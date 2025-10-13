Cabello: El Estado ha decidido que las armas deben estar en manos del pueblo para su protección

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el despliegue militar y policial, con apoyo de la Milicia Bolivariana y otros cuadros civiles, continua en todo el país, tanto para el entrenamiento armado como para asegurar el funcionamiento de los hospitales y servicios públicos en caso de un conflicto.

Insistió en que el chavismo, y la unión cívico, militar y policial, están preparados para cualquier situación, producto del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y advirtió que dicho entrenamiento no es para meterse en una “trinchera” sino para ofrecer “resistencia activa y prolongada”, que aseguro, es un concepto distinto.

“La Constitución dice que el monopolio de las armas está en el Estado y el Estado ha decidido que las armas deben estar en manos del pueblo para su protección, no ha habido incidentes de ninguna naturaleza, accidentes en los polígonos de ningún tipo. La fase (del supuesto ataque de EE. UU.) la deciden ellos, nosotros hemos decidido ser libres y estamos preparados para cualquier fase”, sostuvo.

El número dos del chavismo aseguró además que han recibido mensajes de fuerzas militares de otros países que no especifico, que le ofrecen apoyo a la administración de Maduro en caso de que se concrete la amenaza militar de EE. UU. y «dirán presente». Con respecto a la creación de milicias indígenas, también aseguró que los pueblos originarios están organizados para la defensa del territorio.

“Diplomacia de paz»

A la pregunta del cierre de la vía diplomática con Venezuela para desescalar tensiones, afirmado por el expresidente de Colombia, Iván Duque, Cabello respondió con insultos dirigidos al exmandatario: “inepto, cobarde, narcotraficante y narcoparamilitar” y lo desafió.

“No tiene la más mínima idea de lo que dice, si quiere hacer algo que se venga en la primera línea que aquí lo esperamos. Aquí no pasarán los Duque, ni los Uribe ni los Pastrana”, advirtió.

Aseguró que, por el contrario, y así quedó demostrado en la reciente reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) donde Venezuela denunció amenazas de EE. UU., que el país usa mecanismos diplomáticos para evitar algún conflicto y que se ha caracterizado por tener una diplomacia de paz.

“Abogamos por la paz, usamos las instancias de la ONU como corresponde, para que todo el mundo tenga claro el asedio, el imperialismo norteamericano no lo niega, nos están atacando, asediando, lo reivindican, la premisa que usan son los falsos positivos. (…) Todo el mundo sabe que Venezuela no produce, no trafica, son falsos positivos para justificar una agresión, ataques letales contra ciudadanos en alta mar que no se ha probado que llevaran drogas”, dijo.

Cabello hizo alusión al acuerdo de paz para el alto al fuego en Gaza, promovido por EE. UU., para señalar que no cree en ello.

“El que crea en esa paz debe ser un niño o una niña, en cualquier momento los sionistas rompen ese acuerdo, asesinando a más pueblo inocente, les quitaron su territorio, tuvieron que reclamar. Ojalá se diera esa paz, yo no lo creo, el principal interés del sionismo no ha cesado”, afirmó.

Canonización y presos políticos: No tienen que ver

El ministro advirtió que la canonización de los primeros santos venezolanos, Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, prevista para este 19 de octubre, no tiene nada que ver con liberación de detenidos (presos políticos) en Venezuela. Esto en alusión a la campaña promovida por familiares y defensores de derechos humanos, quienes vienen solicitando que el acto religioso abra la puerta a más excarcelaciones.

“Son dos cosas distintas, no tienen nada que ver; la canonización no depende de nosotros, lo hace el Vaticano, por nosotros ya Jose Gregorio Hernández es santo desde hace años”, comentó.