AN del 6Dic aprueba investigación contra alcalde opositor de Guatire a petición de Cabello  

«Todo el peso de la ley» contra el alcalde opositor de Guatire, estado Miranda, Raziel Rodríguez, exigió Diosdado Cabello en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, convocada para este jueves 21 de abril.

Durante un derecho de palabra cuyo motivo no fue expuesto en el orden del día, Cabello, diputado de 2020 y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se paró en la tribuna de oradores para proponer la conformación de una comisión especial que investigara el desalojo forzoso de ocupantes de unos terrenos (Villa Zamora 2021) en el municipio Ezequiel Zamora, ordenado por el alcalde.

La plenaria de la AN con mayoría del chavismo, presidida por Jorge Rodríguez, aprobó la solicitud. La bancada de la oposición moderada alzó las manos en apoyo a la petición contra el burgomaestre elegido el pasado 21 de noviembre, con la tarjeta de Fuerza Vecinal.

«Parar el fascismo»

«Solicitamos que se instale una comisión que investigue, interpele y haga lo que tenga que hacer para parar cualquier brote fascista en este país. Aquí quemaron CDI, por la Ley de Tierras dieron golpe de Estado, ya sabemos cómo comienzan y hay que pararlo. Que a este señor y sus jefes les caiga todo el peso de la ley para que se cumpla la ley vigente, lo que hace es una aberración. Llegan a un cargo y creen que pueden destrozar a sus adversarios políticos y a nuestro pueblo», fustigó Cabello.

Justificó la medida por el hecho de que en 2016 el Instituto Agrario Nacional otorgó la titularidad de las tierras aludidas a una persona identificada como Edwar José Ruiz Olivares, luego de que se agotaran las vías legales para ubicar a sus dueños, adjudicación que señaló, ignoró el alcalde «por orden» de amigos empresarios.

Cabello advirtió además que en el desalojo ocurrido el pasado 12 de abril, se cometieron delitos ambientales con tala de árboles centenarios y remoción de la capa vegetal del suelo donde destacó (previa muestra de un video) había viviendas y se trabajaba en la siembra. Acusó a la empresa Guatire Textiles de pretender instalar en el lugar una pista de karting.

Denunció también que los ocupantes del terreno fueron llevados bajo engaño a la comisaría de la Policía de Zamora, donde quedaron detenidos, mientras se arrasaba con el terreno. Mencionó igualmente que dos mujeres presentes al momento de los hechos fueron despojadas de sus celulares para impedirles grabar.

«Debe ser que Guatire no tiene otros problemas pero al alcalde solo le preocupa las supuestas invasiones de terrenos de sus amigos, si no hubiera una respuesta nuestra esa gente no la estuviera contando. Hemos visto el fascismo de frente, lo que hizo este alcalde con sus amigos es un acto de fascismo», recalcó ante el Cámara.

Acción extendida

La Comisión especial quedó conformada por los diputados de 2020, Ricardo Molina ( presidente), Azucena Jaspe (primera vicepresidenta) Oscar Ronderos (oposición moderada) como segundo vicepresidente, además de Rosa León, Pedro Infante, Blanca Eekhout, Eirimar Malavé, Nixon Maniglia y Juan Carlos Alvarado (estos últimos de la Alianza Democrática al igual que Ronderos).

Quedó establecido que el grupo parlamentario no se limitará a lo sucedido en Guatire sino que indagará sobre otras situaciones similares en todo el país.

«Esto no se puede permitir porque así comienzan, independientemente del signo político del alcalde, asociarse con gente de dinero para desalojar votantes de su municipio no puede pasar desapercibido ni se puede minimizar, debemos ser ejemplarizantes» instó Rodríguez.

Prometió que no habría «debilidades de ningún tipo» frente a hechos de ese tipo y desestimó desde ya la solidaridad que se origine a favor del alcalde, así como los señalamientos de persecución política.

Ordenó que ante la comisión investigadora visite el lugar de los hechos, entreviste a los afectados y que ante comparezca no solo el alcalde Rodríguez sino representantes de la Policía de Zamora, de la empresa textilera involucrada y hasta instalarían la pista de carreras.

Imputaciones adelantadas

Posterior a la denuncia pública de Cabello contra Rodríguez durante su programa Con el Mazo Dando del 13 de abril, El Ministerio Público imputó a funcionarios de PoliZamora involucrados en el desalojo por los delitos de: cómplices necesarios en el delito de corrupción propia; abuso de funciones y cómplice necesario en el delito de privación ilegítima de libertad.

También se les señaló de simulación de hecho punible; contravención de los planes y ordenación del territorio; degradación de suelos aptos para la producción de alimentos y afectación y aprovechamiento de especies del patrimonio forestal.

Asimismo, la Fiscalía 25 citó al alcalde de Guatire este 21 de abril, luego de postergar la primera convocatoria fijada para el 17 de abril. Ese día, Rodríguez agradeció las muestras de apoyo y aseguró que acudiría a la citación en el tribunal respectivo.