Cabello insta a Plataforma Unitaria a gestionar liberación de fondos para acuerdo social

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro cumplió su parte de consignar en la mesa de negociación de México el listado de proyectos sociales y que se aguarda porque la Plataforma Unitaria gestione la liberación de 3.000 millones de dólares, estimados para la inversión.

«La derecha es la que debe buscar la plata; que liberen el dinero que nos robaron, estamos esperando aquí que cumplan con el acuerdo firmado. Ya el presidente Maduro presentó los proyectos como le fue solicitado, los que tiene que soltar la plata son ellos, pero deben hablar con los principales secuestradores. El pueblo debe sentir con obras que esa plata está llegando», instó.

En rueda de prensa, el también diputado de 2020 indicó que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Giménez, fueron las encargadas de definir las áreas prioritarias (salud, educación, sistema eléctrico, emergencia por lluvias) a las que sería destinado el dinero con sus especificaciones, como parte del acuerdo social suscrito entre el gobierno y la oposición en México, el pasado 26 de noviembre.

Destacó que los proyectos abarcan 30.000 millones dólares, porque es el cálculo de los recursos congelados en el exterior, producto de las sanciones internacionales, pero se acordó un primer monto de 3.000 millones de dólares.

«La oposición no llevó ni una sola propuesta para invertir esa plata y no puedo decir más, pero sí es tarea de ellos liberar esa plata y hablar con sus jefes mayores porque no son más que unos luceros en esa banda, los secuestradores son otros», reiteró.

«¿Hablar de qué?»

El número dos del chavismo insistió en que Miraflores y el Psuv están de acuerdo con que haya elecciones libres en Venezuela y que con cada proceso electoral, aseguró, se han procurado las mayores garantías de transparencia, entre ellas el uso de las captahuellas, pero volvió a condicionar las comicios al levantamiento de las sanciones.

«Ahora quieren hablar de lo político ¿De qué de lo político? No tienen propuestas, no hay condicionamiento de ningún tipo, solo queremos elecciones libres de sanciones, de bloqueos, lo demás está garantizado», dijo.

La Plataforma Unitaria había indicado que luego del acuerdo social se pasarían a otros temas en la mesa de negociaciones, entre ellos el electoral, presos políticos y derechos humanos. El fin de semana la oposición denunció que Maduro intenta «zafarse» de las conversaciones y le exigió que fije la fecha de continuación que debe ser antes de que finalice el año.

Cabello apoyó igualmente la reunión entre Maduro y la Alianza Democrática con representación en la Asamblea Nacional de 2020 en Miraflores, en paralelo a la negociación con la Plataforma Unitaria en México.

«¿Cuál es el problema que se reúnan? Es el deber ser de la política. El diálogo con la oposición no ha terminado de cuajar pero porque es imposible reunirse con 80 factores de la oposición, cada uno es una individualidad, no son capaces de formar un solo bloque», justificó.

Sin ilusiones con Chevron

Cabello también se refirió al contrato suscrito entre el gobierno de Maduro y la petrolera Chevron para continuar operaciones en Venezuela. Apoyó la decisión de Miraflores pero advirtió que «no es suficiente» y que no hay que fiarse de Estados Unidos.

«Es insuficiente el contrato con Chevron porque no se han levantado sanciones (…) Ellos tenían licencia abierta, firmaron contrato y se fueron para hacerle daño al país. Nosotros sabemos con quiénes tratamos, no nos hacemos ilusiones. No es para pensar que todas las esperanzas están depositadas en ese acuerdo, sería una ilusión», acotó.

Subrayó que la petrolera estadounidense debe pagar cada gota de petróleo que saque del país con sus regalías y que Miraflores no permitirá que violen la Constitución durante sus operaciones en el territorio. Abogó porque el contrato firmado abra las puertas a otras empresas en vista de Chevron, mencionó, necesitará mano de obra y asistencia técnica.