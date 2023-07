El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello insistió en que las primarias de la oposición no se van a poder realizar por la falta del apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por el «sectarismo» de la oposición que las organiza y participa.

En rueda de prensa, acompañado de la Dirección Nacional del Psuv, Cabello sentenció que la candidata a las primarias opositoras, María Corina Machado no participará en las elecciones presidenciales de 2024 porque sobre ella pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría General de la República por 15 años.

«María Corina puede decir lo que quiera pero no va a participar en las elecciones ni va a sacar a Maduro (…) puede hacer una elección en su casa si quiere, tirarse en el suelo y hacer un berriche, pero no puede inscribirse en las elecciones (presidenciales) porque está inhabilitada», subrayó.

El también jefe del bloque diputados chavista en la Asamblea Nacional (AN) de 2020 fue consultado sobre la renuncia de María Carolina Uzcátegui a la Comisión Nacional de la Primaria, de la cual era vicepresidenta, por considerar «inviable» la elección interna por razones técnicas.

Cabello aseguró que el presidente de la CNP, Jesús María Casal, también saldrá del grupo porque «está amenazado» —como en un «reality show»— y afirmó que «le echarán la culpa» de que la consulta prevista para el 22 de octubre no se lleve a cabo.

Rodrigo Cabezas «oportunista»

«Eso no se va a poder hacer porque desde el inicio nació mal, fue sectaria, la oposición se dividió más y eso no es culpa del chavismo (…) Se rehusaron a hacerlo con el CNE porque se dejaron imponer criterios de grupos radicales. Es una venta de mentiras, dijeron que había 8 millones de venezolanos expulsados y se inscribieron 200.000 afuera, esos no pueden votar en las elecciones presidenciales, es una absoluta mentira», dijo.

Cabello consideró positivo que haya 153 postulados a los cargos de cinco rectores principales y 10 suplentes del CNE, aunque criticó que los todavía rectores Roberto Picón y Enrique Márquez se postularan nuevamente pese a denunciar una «crisis» en el Poder Electoral que llevó a una nueva renovación.

«Habrá una votación en la AN y quienes sean electos van a tener la responsabilidad de hacer las presidenciales, ellos pudieran hacer las primarias de la oposición pero en la Comisión ( de primarias) se dejaron llevar por las opiniones radicales de que sin CNE y se fueron por un barranco. Les vamos a dar una lección de cómo se hace una elección», sostuvo.

También desestimó el anunciado apoyo de la organización política Zulia Humana del exministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, a la candidatura a las primarias de Henrique Capriles Radonski de Primero Justicia.

«Imagínate tú, apoyar a Capriles que es una chatarra de la política, es mejor que se lance él (Cabezas), tiene más méritos (…) ¿Chavismo originario? ¿De qué? Ese (Cabezas) nunca ha sido chavista, oportunista sí, eso sí», fustigó.

Leopoldo López «detrás de Citgo»

Por último, Cabello advirtió que leyes como la de Extinción de Dominio y las sanciones previstas en el Código Penal, se aplicarán contra todos aquellos opositores implicados en el manejo de activos en el exterior y la solicitud de sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, advirtió que no votaría a favor de ninguna medida de aministía a favor de estas personas en la AN de 2020.

Esto, a propósito de que el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez alertara sobre una subasta de Citgo informada por el presidente de la empresa, Carlos Jordá, designado por Juan Guaidó, a los trabajadores. Responsabilizó al dirigente de Voluntad Popular en el exilio, Leopoldo López de la situación de la filial de Pdvsa en Estados Unidos para «beneficiarse» económicamente de la venta.

«Vamos a aplicar las leyes, pueden decir que los perseguimos, pero ellos van a pagar, se creen intocables, pero la justicia les va a llegar», agregó.

