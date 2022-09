Cabello acusa al PCV de recibir dinero que Rafael Ramírez «se robó de Pdvsa»

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró en su programa de los miércoles que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) recibe dinero de Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, a quien el chavismo ahora acusa de corrupción.

«Yo tenía como tres o cuatro meses hablando de la actitud de la cúpula comunista que no le consulta nada a nadie y ellos no habían respondido pero me metí con Rafael Ramírez y salieron ellos con una carta contra mí, bienvenida la carta, pero estoy convencido que este prófugo de la justicia financia al PCV con el dinero que se robó de Pdvsa«, dijo la noche de este miércoles 31 de agosto.

Según el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, durante la gestión de Ramírez al frente de la estatal petrolera se comprometió el patrimonio de la empresa por un monto de 4 mil 850 millones de dólares. «Se trata de la trama de corrupción más grave que compromete el patrimonio de nuestra estatal petrolera», dijo el funcionario en la sede del Ministerio Público.

Aunque la oposición denunció presuntas irregularidades contra Ramírez, no fue hasta que el exfuncionario se deslindó de Nicolás Maduro, que comenzaron los señalamientos del chavismo en su contra.

Cabello, que como Maduro acusa al PCV de estar alineado «al imperialismo», también fustigó al actual secretario general del Partido Comunista y diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Figuera, tras asegurar que él era «más comunista» que el dirigente pecevista.

El PCV también se distanció de Miraflores al considerar que la gestión de Maduro se alejó de los ideales de Hugo Chávez, por lo que reciben constantes críticas de la cúpula del Psuv.