Cabello insta militantes del Psuv a denunciar hechos de corrupción que involucren a funcionarios chavista

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, instó este sábado, 23 de abril, a los militantes de esa organización a denunciar los hechos de corrupción de los que tengan información y que involucren a funcionarios chavistas.

Durante la segunda plenaria del V Congreso del Psuv, que se realiza en un teatro de la ciudad de Caracas, Cabello le preguntó a los participantes por qué no se denuncian los hechos de corrupción en las filas del chavismo y les pidió no tener miedo a las investigaciones que puedan surgir sobre actuaciones en cargos públicos.

«No le tengamos miedo a eso (a ser investigados), porque el que no la debe no la teme», dijo.

El dirigente chavista aclaró que «un corrupto no es revolucionario, un corrupto es un auténtico contrarrevolucionario y peor aún es cuando está en funciones de Gobierno, peor aún es cuando traiciona la voluntad de un pueblo que lo puso en un cargo a, b, c, el cargo que sea. Entonces, no digamos que hay corrupción si no denunciamos», dijo el dirigente chavista.

En este sentido, Cabello aseguró que incurrir en hechos de corrupción significa «traicionar al pueblo, traicionar a la revolución, traicionar a (Hugo) Chavéz. No tienen perdón, llámese como se llame, sea quien sea».

Pidió a los militantes del Psuv «ser vigilantes» y cuidar la revolución a través del pueblo como principal mecanismo de seguimiento a las gestiones.

El pasado 7 de marzo, en una de las sesiones iniciales de este congreso del partido oficialista, varios líderes chavistas aseguraron que los militantes que usen sus funciones o responsabilidades para «enriquecerse» deben ser «sancionados severamente«.

En esa ocasión, Cabello aseveró que, en casos de falta, quienes tengan responsabilidades dentro de la formación «tienen que ser sancionados más severamente por el partido y por las leyes» y deben ser sometidos, en su opinión, «a las más severas revisiones por parte del pueblo»