUE CAPTADO UN #AUDIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DANDO LA #ORDEN de derribar las casas de unos #ancianos que fueron también #detenidos en la acción represiva pic.twitter.com/h3bGhQ8Hf7 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 17, 2022

Tarek toma la palabra. El pasado 17 de abril, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab informó que Rodríguez sería citado para el lunes 18 de abril para ser imputado.

«Le fue captado un audio por el MP, dando la orden de derribar las casas de unos ancianos que fueron también detenidos en la acción represiva», justificó Saab.

Junto al señalamiento hecho a través de su cuenta en Twitter, el fiscal colgó un audio, a modo de prueba, en el que se escucha al alcalde, dando la orden de desalojar la ocupación.

«Parica hermano esos terrenos al lado de Terrinca, nos están haciendo ranchos allí. Tumben esa vaina por favor. Eso no está permitido en nuestro municipio, esas invasiones» dice Rodríguez. Quien responde, identificado por el MP como el jefe de operaciones de Polizamora, José Parica, expresa: «Buen día jefe, ok, listo, copiado ya vamos a proceder de inmediato».

Detenidos

La citación que hiciera la Fiscalía 25, con competencia en materia de corrupción y se de en Los Teques, a Rodríguez, fue suspendida para el miércoles 21 de abril.

Cuatro policías privados de libertad. El 20 de abril, el medio El Pitazo reseñó que cuatro funcionarios de la Policía Municipal de Zamora fueron privados de libertad, previa imputación dos días antes, por el desalojo de los habitantes de Villa Zamora. La medida fue tomada tras una audiencia en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, de la subregión Guarenas-Guatire-Barlovento, con sede en el municipio Plaza.

Se trata de la directora del cuerpo de seguridad local, comisionada Naileth Pérez; el jefe de operaciones, José Parica; Belkis Yadira Ramírez y Neile Martínez Marín, quienes permanecen en la sede de la Policía del estado Miranda en Guarenas.

Se les imputó al menos 10 delitos: cómplices necesarios en el delito de corrupción propia, abuso de funciones, cómplice necesario en el delito de privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, contravención de los planes y ordenación del territorio, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos y afectación y aprovechamiento de especies del patrimonio forestal.

Las versiones

Los afectados. Los habitantes del parcelamiento Villa Zamora 2021 denunciaron a través de las redes sociales que les derribaron sus casas ocupadas por 13 familias y acabaron con alrededor de 3 mil plantaciones de plátano, 180 de aguacate, ají, tomate, lechosa, parchita y otras frutas y hortalizas que cultivaban en el lugar.

«El ciudadano alcalde emite ese comunicado diciendo que él acude a un llamado que le hace la empresa en función de una alteración del orden público que mi familia, porque la que estaba ahí es mi familia, protagonizó. Nos quieren hacer pasar por locos, pero además dan a entender que el supuesto desorden o la supuesta alteración del orden público les da el derecho de venir a devastar esta zona agrícola», aseguró Reina Ruiz, familiar de una de las familias afectadas al Diario Vea.

Ella es mi mamá, Reina Ruiz, también afectada de esta horrible situación, denunciando junto a las familias de las parcelas que fueron devastadas sus siembras, conucos, viviendas y enseres el día de ayer en Guatire por parte de la empresa Guatire Textil y la alcaldía de Zamora pic.twitter.com/0ecwS6sFyS — ★☭LennysAlexandria☭★ (@LennysMedina) April 13, 2022

La Alcaldía y Polizamora. Voceros de la Alcaldía de Zamora aseguraron a El Pitazo que la actuación de los funcionarios estuvo apegada a derecho, al tratarse de una invasión en terrenos privados.

«Tras generarse una alteración del orden público y por solicitud del representante de la empresa textil se trasladó una comisión de la Policía Municipal de Zamora a los terrenos ubicados en la Zona Industrial Terrinca en Guatire. PoliZamora aplicó los procedimientos de rigor en este tipo de situaciones y en todo momento se procuró resguardar la seguridad de los vecinos y preservar el orden público», reza un comunicado oficial con fecha 14 de abril.

El 17 de abril, Rodríguez agradeció las muestras de apoyo y aseguró que acudiría a la citación en el tribunal respectivo el 18 de abril.

Desde el año 2019, los habitantes de este parcelamiento fueron denunciados ante un tribunal penal por la empresa Guatire Textil, por presuntamente incurrir en el delito de invasión. Tras tres años de la contienda legal y por órdenes del alcalde, los ocupantes fueron sacados del terreno.

La AN de 2020 también interviene

En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional con mayoría del chavismo, este 21 de abril, se aprobó la creación de una comisión especial que investigará el desalojo forzoso de ocupantes de Villa Zamora 2022. El grupo estará dirigido por el diputado y exministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. Esto, en atención a una solicitud de Cabello, quien reiteró su denuncia.

Cabello sostuvo que el alcalde de Guatire ignoró «por orden de sus amigos empresarios» el hecho de que en 2016 el Instituto Agrario Nacional otorgó la titularidad de las tierras aludidas a una persona identificada como Edwar José Ruiz Olivares, luego de que se agotaran las vías legales para ubicar a sus dueños. De nuevo exigió que sobre el alcalde y el resto de los implicados «caiga todo el peso de la ley».

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez ordenó a la comisión visitar el lugar de los hechos, entrevistar a los afectados e interpelar tanto a Rodríguez, como a los representantes de Guatire Textil.

Imputado el alcalde. Rodríguez acudió a la Fiscalía 25 este 21 de abril para ser imputado.

El medio El Pitazo, reportó que el burgomaestre acudió a la Fiscalía, donde se declaró inocente, en compañía de sus abogados y luego se retiró del lugar sin dar mayores detalles de los delitos que se le imputaron. Continúa al frente de la Alcaldía del Municipio Zamora.

La fiscalía realizó el acto de imputación y los cargos serán nombrados por sus abogados.



La parte legal ejerció su derecho y el escalde @razielrod_ continúa siendo la primera autoridad del municipio #Zamora de #Guatire — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) April 21, 2022

«Ha hecho de todo»

«Este alcalde ha hecho de todo, de verdad, ha alumbrado calles, recoge la basura y ahora lo quieren sacar, no sé cuál será el miedo de Diosdado, al parecer la gente buena no les sirve. Debe ser que debió llegar aquí a Guatire robando, pero como no lo ha hecho va preso», expresó Thais González habitante del municipio a Efecto Cocuyo.

En las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, Raziel Rodríguez rompió más de 20 años de «hegemonía roja», al ganar los comicios en Guatire con 46,64% de la votación.