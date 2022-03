Cabello pide investigación judicial sobre supuestos nexos entre opositores y narcotraficante

Para el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, no «hay dudas» de los supuestos nexos entre dirigentes de Voluntad Popular (VP), entre ellos Juan Guaidó, con el narcotraficante capturado en Colombia, Biagio Garofalo, ni de la «culpabilidad» de los opositores.

El también diputado nacional de 2020, pidió a los organismos competentes una investigación judicial para que sean sancionados.

«Lo que ha salido no es nada con lo que va a salir, se mencionan otros nombres (…) Seguro le estaba quitando mercado a (Iván) Duque por eso detienen a este narcotraficante en Colombia, », advirtió en rueda de prensa este lunes 21 de marzo.

El pasado viernes 18 de marzo el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, se refirió directamente a Guaidó y a los diputados de 2015, Marco Aurelio Quiñones y Franco Casella, todos VP, de presuntos nexos con Biagio Garofalo, acusado por narcotráfico en numerosos países y cuya extradición solicitada por España, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó.

El político sostuvo que Guaidó habría designado a Garofalo como coordinador municipal de VP en Anaco, estado Anzoátegui, en calidad de secretario de organización del partido en 2016.

Sin embargo, el partido de Leopoldo López y Guaidó desmintió estos señalamientos y aclaró que la dirección nacional de la tolda naranja no puede nombrar directivas municipales ni estadales.

Proyecto de ley para atacar corrupción

Cabello también anunció que presentarían ante la AN un proyecto de ley en el que se plantea la creación de una oficina de evaluación de activos manejados por la oposición, el chavismo e incluso privados.

«No será solo para investigar a la oposición, aquí hay banqueros millonarios porque se robaron dinero de los ahorristas, gente que ha hecho fortuna de un día para otro, si cae alguien de la revolución también será sancionado. Todo el mundo debe estar sometido a la vigilancia del Estado, para evitar lavado de dinero, narcotráfico», dijo.

Orden de captura en Argentina

Consultado sobre la orden de captura en su contra librada en Argentina, Cabello calificó la medida «como un acto de desespero» por su apoyo a la dirigente social e indígena de ese país Milagros Salas, condenada en 2019 a 19 años de prisión por fraude.

Cabello aseguró que su encarcelamiento es injusto y señaló al gobierno de Alberto Fernández de saberlo y no hacer nada para su liberación.

«A alguien no le conviene que yo vaya a Argentina, inventan cosas, historias para ver si uno agarra miedo y se queda callado. A esa jueza la pusieron para esa tarea y ya no está. No me preocupa en nada. Apoyo la liberación de Milagros Salas desde cualquier parte, no necesito estar en Argentina», agregó.

La jueza federal de la provincia Jujuy, María Alejandra Giménez, emitió la orden de captura con fines de extradición contra Cabello, por el pedido de un juzgado de los Estados Unidos en una causa por supuesto narcotráfico.

El medio Clarín reveló que el fiscal que impulsa el caso contra Cabello, en EEUU, es Geoffrey Berman y el pedido fue hecho por el juzgado federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Reactivar casa por casa

El alto dirigente del chavismo anunció además que reactivarán el «casa por casa» en todo el país para darle respuesta a los problemas de la población en cuento a salud, alimentación, educación, además de servicios públicos como el agua, gas y otras áreas como transporte y aseo urbano. Aclaró que se trata de una nueva fase, luego de que los operativos fueran suspendidos en 2020, debido a la pandemia por COVID-19, por lo que construirán una nueva base de datos, distinta a la de 11 millones de personas, ya contactada, según dijo.

«Es una tarea para los jefes de calle, de Ubch, militantes en todo el territorio nacional», avisó.