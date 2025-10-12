El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, recomendó a la población venezolana “prepararse para lo peor” al referirse al despliegue militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

El general en jefe que alerta sobre una “amenaza seria” contra Venezuela, parece temer que Washington escale mucho más en sus acciones en los próximos días por dos razones: la declaratoria de conflicto armado internacional contra los carteles firmado por el presidente Donald Trump y los fracasos de intento de diálogo por parte de Miraflores.

«Hay que prepararnos para lo peor, porque el imperialismo gringo actúa con una irracionalidad que roza lo inhumano (…) Del hegemón se espera cualquier barbaridad», dijo el ministro durante el despliegue del llamado Plan Independencia 200 en las costas del estado Vargas este miércoles 8 de octubre.

Esperan incursión

Para el almirante en situación de retiro, Edgar Morillo, la administración de Nicolás Maduro considera que el tiempo para lograr una negociación con EEUU se agota, por lo que un ataque a carteles de la droga en territorio venezolano, cuya forma no se puede anticipar, podría no demorar mucho. De allí que, afirma, el ministro se adelanta a declarar.

“Si no se llega a una negociación puede venir la acción en cualquier momento: bombardeos localizados en puntos donde el narcotráfico tendría mucho que perder y de allí escalar, que es lo que teme el régimen, a que la amenaza se acerque a personeros del gobierno. El gobierno está señalado por EEUU de incurrir en narcoterrorismo y Maduro como uno de los líderes del Cartel de los Soles. Padrino López plantea un ataque inminente porque las condiciones de negociación no son posibles por ahora”, sostuvo.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, Morillo consideró que la negociación no está descartada del todo por parte de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, en caso de que Maduro esté dispuesto a ceder en temas fundamentales y no solo para ganar tiempo, como en procesos pasados.

Padrino incluso describió la forma como esperan que EEUU ataque: «bombardeos aéreos que surcarían el cielo como relámpagos, bloqueos navales que ahogarían el comercio, incursiones de comandos sigilosos en la selva o las playas, enjambres de drones, zonas vedadas al vuelo, ejecuciones quirúrgicas contra líderes, y sabotajes que dejarían a oscuras el país».

De acuerdo con The New York Times, Trump canceló un acercamiento diplomático con la gestión de Maduro para abordar el tema del despliegue militar contra el narcotráfico, por lo que el puente que trataban de levantar el enviado especial de EEUU Richard Grenell y el jefe de las negociaciones de Miraflores, Jorge Rodríguez, quedó suspendido. Se desconoce igualmente en qué punto está una mediación de Qatar.

El mismo 6 de octubre, otro medio norteamericano, CNN, también filtró que el Departamento de Justicia estadounidense tiene elaborada una lista de carteles de la droga contra los que Trump podría autorizar “uso de la fuerza letal” al ser catalogados como una amenaza para EEUU.

Refuerza narrativa de ataque contra Venezuela

El teniente coronel (r) de la Aviación venezolana, Guillermo Beltrán Vielma, coincide en que Padrino López demuestra preocupación por lo que pueden ser las próximas acciones militares de EEUU y refuerza la narrativa oficial sobre que se trataría de un ataque al país y no solo a la administración de Maduro, considerado por voceros norteamericanos, como “fugitivo” de la justicia norteamericana.

“EEUU va contra los carteles del narcotráfico y ha puesto recompensas sobre quienes señala de facilitar el tráfico de drogas hacia ese país; declaró un conflicto armado internacional porque sus acciones no son contra un país, sino contra organizaciones criminales que considera terroristas; por ello el régimen, a través de Jorge Rodríguez, busca un diálogo con la ayuda de terceros. Pero no les está resultando”, señaló el exmiembro de la Fanb.

Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con aliados internacionales este 8 de octubre, Rodríguez, quien dirige la instancia, recalcó que están dispuestos a defender la patria, incluso a costa de sus vidas.

En paralelo, mientras Padrino López y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, estaban en La Guaira, Maduro declaraba la activación del llamado Plan Independencia 200 en el litoral central y en el estado Carabobo para “afinar la maquinaria militar y popular”, ante un eventual ataque.

Maduro y el titular de Defensa hablaron sobre el desarrollo de 27 acciones territoriales destinadas a evitar la paralización de servicios y estructuras esenciales en caso de un ataque, en los estados mencionados.

Pese a las últimas declaraciones de voceros de Miraflores, del decreto de estado de excepción por conmoción exterior frente a una eventual incursión extranjera, que la vicepresidencia aseguró ya había sido “suscrito” por Maduro, aún no se tienen detalles por cuanto no ha sido publicado en Gaceta Oficial.

Ambos militares consultados reiteraron que Venezuela no tiene la capacidad militar para responder a EEUU si fuera el caso, aunque la Casa Blanca no le ha declarado la guerra al país, sino a los carteles, por lo que las demostraciones militares y el ofrecimiento de resistencia popular rayan en lo simbólico.

Afirmaron que la mejor opción para Maduro, por cuya captura la justicia norteamericana ofrece una recompensa por 50 millones de dólares, sigue siendo negociar, posiblemente inmunidad.