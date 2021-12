“Como ustedes ya saben, desde hace varios días esperaba por esta sesión que no había sido convocada”, expresó Julio Borges. “Depende de este Parlamento el futuro de la institucionalidad de la alternativa democrática”, continuó el dirigente de Primero Justicia en su derecho de palabra ante la Comisión Delegada.

La intervención del político había sido aplazada por otros factores de oposición en un intento por apaciguar las críticas del excomisionado presidencial ante la opinión pública. Pero finalmente sucedió este jueves 16 de diciembre.

“Tiene que aprobarse en pocos días la reforma del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia que es lo único que le da legalidad a lo que ha sido la organización de la alternativa democrática y no hay otro camino que hacer esa reforma antes del 4 de enero”, afirmó.

Borges aprovechó el punto de información, este jueves 16 de diciembre, para plantear una reforma al estatuto que da continuidad a la Asamblea Nacional de 2015, abogar por la reestructuración del gobierno interino y proponer un nuevo mecanismo para el manejo y protección de los activos en el exterior, sugerencias que ya ha hecho públicas.

Sin embargo, los esperados detalles de su propuesta siguen sin conocerse. El opositor concluyó con la promesa de que su partido presentará los cambios que deben incorporarse “para dejar de lado toda tarea que nos distraiga del objetivo de salir de la dictadura” sin aportar más pistas.

Lo único que adelantó es que la continuidad debe ser desempeñada por la Asamblea Nacional, lo que reduciría la presidencia encargada a su mínima expresión.

También agregó que hay que crear y fortalecer una instancia unitaria con partidos y miembros de la sociedad civil: “Después de tres años es necesario reorganizarnos de manera diferente para salir de la dictadura, no nos podemos convertir en una especie de statu quo o una profesionalización que no tiene plan claro para salir de la dictadura”.

Escándalos de corrupción

Borges nuevamente exhortó a sacar a los partidos políticos del manejo de los activos de la República e insistió en la creación de un fideicomiso que evite hechos de corrupción.

“El manejo de los activos nos ha desenfocado, nos ha alejado de la tarea de sacar al dictador del poder en Venezuela. Nos ha convertido a los partidos en una especie de manejadores de los activos sometidos a escándalos de corrupción que hoy no tienen respuesta. Es increíble que esta Asamblea Nacional haya nombrado una comisión para estudiar el caso Monómeros que responsabilizó a actores políticos que están en partidos de esta AN y hasta ahora no hay respuesta”, cuestionó.